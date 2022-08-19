揸現金輸通脹?　鴻鵠陸庭龍反駁誤解　教路「執倉」迎衰退｜專訪

環球經濟面對衰退壓力，國際貨幣基金（IMF）今年三度下調全球經濟預測，預警美國、中國和歐洲，在各種危機碰撞下，經濟放緩幅度超預期。面對可能吹起的完美風暴，投資者要如何部署調整持倉呢？在金融市場「實戰」操盤逾三十載的鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍，接受《香港01》專訪時指出，投資者應將股票的持股比例，減少至30%左右；同時保留現金，將現金比例增加至佔持倉的一半，看好美元強勢未變，惟不宜投資外匯 (外匯攻略，詳見另文)。



陸庭龍在銀行界擁有逾30年經驗，曾任恒生銀行私人銀行及信託服務主管，在去年離職後自立門戶，創辦鴻鵠資產管理及鴻鵠家族辦公室，目標客戶是至少有1,000萬美元資產的富戶。他分享今年投資市場上，重心是美元強勢不可逆，令到其他非美貨幣全線受壓。

對於美國會放慢加息的說法，陸庭龍不表認同，直言：「市場估計美國會放慢加息，是太過樂觀！」（Getty Images）

固然，美國加息步伐是四十多年來最急的，短短四個月內累計加息超過2厘，「收水」之快對環球資金流造成明顯緊縮效應。另一邊廂，美國經濟強勢似有扭轉，繼首季GDP萎縮1.6％後，第二季再度萎縮0.9％，投資界及學術界熱烈爭論，美國會否出現經濟衰退，甚至是惡性通脹？更有聲音開始認為美國今年將會開始放慢加息，以免經濟明顯下行。

計及7月聯儲局一口氣再加息0.75厘，最新聯邦基金利率已經升至2.25%-2.5%。參考聯儲局上次公布的利率點陣圖，委員認為今年聯邦利率中位數是3.25%-3.5%。若果點陣圖的預測「靈驗」，按此推論今年餘下三次會議上，美國僅會再度加息合共1厘，較之前明顯放慢。

若果點陣圖的預測「靈驗」，按此推論今年餘下三次會議上，美國僅會再度加息合共1厘，較之前明顯放慢。（聯儲局網站）

市場料美國將減息 陸庭龍︰太樂觀！

不過，對於美國會放慢加息的說法，陸庭龍不表認同，直言：「市場估計美國會放慢加息，是太過樂觀！」他更認為明年上半年，美國也不會出現掉頭減息。

陸庭龍從兩個角度解釋，首先，從就業市場的角度看，眼下美國勞動市場增長強勁，美國新公布的7月就業數據遠勝預期，非農新增就業職位有52.8萬個，較市場預期多一倍，為聯儲局繼續激進加息抗通脹提供理據。

再者，即使美國經濟有機會衰退，他亦認為聯儲局不會輕易放棄加息。因為從通脹角度看，即使7月份美國通脹有所回落，仍然達到8.5%，市場甚至預期仍有機會升至接近雙位數，相較之下，現時利率低於3厘，因此聯儲局根本沒有減慢加息步伐的空間。「出現如斯局面皆因聯儲局『太遲起步』，過分憂慮加息會影響資產價格、引發經濟衰退而錯過最佳加息時機，所以現在已不容許聯儲局『慢慢加』！」

美國今年息口 有機會超4厘

然則美國加息步伐，陸庭龍又如何研判？他指出，「市場上好多分析都認為，今年加息至4厘已經是上限，不過其實聯儲局是有機會將利率升至4厘，甚至更多。」

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍直指，現時美國利率低於3厘，聯儲局根本沒有減慢加息步伐的空間。（陳葦慈攝）

回看數十年歷史，由1980年至2000年聯儲的基準利率，都是高於通脹的，情況到2000年科網危機後才出現逆轉。現時美國通脹及利率的差距太大，聯儲局必需繼續加息。他又指，目前通脹達到8%-9%，即使美國加息至4厘，利率仍然是遠低於通脹的。

總體而言，他預期美國持續加息的機會最高，因此在各種主要貨幣走勢上，最為看好美金，表現將繼續獨領風騷。

問及在現時經濟環境下，股匯債市應如何配置？他認為在現時美元一支獨秀的前提下，投資者應該將資產組合的40%-50%，投放在現金，當中是指美元以及與美元掛鉤的港元。

一些傳統價值股份，例如公用股及及高息股，仍然值得吸納，例如中資電訊股中移動﹙0941﹚等，因股息率達到7厘以上，而且較有能力應對內地經濟衰退。（資料圖片）

現金增持至最多50% 勿怕「輸通脹」

很多人覺得「持現金等於輸通脹」，將手上資產的現金佔比提高至一半，又會否太保守？他解釋指出「這是一個誤解」，因為持有現金，並不是指在整個衰退周期都持有現金。

現時環球經濟衰退風險明顯升溫，雖然單單持有現金，在通脹環境下，購買力在一年後遭蠶食。不過投資回報往往是相對的，當其他資產價格，例如股票等出現20%的跌幅，其實手上持有現金(港元或美元)，加上做定期存款的利率回報，已經跑羸其他資產。屆時手上有現金，可再靈活調配至其他資產，購買力變相上升。

至於股票，亦須繼續佔資產的一部份，佔比上陸庭龍建議是30%左右。雖然今年環球股票市場皆「清一色」向下，不過一些傳統價值股份，例如公用股及及高息股，仍然值得吸納，例如中資電訊股中移動﹙0941﹚等，因股息率達到7厘以上，而且較有能力應對內地經濟衰退。另外，增長股方面，他認為電動車股亦可看高一線，因為現時全球的電動車產能，仍然不足以滿足市場需求。

債券可逐步增持至15%

其餘投資組合的15%，他建議可投放在債券之上，看法與去年年底有所調整。在去年年底，陸氏早已表明會增持現金，而不會買債券，因為環球央行加息對債券不利。事實證明，歐美英澳等多間央行陸續加息，的確可見債券表現深受其害，無論是政府債券或是企業債券指數，都見下跌約13%。而經歷大半年的跌勢，陸氏指出，債券開始可以在低位部署，因此認為可以開始將債券的投資比例，用於替代部分的存款。

不過他提醒，在衰退前景下，信貸環境將收緊，因此不要投資以往流行的高息企業債；加上，香港投資者經過了內房債危機一役後，對高息債券的信心受損。反而，建議選擇國債，或是優質企業債，年期上留意一些中等期限的債券，例如5年期至7年期的債券，因這個特定年期的債券，大致反映了央行的加息政策。