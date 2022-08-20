銀色債券｜周二開售　銀行券商認購優惠一覽　呢間送獎賞達7400元

【銀色債券2022／銀債／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】第七批銀色債券﹙銀債﹚將於23日（下周二）至9月2日下午2時供合資格人士認購，並於9月14日發行，目標發行額為350億元，並根據市場情況，或將發行額提高至最多450億港元；保證息率亦上調到4厘，每半年付息一次，高於去年的3.5厘。銀行及券商為吸引一眾「老友記」認購，均提出多項優惠。



滙豐：提供「6免」優惠

滙豐銀行表示，合資格客戶透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐董事總經理及亞太區外匯、利率及商品業務、債券交易及融資主管石元良表示，香港通脹屬於溫和，美國加息對於香港息口的影響會有滯後，而幅度也未必一致。若果出現較大幅度的輸入性通脹，令本港通脹高於4厘，投資者便可獲取高於4厘的回報。

中銀﹕認購費全免

中銀香港指出，客戶可經手機銀行、網上銀行、投資服務熱線或分行認購，認購費用全免。該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，分行亦設有專櫃以疏導人流。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，在市況較波動的情況下，對追求穩健收益的投資者具一定的吸引力，預計會超額認購。 因銀色債券採取循環派發機制，建議客戶認購25至30手；如資金較充裕的客戶，可考慮30手以上。

渣打：提供「5免」優惠

渣打銀行宣布，旗下客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、代收利息。

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。他預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

交銀香港：提供「7 免」優惠

交銀香港宣布，推出7項銀債認購豁免收費優惠。於8月23日上午9時至9月2日下午2 時認購期間，客戶經交銀香港成功認購銀色債券，可享認購費全免外，買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用更可獲豁免。

交銀香港亦提供多個認購渠道予客戶選擇。客戶除可透過網上銀行 、流動電話銀行或電話銀行進行認購外，亦可親臨全線網點辦理認購手續。

信銀國際：提供「7免」優惠

信銀國際亦就即將發行的銀色債券推出「7免」優惠，包括豁免債券認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，根據去年經驗，認購13手或以下的投資者均可獲足額配發，由於今年發行金額增加最多50%，預計認購大約20手或以下，亦有機會獲足額配發。

花旗：提供「7免」優惠

花旗銀行稱，提供銀色債券公開認購服務並推出認購優惠，客戶可以於該行分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免認購7項收費，包括手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。

工銀亞洲：提供「7免」優惠

工銀亞洲推出7大費用豁免優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，是次銀色債券，保證息率上調至4厘，是歷年來最高，相比現時一般港元定期息率，今批銀債息率於市場更具吸引力，估計今次認購金額及人數會較過往為高。

上商給予客戶「7免」優惠

上海商業銀行為客戶提供7免優惠，包括認購手續費﹑保管費﹑代收利息費﹑以債券形式存入之費用﹑以債券形式轉出之費用﹑提前贖回費及到期贖回費。

上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉表示：「銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，而本次的保證息率更上調至4碓，回報比之前更吸引。另外，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金。而且鑑於近期市場波動較大，客戶於投資決策上相對較為保守，所以預計今次市場對銀色債券反應會熱烈。」

富途：認購費全免 兼送迎新獎賞總值達3000元

富途證券推出全免認購費用供客戶認購銀債，並有一系列為60歲以上長者專設開戶獎勵。但凡開戶並首次存入資金，除了可獲免去所有認購銀債時所產生的費用外，新客戶每人均可獲最多3,000港元獎勵，包括1,000港元現金及2,000港元超市禮券。

此外，富途指，由8月19日起，獲牛友邀請的新客戶更可額外獲100港元現金券，而成功邀請家中「兩寶」同時存入資金的牛友，更可獲最多1,200港元獎賞，全家最高可獲合共7,400港元獎賞。

耀才提供「10免」優惠

耀才則宣布提供10免優惠。分別為利息﹑按金﹑認購手續費﹑轉倉費﹑到期贖回費，代收股息手續費及存入費等多項費用均全免。

另外，轉倉至耀才更送高達10股騰訊（0700），更可享轉倉費回贈高達20萬元。新開戶更可獲贈20股盈富基金（2800）及10股滙豐（0005）。

輝立﹕以十成孖展認購5萬元 免認購費

輝立表示，予透過全數付款認購的客戶免除手續費。若是認購1至5萬元﹑尋求十成孖展認購的客客，則獲免按金﹑利息及手續費。若客戶以9成孖展融資﹑認購額介乎1至25萬元，利率為1.98厘，手續費為100元。若客戶以九成孖展﹑認購額達25萬元以上，手續費為100元，利率為2.58厘。

致富：提供「10免」優惠

致富證券今次將推出10免優惠，客戶可經「致富通」流動應用程式、交易熱線或分行認購。同時，為客戶提供零息、零手續費、九成孖展認購優惠，額滿即止。 此外，合資格新客戶開戶更獲贈300元Donki禮券，再加送港股美股即時報價，以及月供基金及港股美股免佣優惠。