航空業迎復常　加航港員工數目勝疫前　冀恢復至每周14班客機

新冠疫情持續打擊各行各業，受「重傷」的一定少不了航空公司。可幸，隨著「解封」，近月港人開始恢復到外地旅遊及經商，對航班需求亦因而大增。加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基表示，加航正積極回復更多航線回應市場需求，望盡快重回疫情前水平至每周十四班客機，雖然目前行業聘請人手較往日困難，但香港加航員工數目已超越疫情前水平。



林漢基表示，加航正積極回復更多航線回應市場需求，望盡快重回疫情前水平至每周十四班客機。（陳葦慈攝）

目前已恢復至每周6班直航客機

林漢基在接受《香港01》訪問時表示，市場對於香港前往加拿大的需求一直存在，即使在疫情最差時期都比較穩定，而自本港檢疫要求放寬後，加航雖然沒有日本、泰國等熱門航線有幾倍式的短線增長，但吸引更多旅客回加拿大探親。

隨需求回升，加航航班目前回復至每星期6班客機，直航來往香港及溫哥華，並希望盡快回復至疫情前每周14班客機的水平。

與此同時，除了航班班次外，加航更會採用大型客機以增加客運力，在去年11月的Black Friday，加航首次採用型號777客機，分別提供28個商務客位、24個特選經濟客位，以及398個經濟客位，合共450個座位，為航空公司提供更高運力，由香港飛往溫哥華。

林漢基透露，由於機票供應逐漸回復，變相其價格亦會相對檢疫要求放寬前有所回落，因此對比兩年前的暑假，經濟客艙的機票價錢有明顯下跌。（陳葦慈攝）

機票價格不升反跌

在機票價格方面，林漢基透露，疫情以來加航在機票定價上，一直在供應及需求上取得平衡，雖然經濟客艙的價格浮動較大，單程機票從幾千元至一萬多元不等，但由於機票供應逐漸回復，變相其價格亦會相對檢疫要求放寬前有所回落，因此對比兩年前的暑假，經濟客艙的機票價錢有明顯下跌，「市場好透明，我哋（加航）都好貼市。」

他補充，公司未來亦會因應需求推出各種推廣計劃如機票優惠，以刺激市場並吸納更多潛在客戶，因應市場反應為乘客提供更便捷和相宜價錢來往加拿大。

隨著加航將增加來往香港及溫哥華航班班次，其也計劃調配充足人手及前線人員以協助營運。林漢基表示，全球加航在疫情期間共有逾千名員工離職，主要為前線機組人員，大部分因為私人理由主動申請離職，但相信是受航空業界發展不明朗驅使，令員工人手短缺，須小心調配資源和安排長途航線。

林漢基表示，航空業在聘請人手上比往日困難，但相信不單是只有加航正面臨此困境。不過，香港加航現時員工數目已超越疫情前水平，正正是反映行業逐漸復甦的明確信息。（陳葦慈攝）

航空業人手招聘 較往日困難

他承認，航空業在聘請人手上比往日困難，但相信不單是只有加航正面臨此困境。不過，香港加航現時員工數目已超越疫情前水平，正正是反映行業逐漸復甦的明確信息。

與此同時，成本控制為企業營運的重要考慮之一，在油價浮動、俄烏戰爭等因素影響之下，林漢基表示，成本控制並非一時三刻便可輕易處理，事實上在過去二十年，幾乎每間航空公司都執著於減省成本，「（控制成本）呢樣野已經係我地（航空界）個基因到」，惟希望能避免轉嫁成本壓力到乘客身上，並認為「應使（錢）就要使（錢）！」

他指出，為控制油價成本，加航會採用新型號客機787，其較輕身的碳纖維，變相消耗較少燃油及減少碳排放，以減輕油價方面的支出。

為應付經常往返香港和加拿大探親、經商旅客的需求，加航推出Flight pass套票計劃，乘客需預先繳付最少八個credits，即是價值兩萬四千元港元的套票，在一年期限內兌換機票，乘客亦可與家人朋友分享Flight Credits。林漢基補充，此套票能確保客人不會因燃油附加費同機票價錢浮動而受影響，更能有效保障乘客不受波動市場影響。