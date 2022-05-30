中銀料今年年輕客增逾20%　16歲開戶大學投資　偏好美科技港藍籌

銀行的年輕客戶增長潛力不可忽視，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理 (本地客層) 何偉文預計，今年年輕客戶（18至35歲）人數增幅將不低於 2021 年的 20%。為吸納「新血」，該行早至他們16歲便提供手機銀行開戶定存等基本服務，大學開始已可作多元化投資，目前年輕客戶港股偏好藍籌和收息股，美股偏好科技板塊。近期美元逞強，他們同時留意外匯市況，日圓匯價下跌，4 月單月交易比首季總交易量上升近 1 倍。



中銀香港個人金融及財富管理部副總經理 (本地客層) 何偉文預計今年年輕客增逾20%。﹙廖雁雄攝﹚

年輕客4月日圓交易 超首季總和近倍

何偉文表示，今年首季年輕客戶的活躍度較低，但隨著第五波疫情完結，市民生活節奏恢復正常，4至5月年輕客戶新開戶增長有所顯著反彈，當中5 月比 1月第五波疫情出現前增長超過 20%。年輕客戶人數在去年佔全行整體新增客戶約 38%，即每 10 位全新客戶中有約 4 位是年輕客戶。

隨著年輕客戶的理財需求上升，中銀香港近日推出「理財TrendyToo」年輕品牌定位。何偉文指出，年輕客戶的資產管理規模（AUM）雖然不大，但投資需求則較大，會有針對性的低門欄產品及投資者教育。低門欄產品如「NotALot 碎股易」，最低只需買入 1 股股票，涵蓋約 200 隻港股。由於入門門檻低，受到年輕客戶歡迎。首季平均每筆交易金額約2,500元。

另外，「PlanAhead 智.未來」的「智選基金組合」讓年輕人以低至1,000 元構建個人多元投資組合，年輕客首季平均每筆交易金額約港幣1,300 元。

中銀香港表示，去年整體手機開戶人數中，年輕客戶佔比45%。﹙資料圖片﹚

置業手機App 年輕客佔三分一

除理財財需求外，年輕客戶並偏好使用手機網絡平台，去年整體手機開戶人數中，年輕客戶佔比45%，以手機開戶的年輕客戶按年上升1倍。年輕客戶喜歡使用電子渠道進行轉賬繳費、兌換、股票交易等。他們使用手機銀行的交易量按年增加40%，當中常用以進行轉賬(P2P)，其交易量按年上升超過40%。瀏覽一站式置業手機應用程式「置業專家」人數中，年輕客戶佔27%，而成功申請按揭貸款的客戶中，約16%為年輕客戶。

消費方面，去年使用流動支付應用程式 BoC Pay 年輕客戶中，約 6 成交易為轉賬(P2P)，3 成則於商戶消費(P2M)，消費類別主要為飲食及娛樂購物，賬單繳付及轉賬的交易筆數更按年上升 38%。BoC Pay 為第二階段消費券計劃的儲值支付工具之一，滿 18 歲年輕客戶登記消費券時可考慮使用 BoC Pay。BoC Pay 覆蓋 7 萬個本地網上和實體商戶網點。

何偉文透露，年輕客4月日圓交易超首季總和近倍。﹙資料圖片﹚

開家庭證券賬戶 子女成年再「轉倉」

中銀香港積極吸納青少年客戶，幫助他們儘早建立理財習慣及自主數碼理財能力。今年 1 月，該成為香港首家銀行為 16至17 歲青少年客戶提供「轉數快」綁定賬戶功能，吸引不少青少年客戶通過手機銀行收款，如收取利是及零用錢。另外，該行早於 2020 年已開放 BoC Pay 予 16至17 歲客戶使用。現時 16至17 歲客戶開戶後，可透過手機銀行兌換外幣、開立定期存款、繳費等服務。

家長方面，該行首創的「家庭證券賬戶服務」，讓家長可開立多個家庭證券賬戶，待子女成年後，可安排轉倉至子女的中銀香港個人證券賬戶，手續費全免。家長可為 16至17 歲子女申請信用卡附屬卡，並預設信用額上限。附屬卡可預設信用額上限服務為全港獨有，讓家長在有限度規管下讓孩子自主消費。