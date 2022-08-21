銀色債券｜8.23開售　專家籲申20手　「銀彈」不足可沽iBond換馬

【銀色債券2022／銀債／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】新一批銀色債券將於周二﹙8月23日﹚起至下周五﹙9月2日﹚接受認購，由於「保底息」高達4厘，引來不少老友記注目，有證券行便稱，近期已有客戶計劃贖回早前未到期銀債，資金用於購入新一批銀債。分析認為，加息環境料減低新一批銀債吸引力，加上最高發行額可提高至450億元，料今次每人抽中手數可達15手，建議最多申請20手便可。除了舊有銀債，「銀彈」不足的老友記，若果手持通脹掛鉤債券（iBond），均可考慮沽出轉買新一批較高息銀債，賺取息差。



銀色債券去到第七批，相信不少老友記已熟悉「玩法」，但今年撞正加息周期，銀行一年期定存息也升至2至3厘，故第一個問題是「認購多少」，防「浪費彈藥」？

熊麗萍表示，現時加息環境會影響銀債吸引力，估計每人可分配最多有15手，建議有意投資者可每人申請20手。（資料圖片）

駿達熊麗萍︰料人均分配15手

相較上一次在低息環境下發行的銀債受市場熱捧，人數及金額均創新高，致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，受到加息環境影響，個別銀行定存利率高達3厘，會令新一批銀債吸引力大減，預計今次每人抽中手數能夠提高至15至20手，較上一批13至14手略多，故此建議資金充裕的投資者可申請至少20手。他又提醒，長者夫婦最好不要以聯名戶口來申請，而是分開不同戶口申請，以增加抽中機率。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍就認為，現時加息環境會影響銀債吸引力，但另一方面在股市較為波動的環境下，投資者又會想尋求較為穩定回報的投資產品，兩方面互相抵銷，加上今年最高發行金額提高至450億元，估計每人可分配最多有15手，她建議有意投資者可每人申請約20手。

熊麗萍表示，由於綠債未派息，現時賣出會直接在價錢上有輕微損失，加上綠債有ESG概念，投資者可視乎個人情況而選擇是否轉買銀債。（資料圖片）

專家建議可沽iBonds換入銀債

過去一段時間，政府推出不少零售債券產品，供公眾認購，包括通脹掛鈎債券（iBond）及綠色債券﹙Green Bond﹚，老友記或都有出動，若如今次「銀彈」不多，專家認為可以「換馬」 。

截至上周五收市，2024年到期的iBond（4246）收報98.2元，2023年到期的iBond（4239）收報98.9元，均低於發行價。兩批iBond保底息均為兩厘。熊麗萍表示，若果手持iBond可考慮沽出轉買銀債，雖然在價錢上損失了一點，但由於已在過往持有年期賺取了利息，加上銀債較高保底息已足以有吸引力。

至於保底息有2.5厘的綠債（4252），她就認為，由於仍未收取利息收入，現時賣出會直接在價錢上有輕微損失，加上綠債投資的目的和銀債不同，前者有ESG概念，投資者可視乎個人情況而選擇是否轉買銀債。

郭家安透露，近日已有個別客戶計劃賣出早前未到期銀債，以用於購入新一批銀債，他個人也認同如此做法以賺取更高息。（資料圖片）

致富郭家安：近日有銀債客戶擬「以舊換新」

港府今次為第七次發行銀債，早前發行未到期的銀債有第六批及第五批，分別將於2024年及2023年到期，兩批銀債的保底息均為3.5厘。郭家安透露，近日已有個別客戶計劃賣出早前未到期銀債，以用於購入新一批銀債，他個人也認同如此做法以賺取更高息。

與iBond及綠債不同，銀債不設二手市場，但投資者可在債券到期前向政府賣出。郭家安指，相關手續簡單，只要電話通知已可，一般需要3至5個工作日，客戶可以取回100%本金及相應的累計利息收入。

不過，需要留意的是，賣出早兩批銀債，部分銀行及證券行或會收取費用，例如致富會收取30元的手續費，而中銀香港相關費用則全免，投資者可透過多個途徑包括分行、電話、網上或手機銀行進行，需時三個工作天，便可取回100%本金及相應的累計利息收入。