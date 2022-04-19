日圓連挫13日逼6.1算　實質匯率重返50年前　王良享料已見底！

美國聯儲局（FED）啟動加息步伐，但日本無法捨棄寬鬆貨幣政策，迎來美匯持續走強，日圓卻頻走弱的局面。計及今日，日圓已連跌13日，每百日圓兌港元跌至6.1178，刷新20年低點，也是半個世紀以來最長跌浪！



不過，隨著日本財政大臣鈴木俊一今日（19日）公開喊話，指日圓貶值會損害日本經濟，臻享顧問董事總經理王良享認為，日本央行或未能繼續堅守寬鬆貨幣政策，故日圓現階段很大機會已見底，一旦美日息差收窄，日圓將迎來反彈。



美國聯儲局（FED）啟動加息步伐，美匯及債息紛見「異動」，美匯指數上周曾上101。（新華社）

美國開展加息周期，加上通脹預期升溫，美匯及債息紛見「異動」。其中，美國10年期債息升穿2.87厘水平，創逾3年高位。而在美聯儲鷹派態度下，美匯指數上周曾上101，其後回落但近日仍企穩100關口。

美聯儲很大機會在5月及6月再加息，幅度均為50點子，更可能宣布縮表，規模達到每個月900億美元；而在歐洲央行持續鴿派態度，令美匯指數居高不下。另一邊廂，日本的貨幣政策卻與美國分道揚鑣，令日圓匯價持續走弱，計及今日連跌13日，每美元兌日圓一度低見128.42；以港元計價，每百日圓兌港元跌至6.1178。

王良享表示，每次美國進入加息週期，美元都會開始走強。（資料圖片）

日美貨幣政策背馳

臻享顧問董事總經理王良享表示，每次美國進入加息週期，美元都會開始走強。以今次為例，去年第三季美聯儲部署加息，美元隨即反彈。一般來說，當完成加息步伐，美匯才會回落。

過往歐洲及日本的貨幣政策都會跟隨美國，但今次卻受自身限制影響，未能跟上美國加息步伐。「歐洲央行最新講話仍集中在俄烏戰爭，未提加息。加上歐債危機後，希臘一直想壓低息率，相信今次都會遲開始加息。」

至於日本與美國息差擴大，王良享指，現時央行仍跟隨2013年的安倍經濟學，即通脹達2%才放棄寬鬆政策。「而家都係1%左右，所以未有加息打算。不過，日圓疲弱會影響日本企業盈利，或會進一步壓低日本工資水平，同新首相岸田文雄希望提升中產收入目標相違背。」

日本財政大臣鈴木俊一公開表示，目前日圓貶值對經濟的損害大於帶來的好處」。（資料圖片）

分析︰日圓很大機會已見底

事實上，日本財政大臣鈴木俊一今日更公開表示，「目前日圓貶值對經濟的損害大於帶來的好處」，與日本央行態度明顯相反。

王良享認為，日本央行行長黑田東彥對於日圓走弱有利出口，刺激經濟的看法是錯誤，「本身出口已經具競爭力，根本唔需要靠弱日圓刺激出口，反而好多原材料及金屬都以美元計價，令成本上漲。」

他直言，若以實質匯率（考慮通脹後的匯率）來計，每美元兌日圓現價已重返1972年的水平。王良享預計，現價日圓很大機會已見底，未來若縮窄美國息差，或會迎來大力反彈，每美元兌日圓有望重上123水平，即每百日圓兌港元約6.35水平。