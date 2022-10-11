長實重臣甘慶林子創業　視父親為「一塊鏡」　難忘售樓部食叉燒飯

長和系老臣子甘慶林兒子甘永鍇僅30歲出頭，逆市投資日本酒店闖出一片天，可謂年輕有為。作為年輕人，棄新經濟而選舊經濟，看似有點逆潮流，惟他卻忠於「Finding certainty in uncertainties」的創業原則。



甘永鍇不諱言，自己的投資理念，多少受到父親的影響，他在自己創業路上擔任的角色猶如「一塊鏡」，總會不加修飾地提出意見。父親是位忙碌的高管，甘永鍇從小便被他帶往不同的商務會議，不少周末就會一起出現在售賣樓盤現場，父親忙於工作，他就在一旁「食叉燒飯」，現在是趣話一則，從商的種子原來早已深播。



甘慶林曾經是強生公司的高管，90年代初期加盟長江集團，是城中著名的「打工皇帝」。﹙受訪者提供照片﹚

熟悉香港商界動向的人，對於甘慶林肯定不陌生。他曾經是強生公司的高管，90年代初期加盟長江集團，成為首富李嘉誠的左右手，不少大刁均有他的手影，例如分拆長江基建、收購澳洲能源公司DUET，以至主理亞洲最大商業建築群之一的北京東方廣場。

俗語話「虎父無犬子」，這句話套落甘永鍇身上，一點不為過，讀書創業不乏父親的影響。

甘永鍇連續兩年被選為花旗亞太區財務模型導師（資料圖片）

投行拼搏 學會不放棄的態度

甘永鍇畢業於美國南加州大學馬歇爾商學院，選擇修讀金融和市場營銷。在美國留學回港後，便加入花旗銀行投資銀行部，專注於香港房地產及博彩行業，在企業融資及資本市場項目（包括首次公開發售、債券發行及併購）方面浸淫，嘉里物流（0636）上市便是他入行後的第一個代表作。

投行世界，人才薈萃，甘永鍇連續兩年獲選為花旗亞太區財務模型導師。他分享道，在花旗工作期間，學會的是永不放棄的工作態度，最重要是自己是否能夠投入工作，又或者能否為工作而作出犧牲，盡自己最大的努力，若果最終不能成功「that‘s fine」，過程中「try very very best and everything you can」，才是最重要的。

甘永鍇坦言，自己是將工作當為一種興趣，強調是「work as a hobby」而不是「 workaholic」，笑言自己不能放太長的假期，一個星期已經足夠，不然會感覺無聊。甘永鍇當年是透過實習計劃加入花旗的，他回憶到，最初參與實習的有40人，最後花旗只篩選至8人留下，他便是其中一員，靠的就是勤奮的工作態度。「在花旗的第一年，為了工作每天只睡三至四個小時，好在大學期間已經適應這種少睡眠的生活。」甘永鍇笑稱。

長和系重視企業管治，強調「發展不忘穩健」。（資料圖片）

兒時已喜分析事物 父親是引領者

雖然父子目前均投身地產實業，但與父親選擇為人打工不同，甘永鍇選擇自己出來創業，他解釋，這可能是由於自己往往能觀察到其他人未必能觀察到的地方，在資訊整理和分析能力方面會比較強，而父親也非常欣賞他這一點，在他去年的婚禮上，特別找出並分享兒子12歲時為北京東方廣場擬寫的商業計劃書。

甘永鍇感激道，父親從小就訓練他的戰略思維，讓他學會並愛上分析事物，從其他一般同齡孩子不一樣的角度出發去思考問題。他舉例，其他同齡孩子會在麥當勞餐廳裡關注開心樂園餐的玩具，年紀小小的他就會去思考為什麼餐廳裡的客戶是以直線方式排隊，而不是其他如「打蛇餅」的方式；又例如同一品牌的快餐廳或者咖啡店，為什麼會同一區域開設多於一家分店，是否存在自己搶自己生意的問題。

這些「問題」為他鋪下從商的種子，而父親在其創業路上擔當的角色，甘永鍇認為似「一塊鏡」，有什麼做得好或者做得不好的地方，父親都會不加修飾地直接說給他聽，是一位引領者。

甘永鍇稱，最佩服或者感覺自己最像父親的地方是「永不放棄」的做事態度。（梁鵬威攝）

父親以踢足球做比喻 教做事態度

對於甘永鍇最佩服或者感覺自己最像父親的地方，他覺得正是「永不放棄」的做事態度，父親經常和他打比方分享，正如踢足球，要先努力把足球從後場帶到前場，然後再要避開守龍門者把球嘗試踢進去，最終能否成功把球踢進龍門，靠的是1%的運氣——做人也如是，需要99%的努力，加上1%的運氣。

做人態度之外，投資態度也見甘父的影子。甘永鍇在自己創立的AB Capital名片上，印有其投資理念「Finding certainty in uncertainties」，自言「保守但進取」，即在決定是否投資前除了考慮到亮麗的回報﹙decent returns﹚外，也要確保項目是否安全﹙Safe﹚，「父親好中意基建和有固定現金流的項目，所以我都好中意收息資產。」

甘永鍇表示，這個世界沒有100%的確定性，例如10年前不會有人預計到有俄烏戰爭及新冠肺炎，「our job is to find things that are 95% certain」（我們的工作是尋找95%的確定性）。他在2020年時開始尋找這種「hidden gem」（隱藏的寶石），最終找到當時最受疫情影響的日本酒店，同時能夠符合安全和回報這兩個條件。「對我來講最仲要唔係贏幾多、賺幾多，但係個風險控制最緊要。我地回報已經非常高。譬如其他人可能會選擇三倍回報，但高風險的項目。但我寧願要現在二倍回報，但低風險的項目。」