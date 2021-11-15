袁彌明以「店中店」策略進軍醫美界　買一部機等於多一間店生意？

「女性天生愛美」﹑「女為悅己者容」等語句市民耳熟能詳，亦可解釋到為何美容院生意如此火熱。彌明生活百貨（8473）9月底以前所未有的「店中店」策略進軍醫美界，開店短短1個多月，已經進帳百萬。彌明生活百貨主席、前港姐袁彌明形容購置首部機器是一個「自肥計劃」，「我自己也很想做這部機的溶脂療程，最好每天都做，保持80歲都不會變肥，哈哈！」



袁彌明：做生意最緊要「將心比己」

沒有豪華的裝修，新的溶脂療程最大的特點是以「躺平塑身」以及快速完成療程作招徠。袁彌明表示自己光顧美容院、大型醫美中心時有不滿意的地方，如療程前後等候時間太長、預約時間被搞錯等，療程完成後亦要等待咨詢師接待、「被sell買plan」，她看準這點，希望以集團旗下的美容療程能讓顧客體驗「快、靚、正」的服務。

彌明生活百貨打著「躺平塑身」的旗號進軍醫美界。（龔嘉盛攝）

除此之外，她表示「店中店」策略以低成本、高回報的方式為公司開拓新業務，「大型美容集團的營運成本很高，包括租金、裝修以及把人手分割很多部分如接待員、咨詢師、治療師等，純利比率其實很低。」

「店中店」策略把利益最大化

選擇以「店中店」發展醫美戰線，除了把利益最大化亦把風險最小化，袁彌明指這次除了購置一部溶脂機器的成本外，只是花費不足2萬元裝修房間以及額外培訓兩名分別是全職與兼職的治療師，甚至電腦預約系統亦是由姐姐（袁彌望）構建，笑指前後只花了6位數字。惟成本雖只是6位數字，但機器每做20次的療程，便要向廠商購買鑰匙，每次索價4位數字，「但我們的成本低，因此能夠以較低價錢與市場競爭。」

袁彌明指全新的溶脂療程前後只投資了6位數字。（龔嘉盛攝）

她表示治療師會兼任接待以及提醒客人預約時間，「大型美容中心接待員的職務便繁複很多了，她們要確定沒有人在預約時間内使用機器和房間，以及那段時間有懂得使用該部機器的治療師是能夠進行療程，難怪人手需求那麽大。」

一般美容院會以「買多平多」去吸引客人光顧，但彌明生活百貨卻一反常態，不進行「捆綁式銷售」，反以類似「被動營銷」的手法去吸引顧客。「我們設有首次試做價為3,800元，只要在療程完成後預約下一次並全數付款，便可以優惠價4,500元購買，中途停止的話便要再付正價的5,500元了。」

彌明生活百貨一反常態，不進行「捆綁式銷售」，反以類似「被動營銷」的手法去吸引顧客。（龔嘉盛攝）

未來會把現時部份分店搬去同區較大的鋪位，日後開設新分店時或會選擇較大位置，惟始終會維持「店中店」格局，好處是不用額外租用地方，只是在原先門店再劃分一間店，「現時商場的銷售租金大概是9至11%，部機有生意先會計錢姐，最多係無人做姐。」她表示，即使沒有人使用服務，店鋪亦能售賣貨物，基本上開拓醫美服務的風險是極度低。

每部機器等於1間分店的營業額

現時集團收入來源分別為護膚品、化妝品、保健食品以、其他產品以及寄賣貨品佣金等，當中護膚品盈利額最高，今年截至9月30日為止6個月便賺得5,337萬元，按年升近8%。開拓醫美療程，袁彌明預計一間房能為公司每年帶來800多萬的營業額。以現時每日大約有6個預約，每個療程4,500元計算，每部機器每個月能為她帶來相等於1間住宅地區分店的收入，約100萬左右。她表示以投資額這麼低來說，營業額算非常可觀。

開拓醫美療程，袁彌明預計一間房能為公司每年帶來800多萬的營業額。（龔嘉盛攝）

而坊間開設一間美容院或是醫美中心，投放最多資金除了在鋪租、人手外，在市場推廣方面亦佔了很大的一部分，但袁彌明表示現時由於只有一間房間，公司本來亦有著十多萬的會員，基本上現時預約幾乎都被現有會員約滿，公司因此減省了很多廣告費。「我們每個月可能只是花費數千元市場推廣費，對象主要是現有會員，只要當中她們有5、600人來進行療程已經填滿整年的預約了。」

目前只有銅鑼灣分店可以進行溶脂療程，袁彌明指如果反應良好，會再物色醫美機器，明年或會分別在港島及九龍的分店各自分隔一間房。