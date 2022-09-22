美息率重返08年海嘯位　加息終點激辯　聯儲預告4.6厘專家料更高

美國聯儲三度加息0.75厘，步伐是四十年來最急，更估計今年底利率將升至超過4厘，超過市場預期的上限。對於今輪加息的終點，官方預告聯邦利率明年會升至4.6厘，比三個月前的預測再急升近1厘，更將是2008年金融海嘯以來未曾見過的高位。利率抽高，觸發股債市場進一步下跌，有「大戶提款機」之稱的恒生指數，2011年12月以來首次跌穿18000點關，對於後市投行預期將現「投降式拋售」。



今年來聯儲已連續五次加息，節奏既急及快，遠超以往周期。對利率走勢最敏感的兩年期債息升穿4厘水平，創近15年新高。（VCG）

今年來聯儲已連續五次加息，節奏既急及快，遠超以往周期。聯儲局昨夜一如預期再次加息0.75厘，令聯邦基金利率目標區間升3厘至3.25厘。刺激美元及美債息聯手破位，美元指數升穿111水平，再創20年新高。對利率走勢最敏感的兩年期債息升穿4厘水平，創近15年新高。

相比市場已經充分預期的加息幅度，市場更為關注此次會議給出的中性利率，以至今輪的加息的終點站，這將直接決定10年美債利率是否要創新高、以及美股是否會創新低。

對於今次加息終點會是什麼水平，根據點陣圖的預測中位數，市場解讀為聯儲局將持續大幅加息，點陣圖顯示2022年末利率將升至4.4厘，較三個月前（6月份）的預測，高出足足一厘。委員預計今年內仍會再加息1.25厘 11月再加息0.75厘的機率約72%。

對於今次加息周期的終點，聯儲估計利率將在明年達到4.6厘，較三個月前的預測高出接近1厘，較現時最新的利率更高出超過1.3厘。（聯儲局網站）

加息終點「高處未算高」

對於今次加息周期的終點，聯儲估計利率將在明年達到4.6厘，較三個月前的預測高出接近1厘，較現時最新的利率更高出超過1.3厘，可見，今次加息之路，無論是加幅或是節奏，都遠較之前的加息周期來得更快及更急。

雖然聯儲局今次調高了加息終點的預測，預期今輪加息最終會令聯邦利率升至4.6厘，不過距離目前通脹超過8%處四十年高位，仍然有一段很大距離。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，考慮到美國的通脹，較歐洲更為長期及是結構性的，預期明年核心通脹率仍會達到4.5%-5%，因此，現時市場的預期有機會是「mispriced」。（資料圖片）

林俊泓料明年核心通脹近5% 市場或錯誤定價

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問時指出，聯儲局一再強調，要持續加息直至通脹回落。不過，眼下投資市場，包括利率期貨方面，投資者仍舊預期美國明年有機會掉頭減息。考慮到美國的通脹，較歐洲更為長期及是結構性的，預期明年核心通脹率仍會達到4.5%至5%，因此，現時市場的預期有機會是「mispriced」（錯誤定價），將引發金融市場有更大的波動。

對於今輪加息終點，他預期美國聯邦利率將升至4.75厘，較聯儲局現時的預測更高，主因美國通脹存結構性上漲壓力，又認為「聯儲局似乎高估了加息的有效性」。

投行的看法亦調高利率預期，被視為華爾街看法激進的德銀（Deutsche Bank）預計，明年首季聯邦利率將升至逼近5厘，達到4.9厘，遠超市場當前價格所反應的利率前景。

今次美國加息，可謂「高處未算高」，一個月前，市場很少公開預期加息終點將逼近5厘的情景；不過，目前投資者的預期已經全盤粉碎，對美息以至金融風險資產價格的預期將全面扭轉，可以預計，股市及債市會首當其衝，遭遇極沉重打擊，投行對股市的前景進一步下調。

全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）指出，美國已顯示出典型衰退徵兆，預料未來兩年經濟情況將惡化。（Reuters）

股市面臨新一輪沽壓

全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）指出，美國已顯示出典型衰退徵兆，預料未來兩年經濟情況將惡化。日前已提出，聯儲局倘加息至4.5厘，也就是最新聯儲預告的利率水平，美股將下跌2成。

聯儲局主席鮑威爾已經表明，壓通脹要犧牲經濟，林俊泓亦同意，美國出現經濟衰退，機會甚高，將對資產價格帶來巨大沽壓。一般在衰退情況下，企業盈利會有20%至30%的跌幅，現時的股市調整，尚未完全反映盈利倒退的前景。

美股潛在跌幅超20%

有「新債王」封號的雙線資本CEO岡拉克（Jefferey Gundlach）亦表示，美股可能再下跌 20%，標普將跌向 3000 點，相對現時水平，尚有超過20%的潛在下跌空間。

對於港股恒指的預期，摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊發表亞太區股市最新分析報告，新興市場本月底將創出歷來最長的熊市，超越2000年美國科網泡沫時期的紀錄，多個主要指數高位累跌逾30%，估值將設接近以往低谷水平。

恒指最悲見萬七點

大摩續指，近期美聯儲言論和美國通脹高於預期，都令市場走向該行預期的「最差情境」，令10月或出現投降式拋售（Capitulation）的機會增加。該行建議投資者「保持防禦，直到投降式拋售發生」。

對於恒指目標水平，該行的悲觀情景中，恒指或下試17000點。基本情景下，目標水平為21500點。不過，郭強盛團隊認為，從1997、98年的十大熊市指標分析，目前未能有足夠條件說「低谷將近」。大摩又表示，並非所有周期都相同，今次周期更加有數項不同之處，包括全球經濟供應鍵受新冠疫情和地緣政治改變，而且中國未如2008年、16年推出同等力度的寬鬆政策，令該行更傾向審慎地評信見底訊號。