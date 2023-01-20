加航林漢基︰港業務最差時間已過　增寵物客艙額迎合移民客需求

新冠疫情無礙開啟了航空業的冰河時期，政府嚴密的防疫政策對航空業打擊最大，其中加拿大航空（加航）也一度深陷泥沼。隨著中港逐步放開檢疫並推動通關，加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基認為，加航在香港的業務已捱過最差的日子。另外，因應移民潮來襲，乘客對寵物移民的需求亦隨之上升，加航亦增加「Pet in Cabin」客艙寵物的限額。



林漢基在接受《香港01》訪問時表示，大部分寵物客艙在起飛前兩三個月已被清空，可見寵物移民有一定的市場，單程只需一百加幣(約570港元)，「我地唔係用黎賺錢」，惟寄艙有品種限制，而體型較小的貓狗可跟著主人，並安放在寵物袋內，不過他補充，其出境的手續較簡單，再者機艙內會調較至恆溫，保障寵物的安全。

林漢基表示，因應移民潮來襲，乘客對寵物移民的需求亦隨之上升，加航亦增加「Pet in Cabin」客艙寵物的限額。（陳葦慈攝）

疫情對航空業帶來兩大衝擊

回顧過去兩年疫情期間的業務，林漢基表示，疫情對航空業帶來兩大衝擊。首先，是對市場需求的打擊，香港檢疫措施的高峰曾要求扺港人士需在隔離酒店接受檢疫21日，令有意訪港的旅客及商務客人卻步。其次，疫情對航空公司營運也帶來衝擊，今年一月至四月所實施的航班熔斷機制，令九個國家（當中包括加拿大）的航班不得停飛香港，嚴重打擊香港航空業發展。

他指出，香港憑藉先天條件，成功塑造其國際航空樞紐的地位，作為亞太區中心，前往歐洲及北美地區亦只需十二至十三小時的航程，再者就近珠三角機場，但早前受疫情所制限，未能充分發揮其地理優勢的作用，並要配合內地的檢疫安排。

林漢基提及，疫情前，有不少國內旅客會選擇坐船到深圳海天客運碼頭抵香港禁區，然後再轉加航客機（Upstream check-in），惟疫情時期淨係只批准乘客經由香港離開前往內地，卻不可經香港中轉進入內地範圍，「硬件、配套、人才、需求係齊到，我哋（加航）都發揮唔到呢個角色。」