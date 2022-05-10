Bitcoin高位腰斬　虛擬資產退潮快過美股　徐家健：調整期宜觀望

美國通脹升溫，加息步伐急速，美聯儲一如市場預期加息0.5厘外，所謂「收水」的縮減資產負債表進度亦較市場想像來得急。隨著貨幣政策收緊及流動性下降，股市動盪之餘，市場對投機性資産態度亦開始轉淡！



其中，虛擬貨幣首當其衝，虛擬貨幣總市值由年初的2.2萬億美元，大跌近四成至1.38萬億美元，領軍貨幣Bitcoin價格曾失守3萬美元水平。近年涉足NFT投資的美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，加息收水未必直接影響虛擬貨幣及NFT發展，但同意現階段相關資產波動大，宜先作觀望。



美國通脹升溫，聯儲局立場愈趨鷹派。（Getty Images）

徐家健表示，美國過往維持低息主要因人口老化及幾個金融危機這些基本面問題，「因為呢啲基本面問題，之前負利率都試過，但我睇唔到而家呢啲問題有所解決，所以話要加返上5厘以上都難啲」。面對通脹升溫，徐家健認為未來一年都會維持加息及收水，他笑言「除非俄羅斯同烏克蘭惡化，美國都打仗，如果唔係都要逐步做（加息）」。

比特幣走勢跑輸美股

對於美國加息收水，資金直接用行動說話！美股受到大幅拋售，道指及納指年初至今分別跌12%及26%。不單止美股吹淡風，連虛擬貨幣及NFT（Non-Fungible Token）熱潮都開始減退，走勢跑輸兩大指數。虛擬貨幣龍頭比特幣由年初47,700美元，跌逾三成至32,000美元水平；與高位67,580美元相比，更大跌了一半。

據NonFungible資料顯示，上周NFT日均銷量下降到約1.9萬個，較去年9月份高峰時的約22.5萬個，下降了92%；上周NFT市場的活躍錢包數量，亦由去年11月的11.9萬個，下降到約1.4萬個，跌幅達88%。

比特幣升跌未必與流動性下降有關，或有捧場客支持價格。（Getty）

大型虛擬貨幣或有捧場客支持價格

資金加快撤離虛擬貨幣，市場有人認為歸因於加息。徐家健指，假如資金流入虛擬貨幣是因太多錢「冇嘢買」，現時收水令資金撤離虛擬貨幣的說法得以成立。不過，他認為部份大型虛擬貨幣如比特幣出現已超過十年，資金停泊未必只因避險，或已有各自的捧場客，未必所有虛擬貨幣升跌都與流動性下降有關。「Bitcoin幾年前試過跌八、九成，但大家認同佢係一種資產，覺得佢係值錢，咁就會升返上去。」

至於NFT，徐家健則認為未必受加息影響，形容為「有自己的cycle」，情況與當年的ICO（首次代幣發行）相類似。「愈嚟愈多人參與，流嘅人都入嚟做，會令質素參差。而家係經歷緊個汰弱留強嘅階段，好嘅project先有得留低，就好似以太坊都係由ICO而嚟。」

他認為，新的貨幣及NFT會較為波動，隨時「大升大跌」，故投資者最好選擇較穩定的項目。現階段宜觀望，待調整過後再入市都未遲。