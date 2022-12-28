BVI公司陽光化｜逆全球化浪潮　中國推新離岸中心　投資一帶一路

翻查於港交所（0388）上市的公司年報，不難發現大部分企業，雖然主要業務都是在香港或內地，但公司註冊地卻在開曼群島或百慕達等離岸國家，而持有其他跨國業務與資產時，就以英屬維京群島（BVI）公司持有。



惟在全球「反避稅」、「反洗黑錢」浪潮下，開曼及BVI等離岸公司註冊地都要走向「陽光化」。亞洲銀行（BVI）及亞銀國際金融集團創辦人溫嘉旋接受《香港01》時解釋，所謂「稅務天堂」、「離岸金融中心」等，都是過去逾20年全球化下的產物，但眼下「逆全球化」，環球分開中、西兩大陣營，以至中國在一帶一路政策下，大力推動哈薩克、迪拜等新的離岸中心發展，未來企業架構上或會出面新局面。



溫嘉旋當年曾協助不少國企及民企在香港或美國等地上市。（盧翊銘攝）

溫嘉旋擔任過三屆全國人大代表，從事新股上市、併購等相關法律工作逾30年，當年國企粵海投資﹙0270﹚、多間民企通過「返程投資」結構上市，以及內地科技股多用的「可變利益實體（VIE）」架構，他都有份參與建立。近年他受到BVI政府的邀請，到當地開設亞洲銀行（BVI）。

中企成BVI 常客 「引進來、走出去」

溫嘉旋透露，據2020年的數據，在BVI開設公司的有約四成是來自中國、近一成來自香港，新加坡及台灣分別佔4%，中企已成為BVI 的常客。

他指出，過去中國急速發展，背後需要大量資金，隨著經濟改革開放，開始容許外國投資者持有內地企業股份，但在內地法律下部分行業如電信、出版等，由國家發出的牌照，需要由內地人持有，外資不得擁有。

在這個前題下，內地企業就可通過搭建VIE架構，境內實際運營的仍為內資公司，一般由創始人持股，該公司通過一系列合同，將公司收益、版權授權服務、控制權等完全交給境外並在香港或美國等地上市，從而實現境內業務在境外融資並上市的目的，「變相可以把這個不能放入上市公司的牌照，放入上市公司，再將國際資金引入。」而「VIE」涉及的層層架構，就正正利用BVI及開曼註冊的離岸公司。

「走出去」亦一樣，過去數年都見到不少內地企業到海外併購。溫嘉旋以美的集團約7年前收購德國工業機器人巨頭KUKA為例，他指整個收購都是通過離岸公司去進行，除了「避稅」外，亦可利用普通法有大量案例作參考等好處，去解決國與國之間不同法制等問題，「首先併購一定是用新公司，可以分散風險，其次德國人對中國法律不了解，而中國的法律，亦不是為（市場）國際化而撰寫，所以中間一定會用一個獨立的公司（進行併購）。」

全球化下 跨國企業以離岸公司控制多國業務

利用離岸公司持有業務或資產亦可分散風險，「 項目A的風險，不會影響項目B。」如2015年的長和系重組，於開曼群島成立新公司，然後將重組後公司與新公司股權互換，形成今日的長和（0001）及長實（1113）。創辦人李嘉誠當時稱，「過去十多年來，75%至80%香港上市公司，甚至包括國企都在開曼或其他海外地區註冊，不是對生意無信心，而是為規避做生意方面的風險。」

另一方面則與稅務有關。在香港註冊公司，若果將來需要股份轉讓的話，政府會在買賣雙方，分別收取0.1%印花稅，若果要「避稅」，最好的選擇就利用BVI等離岸公司，可見離岸公司深受上市公司喜愛，而這樣的企業架構亦一直行之有效，特別是全球化發展下，跨國企業將各種工序轉移到工資低、勞動人口密集的國家或地區，並透過離岸公司，去控制不同地區的業務。

溫嘉旋更直言，任何一個有律師都會建議企業，利用不同的離岸公司持有業務或資產，「如果公司架構不是這樣，他一定是『搵錯』律師。」

溫嘉旋直言，世界走向兩極化，未來「離岸金融中心」或遷移。（盧翊銘攝）

中國推動 「離岸金融中心」或遷移

不過近年「逆全球化」下，世界走向兩極化，一邊是歐美為首的西方國家，另一邊的以中、俄及非洲等國家。的確，不少媒體均報道歐美等國家已設立機制，審查來自中國的投資，特別是針對基建及高科技設備等企業投資或併購，大部分均會被拒絕；2020年4月瑞幸咖啡財務造假，讓美方察覺VIE架構問題；滴滴上市則讓中方警覺數據外流風險。

在中美彼此敵意螺旋快速升溫下，2021年底美國證監會（SEC）公布外國公司問責法，要求在美上市外企若連續3年無法滿足檢查要求，將禁止其股票在美國交易。

新局勢下，雖然現存離岸公司優勢仍在，但過去2、30年的全球化局面將會改變，外資尋求分散風險，兩大陣形互相投資的情況減少，相反中國近年發展一帶一路及增加在南美、非洲等國家投資。

國家主席習近平於今年9月，乘專機抵達哈薩克努爾蘇丹國際機場，哈薩克總統托卡耶夫等高級官員在機場迎接（新華社）

溫嘉旋提到，為配合發展中國亦正積極發展自已的「離岸金融中心」，如海南島的免稅區，以及哈薩克首都阿斯塔納所成立的國際金融中心（Astana International Financial Centre，AIFC）等，「當地一個中環、金鐘加銅鑼灣大的地方行一國兩制，行普通法；迪拜國際金融中心，又是用普通法。」

他指，「現時世界不多錢，就去中東做生意，中東人大把錢......有可能利用到這一類離岸中心。」意味將來不少中國企業，或減少使用利用BVI，改到由中國大力推動的離岸中心開設公司，作未來的發展。