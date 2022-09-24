港男棄公務員鐵飯碗　日本「執垃圾」年做千萬生意　舊物越洋變寶

任職公務員薪高糧準，向來是不少人的夢想！只不過，港男孔德廣早年選擇放棄月入近3萬元的公務員職位，轉行做「收買佬」，在日本回收垃圾之餘，亦從中尋寶，將當地人棄置的舊物運回香港出售，整盤生意全年收入近千萬元。



垃圾回收是冷門的行業，還要遠至東洋，孔德廣接受《香港01》專訪，親自揭秘「舊物變寶」的秘訣，更將珍藏「大晒冷」！



「收買佬」給人印象大多數是粗魯、衣著「求其」，但記者眼前的孔德廣一改「收買佬」的標籤，身穿一身黑色「型格」運動服，手戴配飾，坐在辦公室內，不慌不忙地收拾著一箱箱從日本運來的「垃圾」。

與其說這裡是辦公室，倒不如說是古董收藏店──600呎細小空間布滿各式各樣的日式中古玩意，教人仿佛置身於70年代的日本。「唔好睇小呢度呀，成間屋嘅嘢加埋起碼值800萬！」孔德廣笑稱。

談得興起，他即場「垃圾開箱」，當中不少是家居用品，如有1994年生產的三菱檯燈，也有附帶原包裝盒及說明書的舊式松下電飯煲，甚至連價錢牌都有，上面標記著8,800日圓（折合約484港元），孔德廣指其保存完整，可以在香港賣到3,000元。

孔德廣在日本回收垃圾之餘，亦從中尋寶，將日本人棄置的舊物運回香港出售，全年收入近千萬元。（資料圖片）

長者離世 百年舊屋藏珍寶

日本回收的垃圾漂洋過海，變成為港人最愛的中古玩意，甚至升級為收藏品，大有「錢途」。孔德廣於日本從事垃圾回收，大賺三浸利潤，包括回收垃圾收費、日本政府退稅，以及變賣「垃圾」所得，一年收入接近千萬元。

變賣「垃圾」大有學問。除了從回收日常的生活垃圾中尋覓之外，還有為離世長者處理房屋及遺物所得。「當有親人離世，日本人係好介意（處理這類事情），佢哋不願親身處理遺物，仿佛要同去世的親人斷絕所有關係！」孔德廣解釋道。

隨著日本老年化嚴重，尤其是鄉下地區，孔德廣指，一個月都有5、6單舊屋清屋的需求，他解釋，這些長者不少居於舊屋，有些舊屋是木頭構造，通常有過百年歷史，有倒下的風險，假如想在該地建造房屋，就需要清理整間房屋，「成間屋都要拆埋，因此要將所有遺物清走，再用挖泥機挖出木樁，之後運走木頭、磚頭等，一呎要收取1萬日圓（折合約550港元）。」

撿垃圾都有門檻

想做「收買佬」，亦有門檻。孔德廣指出，必須有回收牌，每年要交予政府1,000日圓（折合約55港元），金額不多，但現時大部分新批出的回收牌都有地區限制，回收地點不能超出一個縣，當收到不符合政府要求的物品，還要向政府部門報備。例如大型的白色家電，據了解日本人在購買新家電時還要另外付1,000至6,000日圓購買回收券，日本政府鼓勵當地人在買新家電的同時回收舊家電，或是自行拿到各地的指定場所。

幸好，孔德廣旗下公司所持有的回收牌屬於舊牌，他稱：「前後用了40年，不受地區限制，又不用向政府報備，公司最初紮根在埼玉縣，隨著有當地居民搬出去第二個地方，仍繼續搵我哋去收垃圾，經過居民口耳相傳，公司的業務範圍亦越來越多廣，伊豆縣、青森縣，甚至連北海道都試過。」

即使舊牌有「特權」，但亦較少年輕人入行，孔德廣指，共同經營日本垃圾回收公司的合夥人年紀大、想退休，惟下一代不肯接手，他才接手整間公司。回收日本垃圾並不易，但從中找到「珍寶」也教人興奮。孔德廣稱，日本的員工在回收垃圾時偶爾會發現「潛力股」，例如電器、菲林相機、衣服等，就會拍照給他看，經過「鑑定」後，價值較高、保存完整的舊物便會運回香港，由他親自維修或送去清洗，最後放上二手交易網站上出售，「通常會睇下係咪名牌，或保存是否完整，每年可以賣出2,400至3,600件舊物，營業額大約240萬元。」

近來菲林相機在香港再次興起，孔德廣指中古相機有價有市，（李澤彤攝）

中古相機有價有市 「零成本」

至於如何物色好物，孔德廣指，最重要緊貼潮流，「我通常會上網睇下今期流行啲咩，嚟我度買嘢（的人）通常18至28歲，Buying Power（購買力）係年輕人，佢哋而家追求復古。」

講到常見「潛力股」，非中古相機莫屬。例如近來菲林相機在香港再次興起，底片沖曬店開到「成行成市」。孔德廣認為，由於日本相機品牌富士停產菲林底片，僅剩下柯達仍有生產，但柯達底片在日本要交稅，價錢較高，令日本人對菲林機熱情大減，相反香港免稅，柯達底片「又平、又靚」，再加上日本沖曬店亦沒有香港多，「由一個縣到一個縣沖曬，來回要兩個鐘。」

於是大量的菲林相機成為垃圾，遭到日本人「拋棄」，孔笑稱：「我執菲林機可以賺錢，仲可以賺日本政府退稅，再係香港賣返出去，通常一部菲林相機可以賣到2,000元，但最緊要我的成本係零。」

談及維修竅門，孔指出，最難維修是中古相機，「表面污跡最難解決，當初我哋試咗好多方法，最後估唔到一個在日本文具店隨意可見的擦膠，竟然輕鬆解決！」

在孔德廣心中，貿易是兩地的人對同一件物品不同的感情或需求。（李澤彤攝）

有啲人可以係某個環節發光發熱，但只有我可以將成個環節串聯起來，貫通一體。 孔德廣

假如話菲林相機的興起是年輕人追逐復古而促成，那麼收藏品則猶如良駒般等待伯樂，孔德廣，收藏品短時間內不會有太大升幅，要遇到合適的人，才有價值。通常有兩類人會買，一種是想找回童年回憶的人，另一種是買來作拍戲道具，不少本地導演亦曾來尋寶。

所謂貿易，在孔德廣心中，是兩地的人對同一件物品不同的感情或需求，同時是同一件物品在兩地的差額，「到而家呢一刻，我都係賺緊呢個差額。」被問及是否擔心生意模式被其他人複製，又或是被日本員工取代，孔德廣笑稱：「有啲人可以係某個環節發光發熱，但只有我可以將成個環節串聯起來，（由收垃圾到賣垃圾）貫通一體。」

他自豪地說：「的確，其他人可以複製我的生意模式，但你要咁啱有願意幫忙的員工，咁啱識日文預約貨船，當貨運咁緊張的情況下，船公司又咁啱俾船，你又咁啱可以塞滿成個貨櫃，否則無法複製我的利潤。」或許正如孔德廣所講，成功是靠是1分的天分，再加上99分的「咁啱」。