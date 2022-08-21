銀色債券｜銀債以外選擇　一年定存最高逾3厘　專家推介8厘中移動

【銀色債券2022／銀債／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】銀債保底息4厘固然吸引，但專家預計每人僅獲派15手，若果有多餘資金想以收息為投資目標，其實還可以考慮現時銀行高息定存，以及高息股。目前，1年期港元定存利率以華僑永亨的3.18厘最高，其次為富邦銀行的3厘，前者並提供定存388日利率3.28厘的優惠，美元定存則以富邦的3.6厘冠絕全港，與銀債保底息相近。收息股方面，專家就建議中移動（0941），股息率高達8厘。

李若凡表示，1年期定存利率也已接近頂部，再度大幅上調空間料屬有限，短期定存在下半年仍有上升空間。（資料圖片）

渣打１年期定存利率達2.8厘 四大行中最高

美國通脹持續高企，市場預計聯儲局將進一步加息，本港銀行間拆息（HIBOR）特別是短期拆息連日上揚創新高，多家銀行近期紛紛上調定存利息吸納存款，連四大行也都加入搶存款戰。四大行中1年期定存利率最高的為渣打，達2.8厘，但留意其起存額高達200萬元或以上，其次為中銀香港的2.2厘及滙豐的2.1厘，起存額均僅為1萬元。

而恒生的1年期定存利率僅有1.7厘，未見上調，低於其他大行，但其近期上調中短期定存利率，3個月及6個月分別上調至1.5厘及2.1厘，則均高於其他大行。

年利率截至8月19日，只供參考，以銀行最新公佈為準（資料來源：銀行網站/電話查詢）

中小銀行中，短期定存利率冠絕全港的集有銀行的7天年利率6厘，若以3個月定存來比較，花旗的2.78厘屬於最高，其次為富邦的2.4厘，而華僑永亨則提供168日2.68厘，以及288日3.08厘優惠。以6個月來比較，則以富邦的2.8厘最高， 其次為花旗及信銀國際的2.5厘。

星展李若凡：短期定存利率仍存上升空間

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，個別銀行僅調升短期利率，和近期本港拆息走勢相若，短期拆息包括1個月及3個月均持續上升，意味短期資金壓力相較長期有所增加。1個月拆息料將於9月升至2厘，至年尾進一步升至2.5厘，而代表銀行間資金成本的3個月拆息也會跟隨上升，至9月達致2.6至2.7厘，年尾達到3厘，意味短期定存在下半年仍有上升空間。

相較短期拆息，1年期長線拆息近期則保持在3.6厘左右，李若凡指出，1年期拆息未見大幅向上，主要由於該水平已反映市場對美國今年完成加息周期的預期，預計至年尾會保持在3.6厘至3.7厘水平，故相信1年期定存利率也已接近頂部，再度大幅上調空間料屬有限。長期及短期定存兩者均值得考慮在目前做，當中後者可在到期後，再續期屆時更高利率的短期定存，或者轉做長期定存。

她預計，美國將於今年底完成加息周期，9月將加息50點子，然後有兩次加息幅度分別為0.25厘，至年尾達至3.5厘，明年該利率水平將繼續保持。若果手頭上美元資金，可考慮做較港元高息的美元定存，但不建議將港元兌換美元做定存，因美國今年底完成加息周期後，明年匯率難以維持強勢，在聯繫匯率波幅空間內，兌港元料將出現小額匯兌虧損。

本港高息股中，熊麗萍認為，目前較為吸引的是中移動，以60%派息率計算，現價股息率有8厘。（資料圖片）

駿達熊麗萍：高息股推介中移動

李若凡表示，個人認為銀債較銀行定存更為吸引，雖然目前定存利率可高至3厘，但多為短期定存，最長也只有1年，若果利息持續增加固然有吸引力，但估計美國最快會在今年尾完成本輪加息周期，而本港息口也不會跟足。

而相較股票來看，李若凡直言，確實有股票提供更為吸引的股息6至8厘，但投資股票風險較高，要小心會有賺息蝕價的風險，而且上市公司派息政策也可能隨時會變。較為建議的是將資金分散投資，可以透過銀債來分散單純購買股票的風險。

本港高息股中，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，目前較為吸引的是中移動，其業務較為穩定，管理層並表明未來3年派息率由60%提升至70%，若果每股盈利沒有增長，以60%派息率計算，現價股息率有8厘。