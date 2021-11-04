林建岳智囊｜陸瀚民︰共同富裕不會變零和遊戲　與商界做大個餅

內地提倡「共同富裕」，成為近期熱門話題。香港作為國際金融中心，財富很多，但貧富懸殊問題嚴重，已是不爭的事實。面對「貧者愈貧、富者愈富」的社會，有聲音認為政府與商界應加大力度，出手解決財富不均的情況。



剛上任香港總商會經濟政策委員會副主席，身為麗新集團主席「岳少」林建岳智囊的陸瀚民（Benson）接受《香港01》專訪時強調，解決貧富懸殊問題不應是一場零和遊戲，首要是「做大個餅」，令人人受惠，「一齊富起來」！



Benson認為，反修例風波及新冠疫情的出現，反突顯香港經濟「底子好厚」。（李澤彤攝）

受反修例風波及新冠疫情影響，本港經濟轉差，麗新集團主席辦公室首席策略官陸瀚民指出，兩年來失業率上升，但目前看已經有所回落，對香港經濟的衝擊亦未有預期中嚴重，「見到香港底子好厚。」

疫情對本港的影響將隨時間慢慢減輕，但另有一個問題則長期困擾社會，正是貧富懸殊。陸瀚民認為，香港出現了所謂的「階級矛盾」，住屋則是最令一般市民感到不滿。他指身邊有好多朋友即使「上到車」，亦要犧牲一部份生活質素去供樓，「點解大家過去有情緒？香港咁繁榮，但唔係好對路喎，供樓好貴，租金又唔平，從房屋問題引證生活質素，令大家都有情緒。」

政府應成經濟的「促進者」

雖然每屆政府都表示「房屋是重中之中」，要從「短、中、長」期增加土地供應，惟不同政策均未能解決問題。有人歸咎於「自由市場原則」，讓市場自由發揮作用的施政理念亦逐漸受到質疑。近日，蘭桂坊集團主席盛智文便直言，香港作為中國的一部分，應認真檢視堅持「自由市場」原則的需要，又認為「不是每個人都能從中得益」。

陸瀚民則指出，《基本法》訂明，香港須維持資本主義的經濟體系，確保貿易和金融服務的巿場自由，但無可置疑，政府可在經濟發展中擔當更重要的角色，成為經濟發展的「促進者」。

實際操作又應該如何？他認為不應再以「大」、「小」來區分政府角色，反而政府要成為「積極的政府」。舉例說，當年取消紅酒稅，政府正是「促進者」，令紅酒產業發展起來，增加了就業機會，「政府係促進者，再加入市場主導，大家做大個餅，應用呢個角度去睇。」

《基本法》訂明，香港須維持資本主義的經濟體系，確保貿易和金融服務的巿場自由。（資料圖片）

將「促進者」的思維套於解決住房問題，意味不能單靠私人市場去推動，在市區重建、土地規劃上，過去最大問題是没有充份貫切「基建先行」，「政府喺入面一定要有角色，協調不同持分者、拆牆鬆綁。本身三年先可以完成規劃，依家可唔可以壓縮一啲？政府﹙理應﹚最叻呢樣嘢，佢應該幫手做，商界之後會埋位。」

「共富」非零和遊戲 側重更好分配

除了土地問題外，另一個大家關注的議題是「共富」，有人恐怕是「鬥地主」。古語有云「不患寡而患不均」，陸瀚民認為社會不應只思考如何爭奪現有資源，「我要去你個兜度攞嘢，又或者你要喺我個兜度拎嘢，咁永遠都有人唔開心，永遠都只是一個零和遊戲。」

他指，從個商業角度去看最緊要是「做大個餅」，令社會可持續發展，「共同富裕是大家都好，唔係大家一齊窮，所以一齊做大個餅，令分配更好，相信未來『新商界』當中，大家都希望做呢樣嘢。」

有人提出政府應考慮開徵「富人稅」，向有錢人「埋手」。（資料圖片）

他以建屋做例子，明言商界亦願意為社會出多分力，配合興建社區中心，休憩空間等，「先發展、再分配，相信呢個都係香港得以成功嘅主要價值，做大個餅、共同創富，唔單止係搵到錢，係令成個生活更美好。」

至於有人認為，政府應考慮開徵「富人稅」，他笑言又是回歸到基本問題——將解決方法想成一種零和遊戲，「明白大家好有情緒、好肉緊，希望有啲嘢即刻做到，但唔可以忘記，香港有咁成功，靠就係低稅率。」他重申不應以殺雞取卵，「大家都唔會高興，應該一齊富起來。」

陸瀚民提倡政府要成為「積極的政府」，不應再以「大」、「小」去區分。（李澤彤攝）

新制度有空間 讓「理性泛民」入閘

此外，政府一直強調「內地發展快」、「香港要把握粵港澳大灣區發展機遇」等，但似乎一般小市民未能享受到這種發展紅利，感覺太離身。陸瀚民表示，明白無故叫一個年青人到內地競爭，未必會成功，而年青人未能感受到相關機遇，是因為「冇人走入去（了解），亦冇走入去嘅配套。」他建議，年青人可考慮到內地進修，先建立人脈，再考慮發展。

至於政府一直指，過去「反對派」阻撓，令社會發展空轉。全國人大今年3月通過「完善香港選舉制度」，確保了「愛國者治港」，沒有了「反對派」，又是否可解決問題，完善選舉制度的同時，亦可完善施政？

陸瀚民認為，新制度下有空間予「理性泛民」入閘，亦吸引不少意想不到的建制派人士參選，例如企業高層、年青人等，令議會多元化，更多人願意參與政府工作，他相信新格局下，「香港會走得更遠。」