陸庭龍專訪｜警惕歐債危機重演　德拉吉辭職猶如公司高層「跳船」

環球經濟衰退風險升溫，在央行加息抗通脹的行動下，美中歐日四個經濟體，不少投資者最擔心的是歐洲。特別是歐洲政壇今年出現大變故，在早年歐債危機處理中獲譽為「Super Mario」的德拉吉（Mario Draghi），突然「劈炮 」提早離任意大利總理，投資者不可不察。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍表示，歐洲國家只是無限延長央行的信用額度，卻未有把握時機利用貸款重整經濟，因而令歐債危機極有可能重演。（陳葦慈攝）

解讀德拉吉「劈炮 」意味

向來，德拉吉被封為「Super Mario」，一直都被視為歐元的捍衛者，他於十年前在任歐洲央行行長之時，正值歐債危機，當年曾以一句「不計代價(whatever it takes)」，平息當時的市場恐慌。

不過，今次德拉吉在意大利政壇卻遇遇挫敗，其領導的聯合政府，因失去幾個主要政黨的支持，德拉吉決定宣布下台並提前大選。市場有說法指是他發現意大利政府負債問題嚴重，因而不願蹚渾水、果斷選擇「跳船」。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍向《香港01》表示，不排除這個可能性，皆因現時意大利財困，正處財政改革階段，德拉吉請辭，猶如上市公司高層得知財務問題難以化解，提早「跳船」，多少也反映意大利債務壓力愈發沉重。同時，陸庭龍認爲亦有可能因爲德拉吉已不再是央行行長，對於歐洲央行堅持加息，深感「不可為」，因而無奈選擇離職。

「Super Mario」德拉吉（Mario Draghi）突然「劈炮 」陸庭龍認為，猶如上市公司高層得知財務問題難以化解，提早「跳船」。（路透社）

警告歐債危機極可能重演

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）離任，亦利淡歐元的因素。陸庭龍估計，歐洲區內仍要面對成員國經濟走勢分歧重大等結構性因素，認為歐元疲弱難以扭轉，歐元兌美元未來仍將再次跌穿一算（即歐元價值跌至低於美元）。

事實上，歐洲國家大多奉行社會福利主義，公共開支巨大，終導致財政赤字問題嚴重，使歐洲的基本面，較美國及亞洲區更差。然而，不少成員國在歐債危機後從沒有真正還債，反而通過不停延長還債期限，或是再度貸款還債解燃眉之急，終令公共債務愈發沉重。

陸庭龍強調，當歐洲國家只是無限延長央行的信用額度，卻未有把握時機利用貸款重整經濟，即是則從沒有在本質上解決債務問題，因而，歐債危機極有可能重演。再者，歐洲現時正經歷環球經濟衰退，各行各業萎縮後，令現金流不足、資金鏈斷裂等問題會陸續浮現，導致信用風險，皆利淡歐元表現。