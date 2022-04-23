中國經濟拆局｜三頭馬車消費堪憂　瑞銀胡一帆料全年增長5%不保

中國首季經濟數據勝市場預期，但新冠疫情迅速擴散，威脅到中國今年設定的5.5%左右的經濟增長目標。其中，3月消費數據出現負增長，失業率亦升至5.8%，創2020年5月以來最高。



經濟三頭馬車，消費「脫腳」，專家預計次季中國消費仍然疲弱，甚至出現零增長，拖累全年整體經濟增長，GDP增長恐難以達到5%。近日，人行降準，惟力度不似預期，且無減息，專家明言，應把眼光放在財政政策上。



本周一﹙18日﹚，國家統計局公布，中國第一季國民生產總值（GDP）按年增長4.8%，高於市場預期的4.4%和去年第四季的4%，惟遜於全年5.5%的目標。

首季經濟依賴出口及固投

首季數字好過預期，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆解釋，主要受惠強勁的外貿進出口及固定增產投資。

先說出口，首季按年增長13.4%，胡認為展現了中國經濟的韌性，但隨著東南亞恢復正生產常，預計次季中國出口增長回復常態，即介乎8%至10%，下半年更可能回落至單位數增長。

至於固定資產投資，胡一帆指，1至3月固定資產投資按年升幅為9.3%，當中基建投資保持強勁，而有賴於政府對中小企業的扶持出口，製造業投資更按年增長15.6%。然而，房地產投資相當低迷，首季房地產開發投資僅成長0.7%，​​創近兩年新低，商品房銷售面積及金額分別下跌13.8%及22.7%，預計次季仍面臨壓力。

胡一帆認為，中國首季經濟依賴出口及固投。﹙盧翊銘攝﹚

次季消費恐零增長 全年經濟增長難達標

雖然中國首季經濟數據好過市場預期，但經濟三頭馬車中，內需大受疫情打擊，拖住經濟後腿，胡一帆直言威脅到中國今年設定5.5%左右的經濟增長目標。

她提到，首季社會消費品零售總額按年增長3.3%，較兩年平均增速的3.9%為低，3月零售銷售更按年倒退3.5%，較1月至2月的增長6.7%明顯轉差。「內地疫情擴散，服務業及可選消費下降，政府採取封城措施令到服務業經營受壓，服務業指標僅僅是2019年的50%水平。」財新中國3月份服務業採購經理人指數（PMI）大幅下滑至42，服務業重陷收縮，為2020年2月首輪疫情爆發後最嚴重。

胡一帆提到，封城理應會刺激網上消費，但由於運輸受阻，網上消費也出現下滑現象，再者疫情亦影響消費者信心，另一方面，由於房地產低迷，亦讓傢具等相關行業銷售放緩。至於上海疫情持續，大部分汽車製造停產，儘管現在陸續恢復生產，但影響接下來的汽車銷售。

胡一帆預計，次季消費將出現零增長現象，而投資及出口則保持韌性。展望全年，下半年中國GDP有望反彈至5%左右，但全年難以達到5%水平，甚至只有4.5%水平。但她強調，即便如此，中國全年經濟增長也是全球最快，美國今年經濟增長預計也只有3.5%左右。

胡一帆預計，次季中國消費仍然疲弱，甚至出現零增長，拖累全年整體經濟增長。（新華社）

財政政策需力度更大、速度更快

被問及倘若中國經濟增長不似預期，政府是否會出台更多支持政策，胡一帆認為，人民銀行上周五（15日）宣布降準25個基點，雖然較市場預期低，但同時也有再貸款及放鬆信貸等一系列貨幣政策。

據人行數據，內地第一季社會融資規模增量為12.06萬億人民幣，比上年同期多1.77萬億人民幣，當中3月社會融資規模增量為4.65萬億人民幣。儘管3月社會融資與貸款的大幅增長，但人行仍加大貨幣政策力度，日前指出將運用再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，支持和引導金融機構加大金融支持力度，對運輸物流企業和貨運司機開闢「綠色通道」，合理給予貸款展期和續貸安排。

胡一帆又預計，今年政府主要採取針對個人的財政政策，例如消費券、大型消費項目的補貼，從而刺激消費增長，她直言「美國在疫情期間也有個人緩助金，而中國從來沒有這麼做。」她補充，指財政政策需要力度更大、速度更快，才能使GDP接近5%左右的水平。