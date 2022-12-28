BVI公司陽光化｜董事名單須曝光　專家拆解新規　嘆「魔高一丈」

早年流出的「巴拿馬文件」、「天堂文件」，令國際媒體得以披露數以千萬份各國球政要、富豪權貴利用「避稅天堂」持有資產的文件，震驚全球，亦讓不少人對「離岸公司」觀感更為負面。



但近年在反洗黑錢浪潮等因素推動下，開曼群島﹙Cayman Islands﹚已率先容許公開查冊，而加勒比海英屬維京群島（BVI，又稱英屬處女島）亦將於明年1月1日起實行相關措施，以增加透明度。不過，專家剖析新規後直言，其只是「無牙老虎」，倘「避稅天堂」真的想「陽光化」，當局可以做得更加多。



2014年以歐美、日本、澳洲等主要發達國家為主的經濟合作暨發展組織（OECD）發布「共同申報準則」，要求OECD成員國每年自動交換其金融機構提供的非居民的金融帳戶資訊。（資料圖片）

全球「反避稅」、「反洗黑錢」浪潮持續，離岸公司亦需要提高透明隻。英屬維京群島（BVI）近期正式公布《商業公司法》修正草案，主要修正包括向公眾提供董事姓名及廢除「不記名股票」等﹙見下表﹚，似乎是要逐步增加透明度。

有關草案生效前，在BVI、開曼群島等地開設離岸公司，僅需通過合資格的註冊代理人向政府註冊部門遞交註冊資料，即可成立公司。值得注意的是，政府註冊部門不會對註冊代理人遞交的資料進行實質審核，詳細的公司資料交由註冊代理人處保管，除非得到公司股東授權，或當地法院頒發的手令，才可從註冊代理人處取得公司詳細資料。

英屬處女群島歷史上曾被多國先後佔領管治，現成出名的「避稅天堂」。(Getty)

OECD發布「共同申報準則」 減少境外逃漏稅

「避稅天堂」一直相安無事，但來到2014年事情開始起變化。以歐美、日本、澳洲等主要發達國家為主的經濟合作暨發展組織（OECD）發布「共同申報準則」（Common Reporting Standard，CRS），要求OECD成員國每年自動交換其金融機構提供的非居民的金融帳戶資訊，以減少境外逃漏稅的可能性。

更進一步的是，英國議會通過制裁與反洗錢法，要求英國海外領地登記當地註冊公司的「最終受益所有人」，即是直接或間接持有公司25%以上的股權或投票權、有權任命或罷免公司大多數董事、或能實際影響或控制公司的人。

在各種要求「陽光化」新規夾擊下，BVI身為英國海外領地自然要跟隨，其《商業公司法》修正草案將於明年初實施後，離岸公司提高透明度，就成為市場所期待的事。

（01製圖）

細節資料續「受保護」

期待還期待，有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩接受《香港01》訪問時卻指出，即使現時BVI容許公開查冊，亦只可查到董事姓名，其他細節繼續保密，前任董事姓名亦不會公開，意味新法案當中，公眾或傳媒僅知此刻董事姓名，其他資料繼續「受保護」。

亦意味，除非有當地的法庭手令，否則BVI公司的董事名冊仍然無法查看，「（沒有法庭手令下）要視乎對方是否合作，如果對方不合作，便會拖住你......一些大型核數公司，較易取得法庭手令，但申請需時。」

香港調解仲裁中心主席蘇文傑接受《香港01》訪問時進一步補充，一般而言，BVI公司的股東或董事，只在「做生意」時，才會簽同意書讓對方取得公司的詳細資料，「以離婚案件為例，按照法例需誠實申報個人財產，但如果﹙有人﹚不誠實，不願披露持有BVI公司，就算有香港法院命令，BVI的公司註冊處亦不會執行，只能要求對方交出，若果堅持無持有，都『冇佢符』！」

取消不記名股票有一定幫助

相反在多項新措施當中，要求將不記名股票（Bearer Share）改回記名股票，則相對有助「陽光化」。黎嘉恩解釋，過去任何人只要持有不記名股票的人就是「股東」，亦代表根本沒有人知道誰是股東，現時要求改回記名股票，即一定要「公開」公司股份持有人的身份。

但正如香港亦有影子董事及人頭制度，黎嘉恩笑言，股份持有人可能寫一份證明，將股份交由其他人代持，外人就無法得知真正持有者，更甚的是不用「白紙黑字」，只要在背後用其他抵押品化替，「不是教大家﹙規避﹚，但其實都是道高一尺，魔高一丈。」

蘇文傑指，今次的法案的修訂，主要助金融業相關的執法機構調查。（受訪者提供）

執法部門料最「受惠」新規

公眾、傳媒獲取信息的渠道繼續受限，但對與金融業相關的執法機構而言，則有莫大的幫助。蘇文傑解釋，CRS下OECD成員國之間需實行信息互換，他舉例，一名加拿大人，其持有逾25%股份的BVI公司，若果在香港銀行開戶口，該銀行需要將他的資料交給加拿大稅局，因此在調查避稅或洗黑錢等問題上，提供更大的彈性。

這項措施亦意味著，受西方制裁的企業，亦無法通過離岸公司去避開制裁。以俄羅斯企業為例，蘇文傑指，香港遵守聯合國制裁，俄企可在港或BVI等地註冊公司，但由於國際銀行需配合美國制裁，以保其與美元相關的業務，在盡職審查下，受制裁的俄企業難以規避。

早前有報道稱，有俄企考慮在港註冊公司。（資料圖片）

簡單而說，俄企若要使用銀行服務，只可選擇與美國沒有業務來往的銀行，而事實上國際銀行已較少接納BVI企業開戶。不過，蘇文傑補充道，銀行不是偵探，假如申報開戶的BVI公司所進行的金融活動沒有被政府調查，銀行亦不會查該公司自稱的最終受益人是否屬實。

至於年度財務報表申報要求，黎嘉恩稱，BVI公司以往並不需要做核數，雖然新規下需完成資產負債表，並提交予當地代理人，但代理人只會向政府反映是否有收到資產負債表，並不會向政府披露該表，他直言修例「治標不治本」，「如果BVI想提高透明度，可以做得更多。」