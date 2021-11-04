林建岳智囊｜年輕人上流遇阻　陸瀚民︰躺平不可行！　不應如此想

現年37歲的陸瀚民﹙Benson﹚，畢業於傳統名校喇沙書院，持教大教育學士及港大公共行政碩士學位，算是典型的「香港仔」。他現為麗新集團主席辦公室首席策略官，職責之一是為「岳少」林建岳出謀獻策。

年紀輕輕，便坐上這個位，陸瀚民笑言，靠雙手打拼的例子，在香港比比皆是，他僅處於「進程中」的狀態。

陸瀚民認為，在香港往上流是一個「How﹙如何﹚」的問題。﹙受訪者提供相片﹚

向上流是一個「How」的問題

近年，年輕人上位難的問題，在許多社會惹起關注，「啃老」、「躺平」、「靠父幹」等成為流行用語、生活態度。陸瀚民出身基層，公屋長大，深明向上流的重要性，他斬釘截鐵道︰「躺平『唔Ｗork』，不應有此想法！」

陸瀚民認為，在香港往上流是一個「How﹙如何﹚」的問題，從事業發展來看，三件事成關鍵，「你份『Paid job﹙受薪工作﹚』，是否你好喜歡做的事；你學術水平、專業資格如何，有無進修；你工餘有否有其他活動，識多一些人、建立不同的眼界？」

上述三件事互為影響，如果選擇「躺平」的話，便什麼都做不了。「靠朝九晚六打份工，在這個競爭愈來愈激烈、資訊愈來愈快的環境，很難成功。」陸瀚民續稱，年輕人最重要是知道目標是什麼，用對的方法去做，「目標與方法不一致，便會好痛苦。例如想考第一，但又唔讀書，搞唔掂！」

陸瀚民認為，男團MIRROR爆紅，是努力的成果，「做藝人好辛苦」。（鄺鈺瑩攝）

以MIRROR做例子 做明星也辛苦

他坦言，每個人對生活有不同追求，年輕人最重要是知道自己追求什麼，講求work life balance並無不可，但如果想上位、想生活好一些，便要拼搏，「十分老套講句，要熱愛自己的工作。我記得，我第一份全職工作，是在一間顧問公司做，雖然一日﹙工作﹚十多小時，但每天都學緊嘢！好多朋友經常會問，你份工要唔要『OT』，如果有『OT』概念，可能你對份工都一般一般！」

陸瀚民以人氣年輕男團MIRROR做例子，不少成員兩、三年前仍在地區跳舞、唱歌，到現在「全中環都係佢地個樣」，人前風光， 背後的訓練外界卻未必知道，「我自己有時都客串唱下歌，唱咗十一、二首歌，已經好辛苦，唱到最後聲都無！如果你好想做明星，但諗住係屋企『躺平』一下，係好痛苦的事，每一個成功的藝員，都好辛苦！」

個人努力之外，「大氣候」也要配合。陸瀚民則認為，在疫情打擊下，傳統產業無疑請少了人，但隨着疫情緩和，不少企業重新招聘，「內循環開始好轉」。另一邊廂，創科等新興產業，其實愈做得好，中小企請了不少年輕人，他建議，政府應多一點告訴香港市民，特別是年輕人香港在許多方面都發展得十分好，「不只是很高端的行業，幅射面其實愈來愈廣，機會是有的！」

陸瀚民指出，未來政府與年輕人溝通，必需是雙向。（李澤彤攝）

與青年人溝通須雙向 倡同輩做橋樑

2015年，陸瀚民與一群年青專業人士創辦智庫組織「為正策士」，並出任召集人，他認為，任何政策要成功施行，良好的溝通是必須的。 「為正策士」曾舉辦過多屆政策及遊說比賽，安排青年人與不同持份者直接溝通，包括五、六個政策局的問責團隊，來一個「一對一」的溝通，「﹙當時﹚年輕人有好多回饋，例如原來唔知政府有這些或那些局限。」

陸瀚民坦言，政府現在與年輕人的溝通工作做得不夠，不能停留在事務局、政策研究的層面，「純搞一些Program，畀下錢、畀意見等」。他建議，未來的溝通必須雙向，最好是找青年團隊做橋樑，令溝對更容易，「讓年輕人明白政府的難處，又讓政府明白年輕人反對什麼、不明白什麼。就算夾硬要分領袖或青年，都一定是教學相長。」

常言到，溝通的基礎是信任，但近年社會有一股「不信任政府」的氣氛，例如政府呼籲市民打疫苗針、安裝安心出行等，也惹來質疑。陸瀚民認為，這有時是一個公關問題，「看你怎樣Present﹙呈現﹚，如果解釋不足夠，很容易好事變壞事。例如打針會死人，這類假新聞、謠傳，在社交媒體﹙發酵﹚兩個鐘，已可將你『定性 』！政府以前唔用社交媒體，出新聞稿再擺上網，可以收工！好彩現在叻咗、快咗，肯主動澄清假新聞！」