國泰擬明年底前聘8000人　補回重組被削職位　CEO︰待遇具競爭力

國泰航空（0293）在2020年10月公布重組方案後，整個集團削減合共8,500個職位，相當於24%人手。隨著疫情緩和，旅遊限制、防疫檢疫措施逐步放寬，國泰航空去年起重新增聘人手，包括重啟見習機師培訓計劃、邀請舊員工「回巢」，補回被削的職位，為全面復飛作準備。



國泰航空行政總裁﹙CEO﹚鄧健榮接受《香港01》等傳媒訪問時直言，目前本港航空業雖然未迎來真正復甦，但如果現時沒有增聘人手，到真正復甦之時，國泰便會滯後同業。

他透露了國泰的增聘目標，集團由2021年開始恢復聘請人手，計劃至2023年底，國泰航空將增聘約4,000人，包括700名機師、 約2,000名空中服務員，以及其他機場及顧客服務的前線員工。若連同國泰其他附屬公司，則預計增聘共8,000人，屆時員工數目將與重組前相若。

國泰航空近日向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請「回巢」再遨翔天際。（資料圖片）

「回巢」計劃反應良好

近日，國泰航空向已離職的空中服務員發出電郵，邀請他們申請「回巢」再遨翔天際。鄧健榮透露，「回巢」計劃反應良好，不少舊職員都表示有興趣，並向公司遞交申請，惟目前仍處理相關申請，國泰不會公布有關「回巢」計劃的數字。

被問到會否給予更優厚的薪酬架構以增聘人手，鄧健榮強調，國泰的宗旨一向是給予員工頗具競爭力的薪酬，這方面無容置疑，若果待遇不夠競爭力便難以吸引人才。至於重組時推出新一套的薪酬架構一直沿用到現時，鄧強調新架構屬「多勞多得」，而過去「飛唔飛都係咁多錢」的條件已經不合時宜。

國泰航空行政總裁鄧健榮稱，國泰一定會向政府派發優先股息，時間上視乎財務狀況何時好轉。（羅君豪攝）

不過，本港航空業還未完全恢復，現時「搶先」重新招聘大量人手，對於國泰的「燒錢」情況，鄧健榮則透露，年初的現金消耗一直維持在每月10億至15億元，隨著4月份開始更多航班復飛，由5月開始預計平均現金消耗將少於5億元，並相信隨著國泰大力增加航班，對相關數字有所幫助。

國泰：絕對會向政府派優先股息

香港政府上周宣布同意延長國泰78億元過渡貸款融資提取期限，再度延長12個月，直至明年6月8日。鄧健榮稱，國泰一直小心謹慎管理現金，而公司兩度延長過渡貸款的可提取期限，是對股東、政府均屬負責任的決定，認為非必要都不會提取貸款，但集團是需要相關的靈活管理。

不過，針對到國泰三度延遲向政府派發優先股息，鄧健榮強調「絕對會派」，但由於本港航空業未見復甦，若國泰生意及財務有所好轉，便會按部就班處理派息。他重申，國泰可選擇延遲派息，但會產生一定的利息開支，強調該選項是讓國泰更靈活處理。而國泰的計劃是一定會派發股息，「只係睇緊生意上幾時容許」。