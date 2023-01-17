國泰航空新任行政總裁：三跑全面啟用加劇競爭　要生存必須改善

國泰航空公司空中服務員工會擬於本周四（19日）發起按章工作行動，爭取合理薪酬待遇。國泰新任行政總裁林紹波今晚（17日）透過公司網站，發表一段全長4分48秒的致機艙服務員短片，他稱有強烈使命感，想保障員工的未來，而上任後有三大職責，包括確保公司業務有競爭力及財政上可持續性。



他特別提到，疫情下全球有很多航空公司面臨架構重組、甚或陷入破產。衪相信機場第三跑道在2025年全面啟用後，將會迎來一個競爭激烈的全新時代，國泰若要生存，必須持續改善。



林紹波：疫情全球很多航空公司重組、甚或陷入破產

本月1日履新的林紹波在短片中，除了感謝員工在疫情下的付出外，並自言對保障員工的未來，有強烈使命感。林紹波提到為達到此使命，上任後有三大職責，包括參與重建香港作為國際航空樞紐地位、為香港及大灣區的市民提供可靠及令人愉快的服務、確保公司業務有競爭力及財政上可持續。

就着競爭力及財政上可持續一項，他特別提到，疫情下全球有很多航空公司面臨架構重組、甚或陷入破產，「大部份變得更瘦、更健康」，更有意與國泰爭奪客源。他相信機場三跑在2025年全面啟用後，將會迎來一個競爭激烈的全新時代。

承認以往一些做法競爭力低

林紹波續指，為求在競爭激烈的環境下生存，不管有多困難，國泰都需要持續改善，包括去掉以往一些競爭力低做法，這種變革由2017年開展，並在2020年有一些較重大的架構重組。

▼國泰航空2020年10月21日公布重組方案▼



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現年50歲的林紹波出掌國泰航空前，為國泰顧客及商務總裁。他於1996年以管理培訓生的身份加入國泰航空，期間先後在香港及海外不同部門任管理崗位。

林紹波提及國泰在2020年的架構重組，國泰集團當時削減約8,500個職位，計及凍結招聘及自然人手流失，實際削減約5900名員工、國泰港龍航空停止營運，國泰亦要求空中服務員及機師簽署新合約，當時的國泰空中服務員工會、或由國泰機師組成的香港航空機組人員協會均曾表示，新合約的薪酬待遇遠低於舊合約。