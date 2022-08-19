日元低處未算低　安倍經濟成圖騰　炒外幣皆「蝕底」｜陸庭龍專訪

美元匯率獨領風騷，強勢廿年不見，港元亦跟隨「水漲船高」，不少港人都趁港元呈強買外匯投資。不過，鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍接受《香港01》專訪時直指，料美元在「加息光環」下持續升值，現時投資外幣「蝕底」！一眾外幣之中，他對日元走勢最為看淡，原因和日本前首相安倍晉三遇刺事件有關，料日元「低處未算低」，仍有機會再刷低位，兌美元低見150，即每百港股兌日元低見5.2，潛在跌幅達到10%。



鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍接受訪問時直指，料美元在「加息光環」下持續升值，現時買外幣「蝕底」！（陳葦慈攝）

美元獨領風騷 外幣投資「有蝕無賺」

美元今年走勢全球最強，衡量美元兌歐元及日元等其餘六種貨幣的美元指數，今年至今升幅超過10%，最高見109，創2002年來最高。在聯繫匯率制度，美金走強亦帶動港幣走高，因此兌換外幣不時成港人投資熱話。

但陸庭龍提醒本港投資者：「用港元買外幣贏錢機會渺茫，徒勞無功，盞攞黎蝕！」他解釋指，美元強勢尚未告一段落，環球主要央行中，美國加息幅度「遙遙領先」，較歐洲及英國等更快，息差持續擴闊，是美元升勢的強力支撐。相較之下，所有非美貨幣都會繼續弱勢。

環顧多種貨幣，日元可謂是港人最喜歡兌換來旅行消費的一種。特別是今年日元兌港元，跌穿六算，日元兌美元亦一度跌至140創逾二十年低，不少港人趁低入手。不過，陸庭龍對日元的走勢相當看淡，認為仍有機會再創新低。

陸庭龍相信，現任日本央行行長黑田東彥，會繼續發揮安倍經濟學，因為他過去一直以來，都是安倍經濟學的支持者，(Getty)

雖然日元一直被視為避險貨幣，不過今年以來在俄鳥戰爭、台海衝突等地緣政治局勢下，卻見日元每下愈況，未有避險需求支持，事出有因。陸庭龍認為，當環球政局、金融市場變得動蕩時，在綜合國力及軍事力量的考量下，避險資金仍會流向美國為主，日元持續呈弱。

停量寬屬「自殺式行為」 日本寧「犧牲匯率」

與此同時，日元的弱勢，主宰因素是日本央行堅持量化寬鬆，繼續奉行安倍經濟學所致。與歐美開始加息「收水」截然不同，現時日本央行持續終極量化寬鬆的貨幣政策，即通過「印鈔」，藉以購買政府及企業債券等資產，增加貨幣流通量，進而刺激銀行借貸，以達到重振經濟的作用。不過政策副作用，正是日元「跌跌不休」。

日本前首相安倍晉三於上月不幸遇刺身亡，以其命名的安倍經濟學會否轉變，左右日元走勢。陸庭龍相信，現任日本央行行長黑田東彥，會繼續發揮安倍經濟學，因為他過去一直以來，都是安倍經濟學的支持者，近日亦重申量寬政策不變。

他解釋指：「安倍晉三遇刺離世，安倍經濟學已成日本『圖騰』，相信日央行不會輕易作出改變，反而會更加堅持推動寬鬆貨幣政策。」

陸庭龍強調，若日本停止量寬令資本市場急挫，政治上屬「自殺式行為」，國民將埋怨政府所引致的損失。（視覺中國）

料日元跌穿150元水平

雖然日本量化寬鬆的成效一直備受質疑，不過陸庭龍認為，事到如今日本根本「無得揀」！因為和其他主要央行比較，日本央行的量寬政策更為進取，除了購買國債，更持有大量股票、ETF等，幾乎整個日本資本市場的投資產品亦有涉獵。

一旦央行停止量化寬鬆，國內亦沒有其他私人投資公司，有能力填補央行的買債額度。與此同時，停止量寬會令股價大跌，導致資產價格損失，國內股民投資失利。他強調，若停止量寬令資本市場急挫，政治上屬「自殺式行為」，國民將埋怨政府所引致的損失，政府亦會因而喪失民心，因此只得兩害取其輕，「犧牲匯率」保經濟。

對於日元走勢，陸庭龍「睇得好淡」。他認爲若日本貨幣政策維持不變，而環球通脹繼續上升的話，日元將「跌跌不休」。他預料，日元兌每美元將再創低位，跌穿150元水平。

陸庭龍認爲若美國聯儲局持續加息，則美元強勢而歐元疲弱難以扭轉。﹙資料圖片﹚

歐元兌美元 未來將再穿一算

日元以外，另一種大幅貶值的主要貨幣，當屬歐元，兩種貨幣可謂是「難兄難弟」，今年至今貶值幅度雙雙超過10%。

其中，歐元兌美元今年一度跌穿「一算」的平價水平，為二十年來首次；近日歐洲央行加入加息行列，而且幅度是半厘，標誌歐洲長達八年的負利率時代，正式劃上句號，刺激歐元兌美元一度輕微回升，重上1.03水平。

不過，對於歐元是否見底，陸庭龍認爲若美國聯儲局持續加息，則美元強勢而歐元疲弱難以扭轉，並估計歐元兌美元，未來仍將再次跌穿一算。他解釋指，歐洲央行對貨幣政策決定非常保守，一直對今年美國聯儲局進入加息周期持觀望態度；加上歐盟成員國眾多，處理利益衝突並達到加息共識需時，導致相關決策時間過長，終令其加息決定及幅度，大幅落後美國，即使歐洲央行近日加息，亦未能收窄歐元及美元的息差，歐元因而疲弱。