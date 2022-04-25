印度神童新預言拋震撼彈：4月28日再爆3大危機！加密貨幣勢將爆破

【印度神童預言2022／疫情／中國／經濟／地緣政治】全球新冠肺炎疫情未見曙光，俄羅斯及烏克蘭戰爭局勢持續加劇全球經濟不明朗、能源供應緊張等等，都在近月困擾全球。而印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月21日發布的最新影片預言，周四（4月28日）將是關鍵日子，直指3大危機會有重大變化，包括全球能源危機將加劇、非常重要的地緣政治危機、以及加密貨幣泡沫價於一年半內爆破。提到地緣政治危機時，阿南德更點名中國將出現一些問題。

不過阿南德同時提到，會看到對黃金的重大轉變走出衰弱，而5月「卡拉薩帕瑜珈（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」將開始破裂，故5月將成為重要事件。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月21日發布的最新影片預言，周四（4月28日）將是關鍵日子，直指3大危機會有重大變化。（影片截圖）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月21日發布最新預言影片，指4月28日會發生重大天文事件，土星將從現在的魔羯座移動到水瓶座，形容這對未來世界局勢非常重要，例如能源問題、地緣政治、經濟加密貨幣等許多領域。

問題一：能源危機加劇，1能源行業將大幅增長

目前俄羅斯及烏克蘭戰爭等因素導致全球油價急升，阿南德指出，4月28日是全球能源形勢重大變化關鍵事件，但並非意味石油價格會立刻下降，反而更可能會加劇，「這肯定是全球能源危機的重要日子，可能會在未來一年半內加劇，造成巨大全球經濟問題」。惟阿南德同時指出，對可再生能源資源而言，4月28日是一個積極時間點，例如太陽能等，預言再生能源行業將大幅增長。

阿南德指對可再生能源資源而言，4月28日是一個積極時間點，例如太陽能等，預言再生能源行業將大幅增長。

問題二：地緣政治危機，點名中國有問題

阿南德又指出，4月28日這個時間段，世界將出現非常重要的地緣政治危機，會看到世界出現嚴重形勢，又明言會看到世界東北地方有問題，即中國位置，「將看到該區域的一些問題」。

中國新冠肺炎疫情近日大反彈，引起全球關注。（資料圖片）

問題三：加密貨幣泡沬價一年半內爆破，黃金將有重大轉變

經濟方面，阿南德說4月28日將對不同市場產生重要影響，可能為加密貨幣行業帶來問題，重申加密貨幣目前是泡沫狀態，「因此它們注定要破裂」，估計這破裂會在未來一年半內發生。阿南德另提到，黃金將會有重大轉變走出衰弱。

阿南德說加密貨幣目前是泡沫狀態，「因此它們注定要破裂」。（資料圖片）

5月有轉機？

雖然4月28日或許是3大危機的示警，惟阿南德同時表示，「卡拉薩帕瑜珈」將於5月開始破裂，不過卡拉薩帕瑜珈仍然會保持活躍，故將看到5月成為重要事件。但如果「卡拉薩帕瑜珈」開始破裂，是否意味有好轉呢？

印度神童預言亦受質疑



阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。