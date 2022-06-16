反駁香港從航空地圖消失之說　國泰CEO鄧健榮：通關是大方向

自疫情爆發後，香港航空業一直處於低迷，各種封關、防疫檢疫措施令航空業無法如常運作，經營環境大受影響。以香港作為全球基地的國泰航空（0293），認為封控措施下不單令航空業備受打擊，更削弱了香港作為國際航空樞紐及國際金融中心的地位。

在香港這個國際都會，國泰航空的命脈彷如與香港連成一線，國泰航空行政總裁鄧健榮相信，「國家好、香港好、國泰自然好！」



自疫情爆發後，世界各地開始收緊旅遊限制，但隨著新冠病毒一發不可收拾，個別國家及地區開始選擇「與病毒共存」，惟本港及內地傾向「清零」，使香港的封控措施遲遲未能放寬。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh今年4月便表示，「香港實際上已從航空地圖上消失，並且不再是國際航空樞紐。」

針對有關言論，國泰航空行政總裁鄧健榮直言「完全唔同意！」他指儘管目前香港在通關方面較世界其他地方有所滯後，但隨著香港政府自今年3月開始持續放寬有關限制，令更多航班可以復飛，國泰亦逐步恢復航點營運。國泰由3月份約29個航點，已經增至4月份的45個，預計年底航點數目將高於60個。

國泰航空行政總裁鄧健榮稱，倘香港一直保持閉關，其國際航空樞紐及國際金融中心地位會大受影響。（梁鵬威攝）

未有減少隔離日數消息 歡迎任何放寬政策

鄧健榮對本港航空業復甦抱有堅定信心，原因何在？因為他深信「通關」是本港的大方向。鄧提到，現任特首林鄭月娥一直表示支持本港的民航事業發展，明白到民航事業對香港經濟、國際金融中心地位重要，而候任特首李家超亦強調通關是其中一項重要任務。

鄧重申，香港的大方向是通關，而社會亦有共識要盡快開放，倘香港一直保持閉關，香港的國際航空樞紐及國際金融中心地位會大受影響。

在真正「通關」之前，本港檢疫措施依然嚴謹，目前旅客回港隔離日數仍然維持7天。有傳港府與航空業代表會面，並計劃將隔離日數縮減至3日，鄧健榮坦言「無任何消息」，並稱國泰是十分期待任何有關檢疫限制的放寬政策，例如減少隔離日數或不需要在酒店隔離，對此無任歡迎，相信有利航空業復甦及本港與國際之間的聯繫。

國泰航空行政總裁鄧健榮從事航空業四十年，相信香港總能從低谷走出來。（羅君豪攝）

「國家好香港好 國泰自然好」

「無論歷盡幾許風波」，在香港航空業工作四十年的鄧健榮相信，香港每次都能夠從低谷走過來，每一次都令香港更加強大，而今次亦不會是例外。

他不諱言，「國家好、香港好、國泰自然會好」，同時亦相信只要國泰航空公司做得好，對於香港航空樞紐的角色，抑或國際金融中心地位都會更理想。