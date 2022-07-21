Kyle Bass又唱淡港元　末日博士羅家聰一句KO　港守住聯匯並不難

港元弱勢，本港銀行體系結餘持續下降之際，過去多次唱淡港元的對沖基金經理Kyle Bass，日前再度發表唱淡言論，又「自爆」正在拋售港元。



對於Kyle Bass「屢敗屢試」的行徑，有「末日博士」之稱的經濟學家羅家聰笑言︰「唔使理，佢亂講。」羅家聰並不支持聯匯制度，但不認為港元短期內能與美元脫鉤，「你肯中國政府都唔肯啦！」因此，根本不會出現Kyle Bass所預計的港元兌美元大幅貶值的情況。而且，守住聯匯制度也並不難，因為「香港市場好細」，除了近二千億港元的銀行結餘，還有萬億元外滙基金票據發行量，「再唔得問中央借都得啊！」



Kyle Bass 接受日本傳媒訪問時指出，聯繫匯率制度或難再與美元掛鈎，又預料一年內聯匯制度將被重新評估，屆時港元兌美元將貶值30至40%。再次看淡港元，是因為港美經濟周期不一致，及認為金管局欠缺資金入市。美國通脹高企，有必要急須加息，可是香港情況明顯有分別。

羅家聰接受《香港01》訪問時表示，對於Kyle Bass的言論可以不用理會，認為其錯誤地把港元等同新興貨幣來看待，「好似新興貨幣咁需要睇住個儲備來守住匯率，但其實唔係咁樣」。他又稱，港元短期內預計都不會允許與美元脫鉤，相信不單是港府，就連中國政府也希望港元與美元繼續掛鉤，這樣可以方便內地透過香港進行資金對外流動，

羅家聰約16年前已在報章發文表態不支持聯匯制度，時至今日，他仍認為聯匯制度是「香港自己攞嚟衰」。他解釋，美國經濟周期與香港不一樣，前者通脹高企，需要大幅度加息，但香港情況不一樣。

Kyle Bass 接受日本傳媒訪問時指出，聯繫匯率制度或難再與美元掛鈎，又預料一年內聯匯制度將被重新評估，屆時港元兌美元將貶值30至40%。（資料圖片）

銀行結餘跌至零元 也沒有問題

受到美國加息預期影響，港匯近月以來多次觸及7.85弱方兌換保證，為捍衛聯繫匯率，自今年5月12日凌晨起，金管局已23度入市買港元，並預計本周五本港銀行體系結餘將降至1,652億元，約莫兩個月已縮水1,844億元。

銀行體系結餘是指本港註冊銀行在金管局開設的戶口，每日結算後的餘額。在規範化貨幣發行制度下，如有外資流入，總結餘便會上升，反之便會減少。

羅家聰表示，銀行結餘持續下跌，甚至跌至零元，並沒有問題，例如2003年時銀行結餘僅有數億元，2008年金融海嘯前，銀行結餘長期在數十億水平。目前銀行結餘仍未跌至零，說明香港資金仍屬充裕，加息幅度可以滯後於美國，若銀行結餘跌至零元，港息便有需要跟隨美息幅度。

羅家聰預計，隨著美國加息持續，金管局上述操作將繼續出現，銀行結餘大幅下跌，將促使港元息口上升貼近美息，甚至有機會出現「追過龍」的情況。（資料圖片）

港息跟隨美息上升 有機會出現「追過龍」

他預計，隨著美國加息持續，金管局上述操作將繼續出現，銀行結餘大幅下跌，將促使港元息口上升貼近美息，甚至有機會出現「追過龍」的情況，即港息高於美息。他指出，美國加息，港美息差只要逾半厘便有誘因出現套息行為，令金管局需要接港元沽盤，保持港元兌美元匯價。當銀行結餘減少，港元利率回升至貼近美息時，套息誘因便會減少，銀行體系結餘下跌的速度便會放緩。

受到美國加息影響，美元持續強勢。羅家聰預計，聯儲局加息步伐會持續，至明年第二季通脹受控以及經濟出現衰退，才有機會會減息，美元這段時間內將保持強勢。他又估計，聯儲局將於下周議息會議後加息0.75厘，然後三次議息會議加息幅度分別將為0.75厘、0.75厘及0.5厘，至年尾達到4厘水平。對於該幅度較市場一般預期的3.5厘為高，他就回應稱，估計美國通脹短期內仍未見頂，需要加大加息幅度應對，「市場早前都低估左通脹幅度啦」。