中國經濟拆局｜人行放水不似預期　專家︰財政政策比貨幣政策適合

美國經濟強勁，通脹創出逾40年新高，聯儲局無可避免要加息以壓抑通脹，與此同時縮表如箭在弦，明確了未來的「收水」路線。相反，受疫情打擊，中國經濟未如理想，全年增長5.5%的目標成一大問號！



市場憧憬人行出招救市，惟上周五僅宣布「降準」0.25個百分點，未算振奮人心。有分析認為，在中美兩大經濟體貨幣政策背馳下，兩國10年期國債息差近12年來首現倒掛，倘情況惡化恐加速外資離開中國。但專家指出，中央有足夠空間運用貨幣政策，不會因為中美利差而受到制挈，也不擔心大量資本流出。相比放寬貨幣政策，專家認為中國要刺激經濟，未來或許要從減稅降費入手。



疫情爆發下，中國經濟下行壓力的確顯著增加。國務院總理李克強在短短六天內，三次講話之中提到中國經濟增長風險的警示，表明在廣泛的防疫封控影響生產和支出之下，對前景的擔憂加劇。

中國首季經濟增長只有4.8%，雖然表現勝預期，但與全年5.5%的增長目標存在距離。（中新社）

國統局4月18日公布，中國第一季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，按季增長1.3%。儘管首季增長勝市場預期，但仍與全年增長目標5.5%有一段距離，或要在未來三個季度「超車」才能達標。

經濟增長放緩之際，中美長年期債息出現12年來首次倒掛，無風險利率比中國長債回報更可觀，倘中央大力「放水」刺激經濟，或加劇市場憂慮外資流出中國。事實上，中央在貨幣政策上取態至今仍相對保守，本月人民銀行公布下調存款準備金率0.25個百分點，降準幅度低於市場預期的0.5個百分點。另一邊廂，MLF（中期借貸便利）及LPR（貸款市場報價利率）維持不變，均出乎市場預期。

中美兩國的10年期國債息差出現倒掛，為近12年來首現，倘情況惡化恐加速外資離開中國。（資料圖片／視覺中國）

專家認為中國有條件寬鬆 無慮外資流走

中央「救市」力度不似預期，是否憂慮過度動用貨幣政策，尤其在中美政策背馳下，對資金流、人民幣匯價造成嚴重影響，故此在貨幣政策上有所制挈？

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，中央的政策工具箱之中可動用的「工具」很多，而且不會有制挈。即使中美兩國貨幣政策走向背馳，人民幣長年債息不及美國，但由於現今不少外資投資在國內的股票及債券，是相對長線的投資，並非單純追求利息回報，即使出現中美債息倒掛，亦不致於造成資金大幅流走的問題。

臻享顧問董事總經理王良享同樣認為，中國有條件採取寬鬆政策，而外資不會從國內大幅流走，因為以往投資國內的外資基金，大多數是主權基金或者大型機構的長線部署，除了偏好利息回報較高之外，同時長遠看好人民幣升值潛力。即使近期長年期債息回報與美國睇齊，但中國的短息仍然偏高，王預計未來外資流入中國的速度或會減慢，但不太可能有大幅流走的情況。

雖然美元持續強勢，但王良享認為人民幣匯價可與美金同樣保持強勁，即使有輕微貶值亦可接受，但預料不可能重回7至7.2的弱勢水平，原因是目前外貿趨勢、疫情問題等，企業難以將供應鏈從中國撤離。

有經濟學家認為，中國目前最大的問題是出於消費。（路透社）

減稅降費或比貨幣政策更顯成效

雖然人行降準不及預期，減息更是讓市場落空，但專家認為中國要提振經濟，依靠的並非僅在貨幣政策動手腳，更重要的是在財政政策方面著手。

彭藹嬈認為，不論是降準或減息，的確有助帶動利率向下，令借款人享受更低利息、更容易取得貸款。不過，她認為即使貸款成本下降，亦要視乎銀行是否願意向中小企貸款，而且小微企業的貸款需求亦因應疫情的嚴重性而有所調整。故此，她認為減息不能解決當前的問題，即使再下調政策利率，亦不代表銀行在高風險市場下願意借貸。

當前中國首要的問題是什麼？彭補充指，目前中國經濟最嚴峻的一環是消費，要對症下藥，更應該減稅降費，令購買力得以提升，提振消費市道。根據國統局數據顯示，3月社會消費品零售總額34,233億元人民幣，按年下降3.5%，按月下降1.93%。她續稱，由於疫情影響嚴重，3月份一些大城市的主要消費因為防疫措施而受到波及，即使個別封城封區，或多或少都會對消費造成影響。

王良享亦認同要在財政政策著手，由於去年中國支出規模低於預算，相信今年有空間減稅降費。他認為，減稅降費相比減息降準來得更到位直接，原因是內地居民的「五險一金」是每月繳納，在支薪時已經「被扣一截」，故此落實減稅降費對於市民消費力有即時的刺激作用。

中國政府的防疫政策，令不少大行認為將拖累中國經濟增長前景。（視覺中國）

放寬防疫更有利挽救經濟

儘管4月人行放水未及預期，但難料往後會否再次從貨幣政策出手。野村估計，人行有機會在今年中再降準25點子，以刺激下半年經濟增長。但同時，該行明言，減息降準的刺激作用有限，原因是貨幣政策的傳導渠道因應封鎖、物流中斷和嚴格的房地產限制而嚴重堵塞。野村更傾向相信，中國「動態清零」防疫政策的調整才是未來幾個月增長復甦關鍵。

事實上，市場認為封城、動態清零等措施將重創經濟。ING銀行估計，倘若上海的封城措施在整個4月持續，該市GDP將損失6％，對全國GDP則帶來2％的損失。至於瑞銀首席中國經濟學家汪濤亦指出，如果防疫政策更加嚴格、或持續時間更長，恐拖累今年GDP增長降至4%。

王良享亦認同，中國若願意放鬆防疫政策，作出一些微調，國內消費將進一步直接受惠。但他估計，至少要待每五年舉行一次的中共第二十次全國代表大會順利舉行，才有望放寬防疫政策。