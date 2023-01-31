信和夥初創企業推ESG　廢膠製環保磚頭　未來擬擴大合作範圍

信和集團透過和初創企業合作推動環境、社會和管治（ESG）理念，當中包括與EcoBricks合作，利用廢置塑料再造成建築用的環保磚，並已應用於香港富麗敦海洋公園酒店、黃金海岸及奧海城商場。信和企業市務、傳訊及可持續發展集團總經理李玲鳳接受《香港01》專訪時表示，希望培育初創以落實對環境議題的創新解決方案，未來擬將與EcoBricks的合作範圍擴大至其他項目，如新住宅樓盤。



李玲鳳表示，信和透過「信和創意研發室」的開放平台，以及舉辦企業創新計劃「城慧」等，支持本地及海外初創企業，並開拓合作可能，以支持信和的ESG發展。信和創意研發室已與超過800位創客合作探索新技術，其中逾90項已於信和各業務範疇中試行或被採用，除了EcoBricks，還有旗下所有新發展項目的工地，均引入淨能櫃，以提供潔淨和可再生能源，另與Cleanbot合作在黃金海岸引入海洋垃圾收集機械人。

李玲鳳表示冀透過培育初創，以落實對環境議題的創新解決方案。（信和網站截圖）

培育初創 90個項目已試行或被採用

信和旗下的信和置業剛獲選為2023年「全球可持續發展企業100強」企業之一，為本港首間及唯一入選的地產發展商。李玲鳳表示，信和相信創新是未來可持續發展的基石，積極聯繫初創企業、研發人員及科技企業，期望為房地產行業引進更多創新科技及解決方案，並希望培育初創企業以落實執行應對環境議題的創新解決方案，宣揚可持續發展的重要性。

對於ESG投入成本是否與回報成正比，信和可持續發展助理總經理郭鎧怡表示，對於信和長遠的得益，並非單純用數字計算，她以跟EcoBricks的合作為例，環保磚頭的成本和一般磚頭無異，EcoBricks能有效處理七類塑料廢料，包括現時無法回收再用的混合塑料及合成塑料，推動循環經濟，同時應對都市廢棄塑料問題。

左起：郭鎧怡、李玲鳳。（廖雁雄攝）

ESG回報非單純用數字計算

郭鎧怡亦提到，ESG相關投入，包括節省水、電、能源，長遠均可節省相關營運成本。而事實上，包括置業人士和租客，近年都愈來愈追求有ESG概念的物業。如信和黃竹坑Landmark South，便融入了大面積的綠化空間，以人體健康考慮作為核心，設有室內空氣監測和淨化系統等，並於公眾地方設置免觸式感應自動開關系統、紫外線殺菌裝置等，為租戶提供舒適安全的工作環境。

此外，信和也有推展農圃種植計劃，空中農圃，為租戶提供工餘耕種空間，近年又將其推廣至商場，與商戶合作，以多元化活動體驗綠色生活。郭鎧怡透露，多年來，令她印象最深刻的部分為跟其他員工、租客等不同持份者一起的參與過程，將可持續發展融入工作和生活。

李玲鳳表示，可持續發展願景2030部分目標已提早達成，故去年將目標由原本23個增至38個。（廖雁雄攝）

可持續發展願景目標增至38個

事實上，信和早於十年前已成立可持續發展委員會，2020年整合及改名為「環境、社會及管治督導委員會」，由集團副主席擔任主席，制定整體可持續發展方向及政策。同年，又公布「可持續發展願景2030」，當中部分目標已提早達成，故去年將目標由原本的23個增至38個。

李玲鳳表示，新增目標包括於2030年前，把所有全資擁有的新發展項目取得綠建環評金級或以上認證，旗下酒店供應的海鮮將100%採購自可持續來源，為所有發展項目進行樹木風險評估，以保護及促進城市生物多樣性，以及為合適的全資擁有新發展項目進行氣候風險評估。

李玲鳳表示，目標為將電動車充電站數量，由2021年底的860個，增至2022年底的1400多個。（信和網站截圖）

16個物業、安裝逾3000個電動車充電器

而信和亦推動使用可持續發展能源，增設電動車充電設施。除了奧海城外，藍灣廣場、中港城、屯門市廣場，以及新建的元朗One North、黃竹坑Landmark South、及富麗敦海洋公園酒店等均有備充電設施。

李玲鳳表示，目標為將電動車充電站數量提升67%，由2021年底的860個增至2022年底的1400多個，並計劃透過政府的資助計劃，在旗下16個物業安裝超過3,000個電動車充電器。

李玲鳳指，旗下的管理物業有建立智能平台，來監察和優化樓宇服務及現有的可再生能源系統，同時安裝全新的可再生能源設備，並於現有物業利用大數據、物聯網及人工智能技術，減少溫室氣體排放及提升能源績效，例如奧海城已安裝太陽能智能混合轉換系統，並完成中電源動智慧平台PlantPro優化冷機組運作和保養試點計劃。

另外，信和旗下多個物業包括住宅、購物商場及工商大廈，均有實施廚餘管理，能將廚餘轉化為蒸汽、廢水或有機堆肥。其中堆肥會轉贈予社福機構，及用於信和旗下綜合綠色社區農圃。同時又響應政府的於北大嶼山的小蠔灣有機資源回收計劃，將廚餘轉化為沼氣發電。