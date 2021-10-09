華置私有化｜投票意向料取決恒大發展　方案倘失敗　大劉或出這招

華人置業（0127）獲大股東劉鑾雄家族提出私有化，每股要約價4元，較該公司停牌前收一天的完整交易日﹙9月28日﹚收報2.18元，溢價83.5%。不過，根據私有化公告所指，今年6月30日股東應佔每股資產淨值約12.99元，意味要約價折讓約69.2%。



「大劉」以資產值折讓近七成提出私有化，而私有化需要「數人頭」通過議案，面對1989年及1991年均私有化失敗的「往績」，華置今次又是否能夠順利通過私有化？專家認為，是次私有化方案通過的機會較大，因小股東反對議案並沒有太大好處，但認為最終議案通過與否，竟取決於恒大（3333）的股價表現！



「大劉」劉鑾雄家族提出私有化華人置業，由於華人置業於百慕達註冊，故私有化有必要「數人頭」，即出席計劃會議並於會上投票的計劃股東，贊成人數多於反對人數。

對於「數人頭」會否成為私有化的絆腳石，宏高證券投資經理梁杰文認為，「可能性的確存在」，但機會很低，以近年港股的私有化例子，一般「數人頭」的議案很少無法通過。

宏高證券投資經理梁杰文認為，是次私有化要約屬小股東的套現良機，寧可把資金投資在其他更具潛力的資產。（張浩維攝）

梁杰文：小股東套現良機

翻查資料，華置在1989年及1991年曾兩度提出私有化，結果無功而還。今年股價反覆下跌，一度低見1.98元，創自2003年以來新低。隨著股價插水，大股東劉鑾雄家族提出以4元私有化華置，雖然較停牌前股價有溢價，但較6月底止的資產淨值低出近七成。

梁杰文坦言，價格合理與否乃見仁見智，始終華置在恒大的投資損失不少，而且「大劉」一方已表明不會提高要約價，故他認為是次要約屬小股東的套現良機，寧可把資金投資在其他更具潛力的資產。

華置投資恒大股權的金額高達135億元。（路透社）

恒大倘復牌暴升 小股東或反對私有化

事實上，截至今年6月底，華置每股資產淨值約12.99元，但估計現時已縮水。原因是撇除物業投資之外，恒大的股權投資已經佔去華置的金融資產一大部分，最新華置仍持有恒大逾5.8億股。故此，恒大的股價變動隨時對華置的資產淨值產生龐大影響。如今恒大停牌，收報2.95元，一旦成功出售恒大物業（6666），復牌後或對恒大股價帶來正面作用。

梁杰文認為，「若然恒大救得返，股價彈上6蚊，應該好多小股東反對私有化」。但同時他提出，假使恒大最終倒閉，亦讓小股東有更大誘因接受私有化方案。故此，梁杰文相信華置私有化成功與否，十分取決於恒大的最新發展。

SOHO中國今年賣盤失敗，導致股價再度下插。（視覺中國）

市價若偏離要約價 恐預示私有化失敗

華置周四﹙7日﹚復牌，股價徘徊在3.71至3.84元，較要約價4元存在約4%至7%的折讓空間。梁杰文指出，4%至7%是市場合理的折讓水平，觀乎市場上幾十單甚至數百單私有化的案例，都存在一定的折讓。

更要留意的是，倘若市價開始遠離要約價，舉例指一個月後華置跌至3.5元，意味內幕人士可能得悉私有化有機會失敗，而近期可作參考的例子便是賣盤失敗的SOHO中國（0410）。梁杰文提醒，「如果華置跌穿3.7元超過一日，或已代表私有化行動有不妥」。

華置過去多次出售旗下貴重物業，包括尖沙咀The ONE。﹙The One facebook﹚

私有化失敗或逼使「大劉」重施故技

一旦私有化失敗，小股東將會面臨什麼後果？他點出，參考SOHO中國﹙0410﹚賣盤失敗的案例，除了股價再插水，成交淡薄恐如「死股」。至於華置將有什麼方法「對付」小股東，梁杰文傾向相信公司將「故技重施」，向大股東出售英國的物業資產，並大派特別息，並有可能在三年後才重提私有化，以更低的價格提出要約。