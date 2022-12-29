強積金｜年內人均曾蝕逾6萬　業界籲看長線回報　反對供款作首期

今年市況波動，恒指全年高低位超過一萬點，10月底低見14597點，創2009年以來新低，連帶一眾「打工仔」的強積金投資回報亦大減，人均虧損一度高達逾6萬元！幸好年尾市況好轉，人均蝕幅才收窄。



退休積金計劃協會主席潘紀紅接受《香港01》專訪時直言，投資者不應只看短線回報，股市本身有自己周期，「好似馬拉松，冇可能一直跑，人都有休息時間，股市都係。」認為只要做好資產配置，長遠而言強積金可成為市民退休保障的重要支柱之一。



今年市況波動，不少「打工仔」都關心其強積金戶口投資回報出現虧損的問題。（資料圖片）

人是受感情支配的動物，潘紀紅笑言投資者好難在股市做到「高賣低買」，「大家衝你又去衝，變咗長線回報冇咁理想。」 她以今年為例，雖然據平台公布的數據顯示，強積金今年的人均虧損一度高達逾6萬元，但之後市況好轉，「你年底睇返，已經唔係呢個數。」

據積金評級表示，強積金11月份的回報表現強勁反彈，總投資收益估算約為929億元，相等於強積金成員每人賬面平均收益約20,300元，令強積金今年以來累計賬面虧損減至約1,907億元。而計入強積金供款後，11月底成員平均賬戶結餘約為227,700元，按月增加約21,200元，令今年累計虧損收窄至約3萬元。

潘紀紅提醒，「打工仔」應該做好資產配置，目前各大強積金保薦人提供逾400多隻基金供選擇，加上政府亦一直開放更多的投資選項，如早前容許投資內地A股及地方債券等，投資者可分散投資，加上長時間的滾存，令強積金回報更為理想。

潘紀紅提醒「打工仔」應該做好長遠的資產配置。（歐嘉樂攝）

積金局：切忌試圖捕捉市況

事實上，積金局亦多次提醒，強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市況。如果在市況急劇下跌時把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，把短期的波動變為實際虧損。

局方又指，過去近22年，強積金制度經歷了不同的經濟周期及金融市場波動，大部分時間（14年)均錄得正回報，出現負回報後亦往往能夠回升，顯示強積金制度長遠經得起考驗。

積金局亦多次提醒，強積金是跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市況。（資料圖片）

強積金成儲蓄機制 培養市民為退休做準備

不過有聲音認為，強積金是政府「強迫」投資，在「被迫」的心態下，往往輸錢時會出現負面情緒，認為相關供款應交回市民手上，自行決定如何應用或投資。潘紀紅不認同，她指強積金每月供款，其實佔打工仔收入的一小部分，而且每個人都有不同的短期目標希望達成，如去旅行、買車，或購買奢侈品等，「唔同時間有唔同需求，但就好多時忽視，要為退休去儲錢。」

本身是金融機構財富及退休金業務總經理的她稱，雖然不少打工仔都希望可以自己決定如何投資，但實際上以其個人的觀察及數據，甚少打工仔是會頻繁轉倉。

對她而言，強積金是一個好好的機制令市民習慣去為自己退休做準備，亦因此反對強積金供場款可用於首置、或疫情下應急等用途，「廿幾年後人均戶口都係得廿幾萬，而且年青人岩岩出嚟工作都冇咁多，依家（樓價高企下）唔夠你上車。」

退休後 可考慮不一筆過提取資金

年青人希望用強積金置業，而退休人士則擔心踏入退休年齡之時，遇上今年的市況，令「退休金」縮水。潘紀紅提醒，香港人均壽命長，65歲退休後其實仍要為自己打算，「年紀大，又唔洗依賴政府，而且又唔係幾多可以依賴。」

潘紀紅建議，退休前將資金分配好後，部分可考慮留在強積金計劃內，不要一次過提取，「你拎出嚟，冇可能擺銀行，雖然依家定存回報高，但長線唔係咁。」她指強積金計劃內有各種基金選擇，亦受積金局監管，「轉倉」亦沒有額外的手續費等，比起其他基金或投資工具更具彈性及保障。