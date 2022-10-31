大快活｜揭秘餐飲世家DNA　交棒生意靠寫信　不愛磚頭愛實業？

香港有不少名門望族，對本港發展及港人均有深遠影響，有的在體育領域佔重要地位，有的在地產行業叱吒風雲，亦有的在飲食王國苦苦打拼，當中維他奶、大快活、大家樂就是來自羅氏家族，坐擁三間上市公司，總市值近200億元。



作為本地餐飲品牌龍頭之一，大快活第二及第三代「揸fit人」——集團執行主席羅開揚，及其兒子、集團行政總裁羅輝承接受《香港01》訪問時「大膽」揭秘飲食世家DNA，原來傳承家族生意全靠手寫信，多年來保持初心，不愛「磚頭」愛實業。



羅開揚及其兒子羅輝承相當「貼地」，直言從事快餐行業並非身處上流社會。圖左為羅輝承，圖右為羅開揚。（廖雁雄攝）

「對住嚿磚頭係死」

與本港其他名門望族不同，羅氏父子相當「貼地」，除了自家出品，兩父子更周圍試食，事關他們本業就是大眾化餐飲。羅輝承稱食過多次雙餸飯，羅開揚則指，魚蛋粉、拉麵都會吃，更會去對手餐廳試菜，「咪當幫襯下親戚！」還笑稱，從事快餐行業並非身處上流社會，「爸爸最鐘意食嘢，親戚又鐘意食嘢，伯叔又做維他奶出身，（我哋）不嬲做實業出身，由頭到尾做餐飲，就好似有啲家族DNA係做地產，就會做幾代都係做地產。」

假如時光倒流，大快活又是否會投身房地產行業？羅開揚直言，不愛「磚頭」愛實業，「我哋做餐飲，你見我哋落去鋪頭，啲同事唔係叫我羅生，係叫我揚哥，叫（羅輝承）Francis，你對住嚿磚頭係死，（同）我哋人與人之間個種感染（唔同），大家熱誠都唔同。」

大快活專注餐飲業半世紀，羅開揚坦言道是很有意義，「50年來服務香港好舒服！錢係要搵，但係要合理，其他行業如果擺咁多心機、時間，搵的錢仲多」。

大快活專注餐飲業半世紀，羅開揚表示，50年來服務香港很有意義。（廖雁雄攝）

鴻燕書千里 交棒生意有段故

半世紀老品牌，總離不開傳承，但大快活的交棒方法實在令人意想不到。羅輝承表示，最初並無打算繼承父業，但在30歲生日那天收到了爸爸羅開揚長達四頁紙的手寫信，自此改變了想法。

羅輝承在加拿大生活多年，在剛和太太結婚，邁向人生新階段之際，接到千里鴻燕，「個人開始成熟，諗自己的方向，咁啱爸爸就寫信俾我。2000年冇人再寫信，（爸爸）好有誠意，我係同爸爸分開十餘年，收到信好感動，一方面爸爸係為咗公司，一方面睇得出佢都想同我親近返。」

所謂動之以情，曉之以理。父親羅開揚以誠意打動兒子，但原來他亦是「照版煮碗」。羅開揚指，「當時我係紐約做得唔開心，自己一個中國人係廣告行業，Can not make it！與其係度發呆，見到屋企又做飲食，咁就心痕，諗左啲概念同大佬講，大佬就寫信話『你成日都天馬行空，都冇實際，做咩餐飲呀，你學都未學過，返嚟學下先！』」於是，羅開揚被哥哥羅開福說服，正式投入家族事業，後來更成為舵手。

羅開揚及羅輝承接棒家族生意，全因手寫信，誠意搭夠。（廖雁雄攝）

教育方式崇尚天生天養

不僅傳承方式「文藝」，羅氏家族的教育方式亦相當開明，羅開揚年輕時選擇赴美國修讀設計，而父親亦十分開明，讓他選擇前路，「我同爸爸講讀設計，我爸爸話『阿揚，如果你將來做設計，搵唔到食，唔好怪我』，我爸爸從來都是天生天養，將來下一代都係咁。」

如今，羅輝承與爸爸同樣，走上繼承家族事業的道路，羅輝承感恩道：「爸爸冇逼我，我都同佢講，我太太係加拿大有工作，如果我返嚟要好認真，我唔會返嚟一兩年就決定唔玩。」

在回港一年後，羅輝承決定留在大快活打拼，並舉家遷港，「爸爸冇俾壓力我，如果他俾壓力，我可能做得冇咁好，我要好願意去做，先可以做好。我細個唔識中文，而家係大快活做嘢，都幫到我融入香港社會。」

伴隨著大快活踏入50歲生日，品牌的傳承和發展少不了對下一代的教育及對家族事業的付出。（廖雁雄攝）

用愛與榜樣傳承

兩父子，兜兜轉轉，同樣走上繼承家族事業的道路，伴隨著大快活踏入50歲生日，品牌的傳承和發展少不了對下一代的教育及對家族事業的付出，正如學者福祿貝爾所說：「教育之道無他，唯愛與榜樣而已。」羅開揚表示，大快活香港扎根50年，成為香港歷史的一部分，希望可以繼續傳遞下去。

最後，談到大快活日後是否續傳承至下一代，羅輝承笑稱，「當年收到爸爸的信，諗起細個爸爸講過福哥寫信的故事，而家佢又寫俾我。唔知以後會唔會傳俾下一代，但肯定唔會再手寫，可能WhatsApp。」