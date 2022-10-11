投資日本磚頭　對沖圓匯勁賺逾兩成　甘永鍇︰永遠要有兩手準備

近年全球旅遊業受到新冠疫情衝擊而低迷，當中日本酒店業更首當其衝，但偏偏AB Capital創辦人及行政總裁甘永鍇，看準時機，逆市投資當地酒店，「酒店王國」初成。

在他看來，投資日本，除了因為項目收購價格吸引，還因為當地銀行的借貸利息較低，以至日圓便宜。然而，今年「風向」出現逆轉，環球央行大手加息，匯市翻波，又會否令穩定的收租業務，蒙上陰霾？就AB Capital的項目而言，甘永鍇的答案是不會。

亞洲主要貨幣中，以日圓貶值最為明顯，甘永鍇兩年前已做對沖。（資料圖片）

兩年前已為日圓資產做對沖

甘永鍇表示，AB Capital旗下基金的投資貨幣為日圓，投資者在投資前可能以港元或美元兌換日圓，再買入基金，故此日圓貶值對於基金本身並沒有影響。反而，美國進入加息周期，日本央行則維持量化寬鬆政策，使得今年以來日圓下跌兩成，相當於日本資產可用八折收購，「呢排多咗唔少人對我哋基金感興趣。」

不過，該基金早於2020年便買入第一個大阪投資項目，當時美元兌日圓見105水平，但今年日圓跌跌不休，大瀉逾兩成至145水平，又會否因而賺租蝕滙？

這位連續兩年被選為花旗亞太區財務模型導師的基金舵手稱，自己一直抱有「永遠要有兩手準備」的投資態度，兩年前在並沒有預計日圓會貶值的情況下，為日圓資產進行了對沖，故此日圓匯率下跌便能透過對沖工具賺得收益，而上升則能夠享受資產升值帶來的利潤，相關對沖成本低於1%，「依家日圓係145，但我做對沖是115，日圓跌幾多，我賺幾多，跟我做的投資者已經賺咗超過20%，每年再賺逾10%租金回報，一年內賺近40%，仲未計賣﹙物業﹚！」

甘永鍇稱，自己一直抱有「永遠要有兩手準備」的投資態度。（梁鵬威攝）

料日央行決心捍衛日圓

上月日圓兌美元更一度跌破145大關，創24年低位，為了平穩貨幣市場，日本政府在相隔24年後，第一次出手干預匯市，拋售美元買入日圓，以維持日圓匯率穩定。

甘永鍇稱，他認為目前日圓匯率已接近低位，並估計在145能夠獲得支持，因日本央行早前已在該位置有出手干預，若果日圓再跌破該位置，對日央行誠信有影響。

因應加息周期，甘永鍇在策略上也作出調整，擬買入租金與盈利掛鈎的酒店項目。﹙資料圖片﹚

無懼加息周期影響

除了匯率，息口因素也值留意。美國掀加息周期，坊間一般建議不要投資收息資產，皆因美債以至銀行定存動輒做到3厘以上，何須「博」？

甘永鍇則稱，AB Capital旗下基金逾10%的回報，相較一般收息產品仍具備競爭力，況且目前已有的三家酒店購入價都是貼近成本價，可以市況轉好時再賣出，也能賺取當中資產價差。「現在資產係人為因素下來，我哋只要佢去返正常，甚至正常的一半，已經賺唔少！」

話雖如此，因應加息周期，甘永鍇在策略上也作出調整，之前買入的酒店，主要是「 fixed lease」，即租客交固定租金，但現在計劃買入的酒店項目，除了固定租金外也有類似利潤分成的元素，「因為個市好返，收入可以跟住上，而又有Fixed﹙固定租金﹚保底，有certainty﹙保證﹚！」