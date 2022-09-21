「超級星期四」英美同日鬥加息　日本利率淪全球最低｜美國加息

本周四（22日）成「超級議息日」，美國、英國、日本及瑞士四大央行，將於同一日公布利率政策。當中，美、英及瑞士一同加息市場已有廣泛共識，相信加息最多的將是美國，一連第三次加息0.75厘的機會最大。在利率政策以外，歐洲能源危機未有改善，俄羅斯持續封鎖對歐的天然氣供應，分析相信，歐元走勢仍未見底，並進一步刺激美元指數再創新高，料下一步見112高位。



英倫銀行原定上周公布利率決策，不過在英女王伊麗莎白二世逝世之際，英倫銀行決定延後至本周四才宣布加息，令到本周四變成「超級議息日」，同日英美日瑞士四大央行將揭曉利率政策。

英女王伊麗莎白二世逝世之際，英國決定延後至本周四才宣布加息，令到本周四變成「超級議息日」

美國加息最激進 兩年期債息率先觸４厘

四大央行中，以美國的加息幅度最進取，今年來已經累計加息超過2厘，本周更有機會第三度加息0.75厘，是四十年來首次大幅連環加息。同時，由於上周美國公布核心通脹進一步走高，更有部分投行料美國會無視市場預期，直接加息一厘。

四大央行中，以美國的加息幅度最進取，今年來已經累計加息超過2厘，本周更有機會第三度加息0.75厘，是四十年來首次大幅連環加息。(資料圖片)

在聯儲局激進加息預期下，美國債市率先大跌，令到國債利率升至十多年高位，其中，對利率最為敏感的2年期美債息，率先刷出近十五年新高，逼近4厘水平，指標性的美國10年期基準國債收益率一度突破3.5厘，是2011年以來首次。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，今次聯儲局加息0.75厘，是市場共識，不過若果聯儲局真的決定要加息一厘，亦非全無可能，又指出，當中的分別並不單單在於25個點子，而更是在於要突顯聯儲打壓通脹的決心，即使會令到經濟出現衰退，亦在所不惜。

對於美元走勢，美元今年升幅是多年來不見的，反映美元兌歐元日圓等一籃子貨幣的美元指數，一度突破110創逾20年新高，今年至今累計升幅達14%。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，歐洲的能源危機，對當地的經濟破壞力超過原先市場推測，歐元兌美元有機會跌至0.95水平。（張浩維攝）

溫灼培料歐元兌美元跌至0.95

溫灼培相信，不論今次美國加息0.75厘或是1厘，都會刺激美元繼續向好，料向112阻力位邁進。因為歐洲的能源危機，對當地的經濟破壞力超過原先市場推測，歐元兌美元有機會跌至0.95水平。

歐洲能源價格以倍數急升，令到多間製造業業大廠，都計劃在歐洲停產，影響輻射至化工業、汽車業及鋼鐵業。當中，Tesla位於德國格林海德（Grünheide）超級工廠的擴建計劃，遭「無限期延遲」。可想而知，生產線停產﹑資金撤出將重創歐元，從而支撐美元強勢。即使美國的加息步伐於明年有機會放慢，甚至暫停加息，相信美元仍然會繼續維持於高位。

英國的加息幅度，市場共識是加息半厘，不過料未能阻止英鎊尋底。(Getty Images)

英國加息半厘呼聲高 未阻英鎊尋底

至於英國亦將於周四同日加息，市場共識是加息半厘，不過，亦有機會一口氣加息0.75厘，一旦落實將會是1989年以來的最大加息幅度。

以英倫銀行貨幣政策委員會委員Catherine Mann、以及法巴、摩根大通和瑞信經濟學家為首的鷹派認為，壓通脹是首要任務，英倫銀行不能再落後於聯儲局，並認為即使新首相凍結能源成本，仍會使物價到明年保持在比央行預期更高的水平。

溫灼培指出，即使英國加息，仍然看淡英鎊匯率，相信有機會再刷新低，英鎊兌美元料跌至1.08水平，原因在於新首相上場，表明要減稅及減輕居民電費付出，然而錢從何來，卻成疑問。

因此，除了加息政策外，買賣英鎊的投資者，亦要關注本週五英國新財相緊急追加預算的細節。相信現時英鎊尚未見底，兌美元跌至1.08水平。

本周四之後，瑞士料會加息半厘，令利率重返正數；不過日本卻料會按兵不動，因此將以「負0.1厘」的利率，位列全球發達國家中最低息的一員。(資料圖片)

負利率國僅餘日本

日本與瑞士央行現時同樣是全球碩果僅存的負利率國家，不過本周四之後，瑞士料會加息半厘，令利率重返正數；不過日本卻料會按兵不動，因此將以「負0.1厘」的利率，位列全球發達國家中最低息的一員。