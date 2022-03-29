罕拍賣私人珍藏　大劉原來情傾珠寶　銘記一個愛的故事｜珍姬蜜

疫情下，小珍冇得去旅行shopping，多咗留意拍賣行啲靚袋同珠寶。舊年全球三大拍賣行嘅總拍賣成交額達到150億美元，破哂紀錄！嚟緊4月尾又有蘇富比（Sotheby’s）香港春季拍賣，原本小珍都係想睇吓有咩靚袋，點知見到有個專拍叫「皇苑蘊珍 — 劉鑾雄藏御瓷萃珍」，大劉將會拎啲珍藏嘅中國珍瓷出嚟拍賣！

大劉早在27歲時，已通過公開拍賣或者「私人洽購」蒐集藝術珍品。（資料圖片）

眾所周知，大劉愛收藏藝術品，無論係古董瓷器、古董傢俬、唔同藝術流派嘅中西名畫、雕塑、珠寶及名酒都有收藏。蘇富比形容大劉30歲開始投資藝術品，但大劉身邊人同小珍講，大劉其實早喺27歲時，已通過公開拍賣或者「私人洽購」蒐集藝術珍品，今次只係拎咗其中一小部分中國珍瓷出嚟拍賣！

永樂青花𧃍龍紋罐，罐身二獸相互逐追，筆觸靈動，鈷藍濃艷，當屬明初臻絕之作，估值6,600萬元。（蘇富比圖片）

話就話「一小部份」，但都不能睇小！今次大劉揀咗8件中國珍瓷，單係估值已經1.5億元！其中，永樂朝嘅青花𧃍龍紋罐，見到二獸相互逐追，筆觸靈動，鈷藍濃艷，當屬明初臻絕之作，估值6,500萬元。而清代瓷器中，則有雍正粉彩福壽雙全圖大盤，桃花盛綻，果實累累，枝葉茂密，過牆而生，估值2,500萬元。這個大盤曾先後為岩崎男爵，及名媛芭芭拉．赫頓嘅典藏，不但收藏品本身，就連收藏者都赫赫有名！

雍正粉彩福壽雙全圖大盤，桃花盛綻，果實累累，枝葉茂密，過牆而生，估值2,500萬元。（蘇富比圖片）

至於大劉咁多收藏之中，大劉身邊人就話佢最鍾情嘅原來係名貴珠寶，背後蘊藏住一個「侍母至孝」嘅感人故事。原來大劉媽媽葉淑婉生前十分喜愛名貴珠寶，但當年每當佢同子女前往珠寶店都只係「齋睇唔買」，情願慳埋啲錢，供子女讀書之用。所以日後當大劉有能力嗰陣，就不計代價買入世間罕見嘅名貴珠寶畀媽媽，為嘅係博媽媽一笑，彌補媽媽嘅付出！

事實上，大劉孝順亦係人所共知嘅事，以前劉媽媽在生時，小珍亦不時見到大劉同劉媽媽一齊到福臨門飲茶，身體力行表達孝意。

【財經專欄】《中環Gossip Girl》｜珍姫蜜

作者介紹：珍姫蜜﹙小珍﹚遊走股海賭枱名利場，見盡金錢籌碼博弈，冷眼人性貪婪，旁觀金融八卦。