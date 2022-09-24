日本「執垃圾」好講究　彈珠機回收曾惹淘金熱　最難分解係呢樣！

港人孔德廣在日本經營垃圾回收公司，在當地聘請了6名員工，實行遙距管控，由回收垃圾、政府退稅，以至變賣舊物，一年收入接近1,000萬元，體驗「垃圾有價」！他接受《香港01》專訪時，解構日本回收垃圾行業，「垃圾佬原來唔易做」！



城市垃圾隨處可見，人人想除之而後快。孔德廣旗下垃圾回收公司，每年在日本回收12至16噸垃圾，單計這筆收入便達到1億日圓（折合約550萬港元），當中六成的收入歸孔德廣所有，意味著他一年能袋約330萬港元。

孔德廣在日本回收垃圾之餘，亦從中尋寶，將日本人棄置的舊物運回香港出售，全年收入近千萬元。（資料圖片）

回收電腦最複雜

孔德廣指出，在日本回收垃圾分為三種，最常見的自然是生活垃圾，1公斤生活垃圾回收費用為1,500日圓至3,500日圓（折合約83港元至193港元），倘若需要回收電腦，收費亦會增加，例如回收一部舊的Mackbook，就要收5,800日圓（折合約319港元）的費用。

他指出，很多國家對環保的要求越來越高，處理垃圾的難度亦大增，「以往處理合成電腦板，只需要直接倒化學物質分解，而家就要人手拆件，且必須抽取其含有危害環境的化學物品，才可以運走，成本亦隨之增加。」

回收後的垃圾亦不能扔在堆填區就完事，孔德廣表示，要先進行解體，再運去不同的國家，「例如有啲國家對PVC膠有興趣，我哋就會將回收來的PVC膠收集一齊；或者有啲國家會對電腦底板感興趣，因為底板含金量0.001G，集合到10萬塊，就可以提煉出1kg的金，我哋就會收集所有的底板。佢哋係日本有莊家，我哋就會將解體後的垃圾交俾莊家。」

孔德廣指出，在日本回收垃圾分為三種，最常見的自然是生活垃圾。（李澤彤攝）

舊屋清拆一呎一萬日圓

除了處理生活垃圾，孔德廣，第二種是處理舊房屋。日本有些房屋是木頭構造，通常有過百年歷史，有倒下的風險，假如想在原址建造房屋，就需要清理整間房屋。

孔德廣續稱：「成間屋都要拆埋，再用挖泥機挖出木樁，之後運走木頭、磚頭，一呎要收取1萬日圓（折合約550港元），隨著日本老年化嚴重，尤其係鄉下地區，一個月都有5、6單。」

回收彈珠機可淘金

最後一種則是回收彈珠機，去過日本旅行的人都知道，彈珠機在日本是好普遍的遊戲機，但可能不知道原來彈珠機亦可以煉金。

孔德廣解釋道，彈珠機上面有不同的圖案或當期最流行的動漫人物，一個月至兩個月就會被淘汰，於是大量的彈珠機需要被回收，昔日蔚為奇觀。「20年前會將回收來的彈珠機運去內地東莞煉金，倒啲化學物料落去，提煉金、銅等金屬，（這種做法）對環境污染好大。當時我每個禮拜起碼運40至50部彈珠機去東莞，足足運咗5年，但後來內地環保意識提高，就唔可以咁做了。」