彭博︰Kyle Bass沽空港元損失慘重　資金自郭文貴和班農關聯公司

美國對沖基金海曼資本管理創辦人巴斯﹙Kyle Bass﹚過去屢唱淡港元，惹來不少關注。他於去年6月設立新基金，豪賭香港聯繫匯率將在18個月內脫鈎，並有指基金將使用期權合約，為新基金作出200倍槓桿。18個月過去，外媒報道指，Kyle Bass沽空港元損失慘重，而且資金來自郭文貴和班農關聯公司。

彭博引述SEC文件指，Kyle Bass沽空港元損失慘重。﹙資料圖片﹚

2.34億投資 恐蒸發逾95%

據《彭博》報道，美國證券交易委員會（SEC）最近披露的一個案子揭示了Kyle Bass沽空港元的操作情況。

監管機構表示，2020年6月，GTV的母公司Saraca Media Group將其中1億美元的資金轉移到一個未具名的對沖基金，該基金持有港元和其他亞洲貨幣的頭寸。而SEC數據顯示，該基金損失了所投資3,000萬美元﹙2.34億港元﹚中的超過95％。

報道引述兩位知情人士稱，該對沖基金由Kyle Bass的Hayman CapitalManagement所管理，並指出GTV Media Group與流亡海外的中國富商郭文貴和特朗普前顧問班農有關聯。

不過，SEC稱其調查仍在繼續，並且沒有指控Kyle Bass或Hayman有不當行為。而代表Kyle Bass和其公司的律師Jeff Tillotson在一份聲明中表示，Hayman不會對其投資者或基金發表評論。他補充說，GTV從未投資過Hayman，Hayman和Bass也從未自該媒體公司獲得過報酬。

GTV Media Group被指與流亡海外的中國富商郭文貴﹙左﹚和特朗普前顧問班農﹙右﹚有關聯。﹙資料圖片﹚

「中國懷疑論者」 2019年高調唱淡港元

說起Kyle Bass，他長期以來都是中國懷疑論者，並於2019年開始，高調表示看淡港元，當時適逢本港爆發社運，政治局勢不穩。據彭博此前報道，在GTV發行股票時，Hayman正啟動一項孤注一擲押注港元聯繫匯率制度將崩潰的新策略。

Kyle Bass去年在這個地區做出了他最大膽的押注之一，即為Hayman Hong Kong Opportunities Fund, LP-Prodigious Series尋找投資者。根據彭博當時看到的一份推介文件，該基金計劃利用期權合約撬動200倍槓桿來押注港元兌美元的暴跌。

Kyle Bass沽空港元，其中一個理由是本港樓價高企，槓桿水平高。﹙資料圖片﹚

翻查資料，Kyle Bass 於2019年結束了持續近四年的沽空人民幣的交易，稱做空中國的行動「更多地進入了政治領域，而不是金融領域」。但同年5月，他接受《彭博》訪問時透露，公司正大手購入美元，並沽空東南亞貨幣，而港元正是重點狙擊對象。他當時批評指，香港樓市為全球最貴，亦是全球槓桿水平最高的經濟體之一，加上在政治層面上，中共積極在港推動《逃犯條例》將迫使大量外國企業遷出，嚴重打擊本港經濟及匯率穩定，並揚言「聯匯制度危在旦夕」。

然而，聯繫匯率之下，港元兌美元一直在匯率機制的區間波動，最新報7.779。

截至去年底，Hayman管理著3.04億美元資產，而據《華爾街日報》報導，2014年Hayman管理著23億美元資產。