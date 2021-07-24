寵物保險｜市面五款計劃條款大不同　只限貓狗　絕育打疫苗不受保

作為主人，當然想愛寵可以陪伴自己長長久久，然而倜皮活潑的寶貝難免會生病，亦會進入步履蹣跚的日子，香港的寵物治療費用並不便宜，診金一般需要$220元起，如要驗血、照聲波等動輒要千元以上，為保障愛寵的健康，避免日後被昂貴的醫療費用壓垮自己，近年有主人會在毛孩年幼時開始投保，但市面上的寵物醫療保五花八門，主人在投保前又需要考慮什麼？

《香港01》整合了5款市面上的寵物保險計劃，並訪問了兩名狗主，分享自己購買或拒絕投保的原因，他們均認同現時保險計劃有改善空間。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則提醒，投保人需細心閱讀保單條款及做好事前比較，了解各個計劃的特點。



近年寵物醫保成為一眾貓貓狗狗主人的熱話。（余睿菁攝）

近年寵物醫保成為一眾貓貓狗狗主人的熱話，大部份寵物保險，均不保障於投保前或於保險等候期間已存在或發生的狀況，亦不會保障因絕育、結紮、另類療法和可透過疫苗預防的疾病而引起的費用，申請後經紀或會因應品種而調整月付價格，部份公司要求寵物在投保前先做身體檢查，受保寵物的種類只限貓和狗，雖然龍貓的平均壽命約有10至20年，但同樣不受保，寵物開始投保的年齡為4個月至11歲不等。

虛擬保險公司One Degree於5年前成立，推出「毛價保」寵物保險而廣為人知，標榜續保時無年齡限制，寵物可以獲得終生健康保障。One Degree代表接受查詢時指，市面上提供的寵物保險產品內容各有不同，包括產品特色和不保事項，主人應按需要而選擇最合適的計劃，至於個別失敗索償案例，是按獸醫判斷而定，主要原因是基於索償項目不包括在保障範圍內。

共享計劃為飼養多隻寵物人士而設

藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）是另一間在香港推出寵物保險的公司，去年曾進行一個寵物保險調查，發現最多受訪者（32%）基於家中有多於一隻寵物，以致保費昂貴及財政考慮而拒絕投保，為此推出共享計劃，適合同時飼養多隻寵物的主人，所有受保寵物可共同受保於一份保單。另外，每間保險公司的計劃各有特色，例如「藍十字」的計劃，會對寵物因受傷導致的精神及情緒問題而提供行為治療保障、支付寵物主人住院多於連續4天而引致的寵物託管費等。

保險公司為平衡風險，均會就保險產品設有不保事項，但一直有檢視保單內容條款及市場需求，例如放寬貓隻需要植入晶片的要求，越來越多不同品種的狗隻亦開放投保。被問到未來會否拓展至其他寵物，兩間保險公司代表均表示，承保寵物必須有完善的官方註冊機制，以識別受保寵物，當相關寵物的醫療服務或支援相對透明和結構化時，不排除將寵物保險拓展至其他動物類別，但暫時保險會以承保貓狗為主。

Maggie的惡霸犬曾因肚痾而看醫生，索償後取回大概8成醫療費。（受訪者提供圖片）

惡霸犬易患皮膚類疾病 及早投保避免求醫時「就住就住」

狗主Maggie在今年4月時領養了一隻1歲美國惡霸犬，在社交平台中接觸到寵物保險計劃，考慮一段時間後，便決定替狗狗買入門級寵物保險，她形容自己的狗狗比較「難搞」，因惡霸犬很容易患上皮膚類疾病。她坦言，寵物保險並不便宜，自家惡霸犬投保更要付$4,560一年，仍然選擇投保是因為不希望日後愛寵生病求醫，主人承受巨大心理壓力同時，仍需要「就住就住」。

投保一段時間後，Maggie的狗狗因肚痾而去看醫生，她形容事後索償程序簡單，只需要填寫申請表格及上載收據便可，申請至索償成功需時三星期，取回大概8成的醫療費。

Maggie身邊亦有一些購買貓保的朋友，她引述朋友指，貓貓比一般寵物易生病，計算後發現投保的金額與每年看醫生的金額相若，因此認為「將同一舊錢擺落保險度會更好」。

Maggie坦言，市面上的寵物保險有改善空間，她明白絕育、疫苗接種等不包括在保障範圍，是因為這些醫療服務並非必要，但認為現時的保障範圍仍欠缺彈性，例如寵物牙齒發炎乃常見現象，計劃卻未有囊括洗牙服務，而發炎會影響到牠們日常進食，希望保險公司應以會否影響寵物日常生活作指標，去制定保險計劃。

狗主陳小姐認為，自己每月儲一筆錢作後備醫療費更加靈活彈性。（余睿菁攝）

狗主稱寵保灰色地帶多難索償 寧自行儲後備醫療費

不少主人都對寵物保險感興趣，但最終選擇投保的「貓奴」、「狗奴」並不多，他們大多認為寵物保險昂貴，且條款模糊。狗主陳小姐在4年前領養了一隻柴犬，現時5歲半的牠正值壯年，但她坦言日後也未有打算投保。她認為，寵保計劃未能切合主人實際需要，例如柴犬或大型狗隻容易患上白內障、關節等疾病，但部份公司會以列作先天性及遺傳疾病等理由不受保，條款亦對先天性及遺傳疾病解釋不足，顧客在索償時根本未能肯定是否受保。

此外，陳小姐又指，寵物年老時可能會面臨拒保問題，即使每年有高達數萬元的保障金額，但愛寵在年青力壯的時期根本難以用盡，步入晚年時才最需要這筆保金，故認為與其每次求醫後，均要經保險公司審核是否受保，倒不如自己每月儲一筆錢作後備醫療費，反而更靈活彈性。

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貓界「頭號殺手」疾病針藥 醫保計劃不承保

網上亦有不少主人曾就購買寵物保險問題討論，有人認為寵物保險條款有很多灰色地帶，以貓界「頭號殺手」貓傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis，FIP）為例，此病對成貓和幼貓而言均會致命，但因為發病病徵模糊，如若疾病經獸醫判斷是投保前便存在，將不會受保。另外，治療腹膜炎現時只可以透過長期打針，需要每日打針持續約90日才完成整個療程，治療費約2至4萬元，由於目前本港難以購買這些治療腹膜炎的針藥，但任何不經獸醫提供的針藥，在醫保計劃都不被認可，主人難以為愛貓索償有關針藥費。

保險界專家倡放寬續保年齡限制

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，大部份有關寵物保險的爭議，源於投保人沒有細心閱讀保單條款，一般市民經朋友介紹便決定投保，但沒有好好掌握保單內容與條款，而在投保過程中，或缺乏中介人與投保人解釋清楚及介紹，而導致各種誤會產生。羅少雄亦留意到，現時寵物的壽命增長，部份寵保計劃應放寬續保年齡限制，以及開放特殊貓狗品種以提升吸引力。他建議主人在投保前應注意以下六點：

1. 比較保費

2. 比較保障範圍

3. 留意不受保事項（先帶寵物做身體檢查，確定先天性及遺傳性疾病等不受保事項）

4. 了解賠償程序（需要遞交甚麼證明交件、速度）

5. 如實申報

6. 比較公司背景（處理醫保經驗、專長和口碑）



羅少雄指出，現時全港過百間保險公司，只有十多間提供寵保計劃，由於寵物保險並非強制性保險，因此競爭不大。他以車保為例，每年保費若$3,000，但人命傷亡賠償金額可高達1億。政府現時主張主人替寵物植入晶片，羅少雄認為，政府同樣可對某些特定犬隻推行強制性保險，例如第三保可在發生犬隻傷人事件時提供保障，競爭越大，市場才會更加蓬勃，他相信保險公司的計劃亦會更完善，例如透過調整保費、承保範圍、賠償及速度來吸引消費者。