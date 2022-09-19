專訪｜恒基積極實踐ESG　推4大要素　于正人：效益遠大於成本考慮

本港商界近年愈趨重視環境、社會和管治（ESG），令ESG逐步成為金融市場的主流策略、企業的營運準則。本地龍頭發展商之一的恒基地產（0012）多年前已開始著力推動ESG，更領先同業講求健康建築。恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人接受《香港01》專訪時表示，項目加入ESG元素定必會增加建築等相關成本，但認為效益遠遠大於成本考量，長遠對公司的品牌形象、及至股價均會有利。



港府早前發表《香港氣候行動藍圖2050》，旨在於2050年或之前，將本港商業樓宇用電量較2015年減少三至四成、住宅樓宇用電量減少兩至三成。于正人指，建築物用電佔香港總用電量達90%，並製造超過60%碳排放，當中冷氣空調是最大的元兇，佔商業能源使用量達24%，故建築物節能減排對香港能否達至淨零排放至關重要。

疫情前已為商住物業加入健康元素

他指，恒基一直關注氣候變化問題，多年前已開始從建築過程中入手，選用可持續建築物料。早在疫情爆發之前，恒基已為建築物注入健康元素、建設健康建築（Healthy building），例如尖沙咀商業項目H Zentre，便是集團首個以健康生活為主題的發展項目，配合無接觸系統，為醫療中心及診所提供理想的工作地方。

事實上，時下不少投資者在作出投資決定前，均會考慮投資對象的ESG評級，從而做出可持續投資的決定。即使是商戶選址落戶地點，也會考慮到物業在ESG方面的表現及成效。于正人指，不少大型國際企業內部均會要求租用之商業物業必須具備ESG元素，以及擁有較高的相關認證及評級，租金固然會相對提高，但長遠可節省水、電等經常性開支。

至於住宅方面，大眾趨向重視屋苑設計及會所設施，尤其年輕一輩會留意屋苑的健康及綠化元素，如物業的通風系統及無接觸功能等。于正人以近期集團推售的粉嶺北住宅ONE INNOVALE為例子，指項目設兩個花園，除蝴蝶園外，還有螢火蟲棲息地，而螢火蟲生存正是空氣及水質是否足夠乾淨的指標。

同時，項目還有導風設施，透過氣流減低溫度，為住戶提供較舒適的環境。至於物業內部則提供無接觸開門系統，升降機及天花板均設自動消毒設備。建築物的磚頭及油漆也具備防塵功能等。此外，恒基已訂定2030年前，在旗下90%的新商業及住宅項目中，為停車位提供電動車充電設備。

The Henderson ESG合作夥伴計劃

而恒基眾多項目之中，于正人表示最滿意是中環地標建築The Henderson，皆因項目包含較多ESG元素，如推出首個由業主、租戶及員工共同參與的ESG合作夥伴計劃，透過三方攜手合作，共同實現以數據為本的可持續發展目標。其中包括透過獎賞計劃，鼓勵租戶及其員工實踐ESG友好行為，透過新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓租戶能夠有效地追蹤、評估和量化其ESG表現，協助準備ESG報告，把握發展機遇。

就恒基訂立的2030可持續發展願景，去年4月份集團正式推出「G.I.V.E.」四大要素，包括環保為地球（Grenn for Planet）、創新為未來（Innovation for Future）、關愛為人群（Value for People）及誠心為社區（Endeavour for Community），推一步深化及推廣ESG理念。

對於在發展項目中引入ESG元素，或多或少會增加成本開支，于正人表示，增幅多與少因項目而異，難有統一有實數或比例，但必定會增加建築等相關成本，但他認為，此舉有利長遠物業的增值，對於公司長遠的品牌形象、以至於股價均有利。

設精英運動嘉許 推動過渡性房屋

除了「E」環境保護以外，恒基也非常注重「S」及「G」、即社會責任及企業管治。就社會責任方面，于正人表示，恒基2018年在李兆基基金捐款支持下，設立了「精英運動員嘉許計劃」，至今為本港運動員提供近3,900萬元的現金獎勵。

此外，恒基為本港首個支持過渡性房屋的發展商，促成了全港最大型、位於元朗江夏圍的過渡性房屋項目，提供近2,000伙，首期今年上半年已落成。至於「南昌220」過渡性房屋則是本港首個以組裝合成建築的過渡性房屋。恒基同時亦推動錦田及牛潭尾南等同類項目。

至於企業管治方面，于正人指，集團的可持續發展委員會，由上而下、再由下而上地貫徹不同的策略，由恒基兆業地產集團主席李家誠出任主席，並由公司多個部門組成，委員會下設不同小組，員工代表不時探討公司政策如何改善以達至符合ESG的目標，例如去年加入了對於生物多樣性的關注，在採購方面會選擇綠色物料，以維持生態循環系統等。