曾傳裁減港員工　擬增新加坡員工一倍　惠理謝清海：跟著資金走

《彭博》報道,惠理集團(0806)聯席主席謝清海表示,惠理目前正將部分香港投資組合經理、投資分析師及其家人遷到新加坡,並計劃將新加坡的員工人數增加一倍,向高淨值人士提供資產管理服務。

謝清海表示,惠理目前在新加坡的員工人數不到10人,新加坡的家族辦公室雲集是主要誘因,令他相信該公司在新加坡的業務可以不僅僅是銷售和分銷,「我們跟著資金走(We are following the money),(新加坡)是一個充滿希望和快速增長的市場」。

新加坡的家族辦公室去年翻倍至約700家,並試圖通過新的工作簽證吸引頂尖人才。謝清海指,各地都在爭奪人才,當地成本上升不會影響惠理拓展新加坡的計劃,「這是一個需求驅動的問題,服務提供商將找到滿足需求的辦法,因為仍然有利可圖」。

曾傳出削減香港12名高層

早前有報道指,惠理在中秋節假期前裁減香港地區的12名高層,部份被裁減員在該基金公司工作年期達18年。該公司發言人確認有部份高層離任,但並無透露實際人數及相關人員名稱。

