被指轉戰新加坡　惠理︰港仍是總部　無計劃將員工調至新加坡

《彭博》日前引述惠理集團﹙0806﹚聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海稱，正部署將部分香港的基金經理和投資分析師遷至新加坡，又會在當地招聘人才，稱「正跟著資金走」。就有關惠理在新加坡之擴展計劃的報道，該基金作出澄清。

惠理指，公司並無將任何員工從香港調遷到新加坡的計劃。香港的辦事處依然是惠理的總部，目前有約160名員工。事實上，在過去的十二個月，集團在香港委任一些重要的高級管理人員，以抓緊大灣區龐大的財富管理機遇。

集團在中期業績公告中亦有提及，這增長是戰略發展的一部分。惠理在中國內地的業務也積極部署業務機遇，中國內地的投資者，特別是來自大灣區的城市，對資產管理需求持續增加。總體而言，集團相信香港有著獨特的地位，是進入大灣區的平台，同時香港是中國內地通往世界的門戶，未來幾年這城巿將繼續為惠理帶來最佳的增長機會之一。

至於新加坡，集團的計劃是透過聘請當地人才來擴展業務，香港和新加坡在財富管理領域的定位均非常重要，兩個城巿日益互補。現時，惠理在新加坡的辦事處聘用員工不足十人，而集團的計劃是在這個城市投入相應的資源，以滿足南亞地區日益增長的財富管理需求。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海表示，惠理在過去的30年一直紮根香港，「香港永遠是我們的家。作為通往中國龐大商機的大門，香港將繼續成為我們增長策略的核心。我們尋求投資在香港及其他地區,以抓緊亞洲財富管理需求的增長潛力。」