中國經濟拆局｜外資流出中港股債　本地薑可成避風港　兩類股看俏

新冠疫情持續，中國經濟未如理想，中港股票表現亦失色。同時，人民幣及港元持續貶值，港元匯價更逼近弱方兌換保證水平，或意味資金已從港股漸漸流出。市場對中資股、大價股失去信心之際，本地股份或成為避風港。有分析師認為，受惠疫情緩和、經濟預期復甦，本地零售消費股及餐飲股存在投資機遇。



隨著中國爆發疫情，加上政府落實封城、清零等強硬措施，窒礙實體經濟活動，令中國經濟前景添憂。

經濟不振，股市也不興。A股走勢疲弱，上證近日再度跌穿3100點關，逼近今年3月15日的低位，恐見「二次探底」。至於港股，恒指自3月中低見近18000點、刷新六年新低後，雖一度反彈近4500點，但近日再度下試兩萬點關。

同時間，人民幣及港元亦持續貶值，離岸人民幣兌美元最近跌穿6.5，創去年8月以來新低。至於港元匯價亦逼近7.85的弱方兌換保證水平，信銀國際便預期港匯會繼續出現貶值，在本季度跌至7.85。

摩根士丹利發表報告，長倉（Long-only）基金近期大幅減持中國大型科網股，轉為投資防守及價值股。（資料圖片）

資金外流 長倉基金減持ATMJ

中港股市走弱，配合外匯疲軟，或與資金從中港股債流走有關。根據統計，過去2個月外資淨賣出中國債券金額高達1,930億元人民幣，創下中國開放國內債券市場以來最大資金外流。與此同時，過去2個月外資拋售中國股票高達2,340億人民幣，總計減持股債涉逾4,000億元人民幣。

事實上，資金對中國股票市場信心出現動搖。摩根士丹利發表報告，指長倉（Long-only）基金近期大幅減持中國大型科網股，轉為投資防守及價值股。當中，點名提到騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（09618）是最不受歡迎的首4隻股份。報告提到，基金經理認為「挾淡倉」的反彈已經完結，在4月再次部署沽空中國股票。

而在美上市的中概股可謂受到雙重打擊，一邊廂受制於中國經濟大環境的困擾，另一邊廂遭受美國證交會「出手」逼使退市，反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數近日便接連急挫，兩日累跌近一成。

譚仔國際近期在日本首設分店，引起一時迴響。﹙資料圖片﹚

譚仔積極拓展海外 睇高一線

長倉基金亦看淡「ATMJ」，一眾散戶的投資機會何去何從？寶鉅證劵董事及集團首席投資總監黃敏碩認為，投資者可趁著本港疫情緩和、經濟復甦之際，多加留意本地上市企業。

隨著第五波疫情回落，近日港府更放寬社交距離措施，食肆終於可以恢復晚市堂食，加上在消費券帶動下，本地零售消費股或見起色。

黃敏碩指，在云云餐飲股之中，他認為要選擇品牌形象管理良好，並願意積極拓展業務範圍的公司。其中，他點名提到譚仔國際（2217）及太興（6811），認為譚仔近期在日本首設分店，引起一時迴響，又計劃未來赴澳洲拓展業務，勇於進軍國際市場，業務發展向好。

零售方面，黃敏碩未有提及個別零售品牌企業，反而建議留意「大業主」領展（0823）。他認為，在後疫情本港經濟逐步恢復，領展的財務數據預期有所改善，加上其涉獵層面廣闊，業務範圍遠至海外。

至於原本受惠疫情爆發的電商行業，黃敏碩坦言不宜看好。他提到，HKTVmall母企香港科技探索（1137）近期股價明顯轉弱，由於疫情期間市場需求急速增長，吸引不少新公司加入市場「分一杯羹」，導致市場競爭相對激烈。另外，由於疫情期間運輸成本激增，將壓抑電商企業的利潤。黃敏碩認為，相關電商公司的股價已屆瓶頸，未來增幅有限。