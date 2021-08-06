胡文新退下火綫「瞓身」支持冰球發展　港隊東奧奪佳績大呼感動

香港運動員在東京奧運取得佳績，至周四﹙5日﹚晚已取得一金、兩銀、兩銅的歷史成果，教人振奮之餘，亦燃起大家對本港體育事業發展的關注。



講起支援運動員，港協暨奧委會會長霍震霆及其兒子霍啟剛當之無愧。而商界中，也有許多運動健兒，「瞓身」支持體育，例如合和實業創辦人胡應湘兒子胡文新，多年來推動香港冰球發展不遺餘力。2019年合和私有化，他由公司副主席變為顧問後，便鮮有出現在傳媒娓光燈下。承接這股「奧運熱」，記者找來胡文新罕有開腔，不談「公事」，只講體育。



合和私有化成功後，在公司打拼20年的胡文新，轉眼已由公司第二號人物，變成掛名顧問。無官一身輕，胡文新自言壓力少了許多，現時全情投入推動本港的冰球發展。

退下合和後 力谷本港冰球發展

胡文新這股冰球熱，絕非「三分鐘熱度」。身兼香港業餘冰球會主席的他，在朋友介紹下接觸到冰球，個人擅長打後衞，早於2007年便創立港冰球訓練學校，多年來擔任多個國際冰球聯合會的會長或主席。

胡文新向記者談起冰球時眉飛色舞，透露自己從合和「退下來」後，幾乎全程投入冰球工作，「冰球協會好多嘢﹙跟﹚，唔係疫情的話應該『飛』好多，本應呢兩日應該都喺西班牙。去年到現在，開了45個會，隔個星期就開會！」在疫情之下，很多會議改用ZOOM，因此可以遙距開會，「行程」更密集，他打趣道︰「陣間都有三個會等緊我」。

香港奧運代表隊今次在東京奧運會表現出色，每個運動員都是全力以赴，但始終「波係圓嘅」，胡文新認為大家不應只關注奪獎的運動員，「我嘅有商界背景，亦是體育界中人，深明全職運動員確實面對很多困難，無論有沒有攞獎，他們的努力及奮鬥精神均感動了所有香港市民！」

近年，冰球在本港取得不錯的發展。圖為全俄夜間冰球聯盟大賽。（美聯社）

名牌大學出身 金融風暴後回公司

儘管多年前已熱愛冰球，但胡文新最為人所熟悉，難免是其在合和的20年。翻查資料，他於1999年在美國史丹福大學修畢工商管理碩士，之後便回港打理家族生意，當年科網股炙手可熱，有朋友問他︰「你喺矽谷好熱（搶手），點解返來香港？」胡文新猶記得，當時僅笑笑口說︰「老豆檔嘢都非常辛苦，印尼、泰國撇咗數，擺咗落公路嘅錢、有排未返，啲錢綁實咗，係比較差的時間，香港景況又唔好！」

1997年爆發亞洲金融風暴，區內幾乎所有企業都要「捱」，不少更早已没頂。底子較厚的合和，當時在泰國的投資「Total loss」，撇賬百億元，遠至匈牙利的基建公司亦要「斬纜」。之後，便見到這間老牌華資公司有一連串資本操作，例如2003年分拆公路業務上市，集資約30億元，其後公司在財政鬆動的情況下，隨即「手起刀落」在皇后大道東「掃舖」，統一業權並擴大灣仔版圖，後來政府亦「開綠燈」重建，「千金難買隔離地，政府見到你買哂全部，即刻易傾好多……早幾年報業績，城規畀我地起，連續幾年入賬﹙投資﹚利潤。」

胡文新熱愛冰球程度，在香港商界之間認第二，無人認第一。（梁鵬威攝）

籲支持冬奧 自言「唔洗掛住搵錢」

問及合和工作的20年，胡文新不欲多言，僅稱︰「係辛苦，但都要努力做到出來。」 把眼光放回香港冰球隊，他要做的事不少。早前曾提及香港冰球隊受制於訓練場地，隨著愉景灣及康城溜冰場啟用，現時可鬆一口氣。「我哋有機會，咪推動一下冰球運動，過去十幾年好彩都有啲成績，多人識咗，我地搞聯賽，唔止球員，仲要有好的球場及裁判。」

冬季奧運會明年在北京舉行，冰球自然是比賽項目之一，胡文新也借機為冬奧「打氣」，指出雖然大眾對冬季奧運會的投入程度未必及得上奧運會，但相信任何參加比賽的運動員都會同樣為自己的夢想努力，以及盡力為香港爭光。

卸下家族生意重擔的胡文新現時公職不少，如香港機場管理局董事、香港特區政府行政長官選舉委員會委員 (酒店界)等，同時亦擔任剛在6月底申請上市的匯泉國際的非執行董事。現在希望冰球工作「定咗落嚟先」，重心會放在推動市民參與冰球，笑指「我又好彩，唔洗掛住搵錢！」