跑道悟人生　平路山路「跑好每一步」　陸瀚民︰一嚿石可令你抝柴

麗新集團主席辦公室首席策略官陸瀚民﹙Benson) ，是「岳少」林建岳的智囊，另一個身份是「跑友」——跑平路也跑山路，自2012年起開始跑渣馬，假日也喜跑山，曾花約14小時跑完50公里山路賽，包括整段八仙嶺。

陸瀚民跑步的習慣，中學已有，投行社會後，跑步既是運動，也為減壓，更是思考。他形容，跑步是與身體的一場對話，對體能認識、個人思考是很好的經驗。用雙腿跑，腦袋也在運轉，帶不少領悟，「我叫做跑步意識流。」

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嚴守步速 準備最少成績反最好

「跑步好『豐儉由人』，勤力時一周可以跑四日，我中意晨跑，早上六點幾起身跑，空氣好啲又靜啲，清晰一下腦袋！」

作為跑友，剛順利完成的渣打馬拉松，他自然有份。由於今屆渣馬，官方由從決定「去馬」到舉辦當日僅花了7星期，故陸瀚民只有7周時間練習，但反而創了PB﹙Personal Best，個人最好成績﹚，「用咗4小時29分鐘，不是好快，但十分有意思！」

有意思的是，他自2012年開始跑渣馬，前後共9屆，今屆準備最少，成績最好。陸瀚民事後思考，原因在於以往因為有訓練，以為自己狀態幾好，落到跑場便有期望，開始追人跑，「一味想過人，但馬拉松不短，過多20分鐘，體能很快下跌！今次知道自己訓練不夠，落到場『唔追人 』，嚴守步速，六分鐘一公里，提自己唔好跑咁快，過咗西隧，見仲有力才開始放！」

「以往練咗半年、9個月，以為好英明神武，落到場應該無問題，點知唔跟計劃走，就出事！今次無急就章，反而做到成績！」陸瀚民總結道。

做人如跑步，都要「跑好每一步」。（李澤彤攝）

跑山難「返轉頭」 講求堅毅

跑馬拉松，不能急就章，跑山路更講求堅毅。於陸瀚民眼中，山路更似人生，因為不容易亦不能輕言「返轉頭」，「跑山無得走，一入到賽場，就要行到終點，除非受傷，否則點都要堅持去到下一個Check point，到達Check point，跑友又會鼓勵你『轉個彎就到、跑埋佢』！ 」陸瀚民最長的一次是跑50公里山路賽，包括整段八仙嶺。「過程好辛苦，但去到終點，豁然開朗，好彩捱埋佢！」

問及有冇試過中途「退場」，陸瀚民答案是有，「都試過中途Check point走，但心裡好唔舒服，對自己交代唔到，係Facebook見到好多人都過到終點，反問自己唔解唔堅持？」

他認為，跑路和跑山，一個是自律的訓練，每一步幾乎相近，比較講技術；一個則每一步都不同，用的肌肉都不同。不過，跑道不同，要求一樣——「跑好每一步，不要因為跑咗十次，便覺無問題，即便是平路，可能因為一嚿石，已令你抝柴！」