中銀香港︰財富管理望錄中高單位數增長　將推ESG保險及基金產品

受到第五波疫情及外圍不明朗等因素影響，今年首季以來市況極之波動，難免為銀行業務帶來挑戰。不過，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌接受訪問時表示，隨著市況逐漸恢復，該行全年財富管理收入有望保持中高單位數增長。首季以來客戶對於保障型保險產品需求上升，該行未來2至3個月亦計劃推出全新ESG（環境、社會及管治）保險及基金產品，以迎合相關投資需求。



中銀香港去年淨服務費及佣金收入按年增長9%，其中保險業務收入及基金管理收入均按年增加兩成，「疫市」取得不錯的表現。然而，年初至今，本港爆發第五波疫情，加上外圍不明朗因素籠罩，又會否令相關業務「打折扣」？

中銀香港指，客戶仍偏好穩健型投資如平衡及混合型基金。（資料圖片）

客戶仍偏好穩健型投資

周國昌透露，該行首季淨手續費及佣金收入按年下跌22%，主要由於第五波疫情拖累市場投資氣氛及商業活動，但預計，隨著第五波疫情漸趨緩和，股市及樓市氣氛慢慢恢復，今年將能保持穩健增長，淨服務費及佣金收入增幅有望保持與去年相若的高中單位數，若本港能與內地通關，增幅將更為樂觀。

周國昌又稱，進入第二季以來，觀察到客戶仍偏好穩健型投資如平衡及混合型基金，故此即使環球市場波動，客戶資產波動較少。由於客戶對於保險型產品需求上升，中銀香港計劃在第三季向高端客戶加推醫療產品，優化風險管理產品。

港府近日發行的綠色債券發行首日跌破發行價，但周國昌透露，反而吸引不少客戶在二手市場買入，平均認購金額約10萬元。該批綠色債券年期3年，保底息有2.5厘，屬於中低風險投資產品，大部份客戶傾向長期持有。

本港1月爆發第五波情，亦進一步帶動市民對網上理財的需求。以中銀香港為例，首季基金遙距交易佔整體交易由去年的50%，提升至70%，而經自助渠道，包括網上、手機及電話銀行投資熱線進行的股票交易佔整體股票交易量，則更超過90%。此外，首季有不少客戶轉向碎股投資，碎股易(NotALot)首季交易量按季增 40%，平均每筆交易金額3,000元。

周國昌指，中銀香港「私人財富」高端客的資產管理規模（AUM）按年上升 25%。﹙梁鵬威攝﹚

ESG相關綜合理財總值 首季勁升6倍

談及高端客戶業務，周國昌指，截至 3 月底，中銀香港「私人財富」高端客的資產管理規模（AUM）按年上升 25%，高端客購買股票掛鈎的結構性產品，以及投資級別債券均錄得增長。中銀香港自 2020 年底推出 PlanAhead 網上財富策劃服務，至今已逾 20 萬人次使用，透過當中「智選基金組合」購買基金的平均交易金額約6萬元。

另外，中銀客戶與ESG相關的綜合理財總值(Total Relationship Balance)首季按年上升6倍。周國昌指，未來2至3個月將推出全新ESG（環境、社會及管治）保險及基金產品，相關保險產品將為本港市場上首個，屬於穩健儲蓄型投資，會提供不同貨幣選擇，客戶可以在線上進行認購。新的ESG基金產品則會與世界知名公司合作。

中銀客戶與ESG相關的綜合理財總值(Total Relationship Balance)首季按年上升6倍。（路透社）

至於大灣區跨境理財通，周國昌表示，計劃啟動逾半年，南向通及北向通均持續有上客量，北上客戶較為熟悉人民幣產品，故作投資決定較南下客快，但近期南下匯款上升明顯。他預計，若果中港能通關，將能吸引更多大灣區客戶。目前理財通仍能維持60%的市佔率，仍領先市場。截至去年年底，中銀持有人民幣資產的中高端客戶數目佔該客群總數的6成。