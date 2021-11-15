開店契機是替網民代購？　袁彌明：對轉主板「Never say never」

當初開店的契機，竟然是因為替網民代購？彌明生活百貨（8473）主席、前港姐袁彌明表示最初拍攝YouTube介紹某美國牌子的「綠粉」（濃縮蔬菜粉）時，不少網民問可否代購，她便真的訂了過百樽，約網民在咖啡店「面交」。後來收到越來越多訂單，她便索性要求美國廠商提供優惠價，怎料對方竟然給予半價，加強她當時開展賣美容產品事業的信心。



袁彌明開展美容集團，背後其實靠著一腔熱血。當時有大型連鎖零售店看見「綠粉」如此受歡迎，便希望拿得代理權。袁彌明當時跟創辦人視像會議後，特意開了一個網誌，拍了一段影片介紹自己，以及會如何推銷產品。美國廠商被她的熱誠打動，因此便把獨家代理權給予袁彌明。

彌明生活百貨擺放著不少袁彌明的生活照。（龔嘉盛攝）

網店銷售額可跟1間門店相比

現時彌明生活百貨在全港有10間分店，未來會在葵芳開第11間。袁彌明表示，疫情改變港人的消費模式，開店步伐亦因而減慢，寧願下放資金發展網店。「以往網店銷售額是最差的，現時卻等同於我們1間大鋪，銷售額甚至可與旺角門店相比。」

現時彌明生活百貨在全港有10間分店，未來會在葵芳開第11間。（龔嘉盛攝）

不少店鋪都喜歡在網上開live（現場直播）推銷產品，袁彌明亦不例外，但她卻堅持自己開live，不假手於網紅們。「我試過這麼多美容產品、去過全球的美容展，我賣的產品一定要先讓我滿意，觀眾是能看出來你是不是真心的。」

揀選產品前，袁彌明會先查看產品的成份表，剔除了含有害成份的產品後，再要求廠商寄送產品讓她試用，然後要查看該產品是否有臨床實證、合乎國際標準，最後廠商還要把產品送去化驗室，證明產品是沒有重金屬、污染以及微生物，才能上架商店。而她表示自己必須了解清楚每個成份，「這些廠商們全都是科學家，而我對生物科是非常有興趣的，所以他們告訴我一些較為複雜的原理我也能夠理解，再演繹出來讓客人明白。」

袁彌明對轉板「Never say never」

早前彌明生活百貨表示不再申請轉板上市，惟袁彌明表示「Never say never」，但上市程序太消耗金錢和精神，因此暫時會擱置，寧願投放更多資源在生意上。「我們發覺每次需要耗時3個月回答港交所的問題，另一邊廂又要更新集團報告的營業數字等，這個程序不斷重複，唯有把計劃先擱置。」

早前彌明生活百貨表示不再申請轉板上市，惟袁彌明表示「Never say never」。（龔嘉盛攝）

而除了程序繁複，轉版一事亦要彌明生活百貨創辦人之一、財務總監袁彌望管理，惟她又要主管公司的資訊科技事宜，「變相公司有很多創新的業務也要停住，由於轉板非常影響主業務，無奈要暫時煞停。」