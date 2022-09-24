公務員下海從商　由賣奶粉到回收垃圾　難忘獲楊受成親送到Lift口

人生充滿變數，小人物若能把握良機，便能更上一層樓，港人孔德廣由月入近3萬元的公務員，走上日本「收買佬」之路，一年收入竟可近千萬元！ 他自言打工難有滿足感，做生意人面更廣，可開闢一個新天地。



港人出名靈活，孔德廣也不例外，任職公務員期間，已兼營「副業」。最初他只是將香港波衫販賣至日本，「英國品牌Umbro曾經係日本職業足球聯賽波衫嘅贊助商，好記得佢當時在波鞋街散貨，我就買咗一件浦和紅鑽波衫，買入價係80元，最後喺日本網站Yahoo賣出，賺咗6,800元。」

賣明治奶粉「起家」 月賺20萬元

小試牛刀，賣波衫的經歷，令孔德廣發現原來賺錢並不難，他逐漸萌生「做生意」的念頭。孔德廣稱：「2006年香港興起飲日本奶粉熱潮，曾經因波衫接觸的一位日本人，佢想係香港賣明治奶粉，於是我膽粗粗打電話去本港一間化妝品公司，結果成功對接。呢位日本人亦開始與我共同經營日本垃圾回收公司，我幫佢係香港賣二手物品。」

孔德廣指，當時一周可以賣出至少一個貨櫃的明治奶粉，而一個貨櫃可以裝8,000罐奶粉，每罐可以賺取5元，「一個禮拜賺大約5萬元，一個月就賺20萬元，而我正職只有28,000元！」兼職收入遠遠超過正職，在2009年孔德廣最終選擇放棄公務員的工作，專心貿易生意。

孔德廣靠賣明治奶粉「起家」，萌生做生意的念頭。（李澤彤攝）

福島核事故化危為機

常言道，有危便有機，最讓他想不到的是2011年的福島核事故，竟然又是一個向上爬的機會。孔德廣憶述道，2011年日本發生福島核事故，大家擔心日本奶粉受污染，日本奶粉經銷商有5、6個貨櫃的奶粉停在碼頭，没人肯接收，於是他便每個貨櫃抽取5罐奶粉，交給化驗所檢測，「結果出來冇輻射，我便同一間本港化妝品公司合作，係佢內地的天貓商城出售呢批明治奶粉，原價198元人民幣一罐降價為89元一罐，被搶購一空，同時亦幫呢間化妝品公司打響內地嘅名堂。」

事後看來，孔德廣不無感恩，也埋下由「奶粉佬」轉向「回收佬」的伏線，「化驗費只需要1,000元，你話啲人點解諗唔到，好簡單，我哋信科學數據。自此之後，船公司好欣賞我，以後我要櫃，佢都俾。日本奶粉經銷商亦好欣賞我，數年後佢將一間垃圾回收公司交俾我，我著手打理垃圾回收生意。」

孔德廣指，做公務員可以養活自己，但並沒有成功感。（李澤彤攝）

獲楊受成親自送到「Lift口」

回想創業之路，孔德廣陷入片刻的沉思，隨後緩緩道來：「做公務員接觸時的人都是同一個圈子的人，甚至起居飲食都是圍繞這幫人，但當我去接觸兼職生意時，接觸的人係諗都沒諗過的人。」

這些人不乏商界響噹噹的人物，例如英皇楊受成、莎莎老闆及卓悅主席，「係呢啲人身上我學到好多，佢哋會言傳身教，最記得有一次同楊受成開會，我只係去Sell嘢（銷售），佢竟然親自接我，我哋傾咗半個鐘，佢又親自送我去搭Lift（升降梯），直至Lift門關閉的一刻，我仍然見到佢企係度！」

孔德廣感歎道，「公務員可以養活自己，但俾唔到（我）成功感。」何謂成功感？在孔德廣心中，源自在傳統中尋求突破，「以往日本人好守舊，佢哋未諗過菲林相機可以咁好賣，（我去到）可以突破呢種思維，佢哋慢慢都學識（呢種）突破，形成新的規律。」