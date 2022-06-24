太古地產鰂魚涌兩幢舊樓申強拍　估值逾12億

太古地產（1972）最新就鰂魚涌海灣街9至29號海灣大廈、海灣街31至39號和糖廠街33至41號的海傍大廈，向土地審裁處申請強拍，兩幢物業估值約12.03億元。

上述兩幢舊樓地盤面積約20,060平方呎，太古地產持有地盤各地段業權，介乎約80%至100%，項目預計將會重建為商廈，若以地積比率15倍計算，可落建樓面約30萬平方呎。

資料顯示，海灣大廈為一幢樓高9層的商住大廈，於1962年落成，估值約6.378億元；至於海傍大廈同為樓高9層的商住大廈，於1961年落成，估值約5.656億元。兩幢大廈估值合計約12.03億元。

值得留意，上述強拍申請地點距離鰂魚涌站3分鐘步程，同時鄰近太古地產的鰂魚涌商業王國太古坊，鄰近甲廈為太古地產旗下的多盛大廈及電訊盈科大廈。

年內完成收購仁孚工業大廈、中標灣仔住宅官地

太古地產近年積極增加土地儲備，如本周才以逾19.62億元成功投得灣仔皇后大道東269號住宅官地，每呎樓面地價16,888元，屬市場預期之內。而在今年5月份，該集團收購的鰂魚涌仁孚工業大廈獲強拍令，底價50.526億元，成為本港歷來最大金額的強拍個案，不過隨後該幢工廈完成收購，統一業權，免去強拍程序。