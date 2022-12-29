強積金｜積金易平台勢改「遊戲規則」　潘紀虹料行業現兩大轉變

積金局大力推動積金易平台的發展，利用金融科技節省行政成本，各強積金保薦人現時的「遊戲規則」勢將改變。退休積金計劃協會主席潘紀紅卻認為，新平台的出現是「有危有機」，保薦人需持續提高基金表現，及提升經紀水平，以留住「打工仔」，將退休金交予保薦人投資。



潘紀虹接受《香港01》訪問時指出，積金易平台對一眾保薦人來說，是「有危有機」，更相信行業將會有兩大轉變。（歐嘉樂攝）

積金局近年的其中一項主要工作，正是推動積金易平台的發展。平台提供一站式電子平台服務，讓計劃成員透過網上和手機App，管理其在不同計劃內的強積金帳戶，目的是重塑強積金計劃的行政運作，把現有的計劃行政程序標準化、精簡化及自動化。

局方形容平台為強積金制度實施以來最重大的改革，估計2025年將全面投入營運。首兩年可令強積金整體行政費用降低約30%，10年後估計可累計節省成本約300至400億港元。

退休積金計劃協會於2018年成立，由本地6間強積金保薦人包括友邦、富達（香港）、滙豐、宏利、信安保險及永明金融共同發起，合共管理約80％強積金計劃資產。協會主席潘紀紅接受《香港01》訪問時指出，積金易平台對一眾保薦人來說，是「有危有機」，更相信行業將會有兩大轉變。

她指出，積金易平台統一了各保薦人的行政工作，大量節省成本及紙張外，大家都會在同一個「起跑線上」競賽，旗下基金的投資回報就成為「吸客」的關鍵。她解釋，平台推出後，「打工仔」可輕易比較各保薦人的基金表現，而且「轉會」亦非常方便，保薦人長遠要提升能力，進行更多的教育工作等，令打工仔願意將退休金交予保薦人投資。

積金局近年的其中一項主要工作，正是推動積金易平台的發展。（資料圖片）

基金經理「需要做得更多」

另一方面，現時各保薦人旗下，都推出同類型的基金，如大中華基金、港股基金等，她預料，若果基金表現持續低迷的話，將來或會被整合，一眾投資基金經理或要做得更多，甚至改變投資策略等，以維持持續、長期亮麗的回報。

至於一眾經紀的角色亦會改變。潘紀紅指，現時經紀其中一個工作，是為客戶「填表」，欲助對方整合強積金戶口，但積金易平台免卻了這個工作，經紀的水平需要進一步提升，提供更專業的建議，令客戶達至「財務自由」。

不過她認為經紀的數目只會有增無減，主要因為看準未來大灣區的機遇，「大、小保險公司，大家都想增加人手，只不過請唔到人。」