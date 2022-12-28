BVI公司陽光化｜公司註冊地大比併　香港落後於人？　學者不認同

開曼群島、英屬維京群島（BVI）及香港都是公司註冊地大熱，且均被譽為「避稅天堂」，究竟三地有什麼分別呢？上市公司又為何首選開曼群島？隨著反洗黑錢浪潮的興起，開曼群島及BVI法則率先「陽光化」，學者認為，香港會計制度透明度高有優勢，但為了跟上國際步伐，仍需要在虛擬資產管治方面「落功夫」。



所謂離岸公司，是指並不在註冊地進行實質業務的公司，最廣為人知的離岸公司註冊地包括開曼群島、百慕達、英屬維京群島（BVI）等，由於這些地方低稅、無外匯管制、賬戶保密性高，向來受到不少企業、富人、名人歡迎。

如早年的巴拿馬文件披露，人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄，在2013年曾經透過將一間名為Solar Bright Limited的BVI公司作股份轉換，將手上超過華置七成股份，從自己家族信託轉到另一個家族信託，合法省卻逾4,000萬港元的稅務。

離岸公司可「免稅」

香港調解仲裁中心主席蘇文傑接受《香港01》訪問時表示，於開曼群島及BVI設公司，均無需繳納大部分稅務，僅開曼群島需繳印花稅；相反以低稅聞名的香港，則要繳納利得稅、物業稅、薪俸稅，以及印花稅，稅務豁免較離岸公司「輸蝕」，「無論BVI、 開曼群島（公司），只要不是在當地做生意，或指定行業全部稅都不用交。」

在開曼群島及BVI實施這種稅制，意味公司與公司之間的買賣、股份轉讓等都不用交稅。舉例來說，在港以BVI離岸公司持有豪宅或股份，轉讓時交易的是離岸公司股份，而非直接交易，因此可避免港府收取的物業或股票印花稅。

更重要的是離岸公司保密性更高，蘇文傑指，開曼群島要求公司公開註冊地址，但對公司章程及董事名冊可保密；BVI則要求公開公司章程，但董事名冊保密，即使開曼群島、BVI等14個海外領地，由於成為CRS（共同申報準則）的成員，因此最遲於2023年底前公開登記冊，但有分析認為只是「表面功夫」，無助走向「陽光化」。

學者認為，香港會計制度透明度高有優勢，但為了跟上國際步伐，仍需要在虛擬資產管治方面「落功夫」。（資料圖片）

開曼註冊 成上司公司首選之一

開設離岸公司除了避稅之外亦有其他功能，蘇文傑指，翻查本港上司公司的年報，不難發現大多數都是在開曼群島或百慕達註冊。蘇文傑解釋稱，據香港公司法，上市公司可供分派的利潤才可以分派股東；開曼則是任何利潤都可以分派，「例如公司股價升，就可以將等值的錢分派給股東。」

再者，開曼群島公司訴訟成本高，蘇文傑笑言，小股東想告董事或大股東，需要去到開曼群島法庭上訴，一般人難以負擔，亦未必有「門路」，因此開曼群島公司是在亞洲上市的首選工具，在聯交所主板上市的所有公司中，有五成以上是在開曼群島註冊成立的。

學者：港應在虛擬資產管治上「落功夫」

從「牌面」上去看，香港在制度上似乎有點落後於人。不過樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，香港會計準則與世界接軌，公司財務透明度高， 自然受國際認可，譬如一些俄羅斯企業由於無法在歐美國家註冊公司，由於香港政治壓力少，會選擇在香港註冊公司；而且《港區國安法》出台之後，內地對香港更信任，香港成為有意拓展內地業務公司的踏腳石。

他補充道，為增加營商吸引力，香港應要跟上世界的腳步，港府應在虛擬資產管理上「落功夫」，或許未來企業資產不再僅限於實體，部分可以是虛擬資產。