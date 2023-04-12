港產基金示範人棄我取　買TVB料賺逾倍　舵手教揀「瞓得着」股票

「跌落神壇」的老牌港企電視廣播﹙0511，TVB﹚，市值由逾200億元一度跌至不足20億元，引來港產基金大正資本（Chartwell Capital）過去兩年多密密吸貨，期間歷經賬面虧損至估計轉賺逾一倍，至今一股未沽，完美示範上述投資智慧。



該基金創辦人陳惠仁是著名的價值投資者，他接受《香港01》訪問，分享「人棄我取 」的投資真諦，以至近年把投資目標押注大灣區的因由。



大正資本過去兩年多密密掃入TVB，期間歷經賬面虧損至轉賺逾一倍。﹙資料圖片﹚

揀「買得平、瞓得著」股票

外界估計，持有TVB近5%的大正資本，其每股成本價僅4元左右，較現價約9元，賬面大賺逾1.3倍，「守得雲開」背後，也有「低沉」時期。翻查TVB 股價，去年11月初低見2.65元水平，令大正資本相關投資賬面一度蝕錢，但TVB日前借淘寶直播帶貨概念，最高炒至近18元，可謂「來回地獄又折返人間」。

作為價值投資者，陳惠仁明言，買入十隻「人棄我取」股，有七隻短期內都不會即刻上升，皆經歷一段下跌時期，「呢類飽受辛酸嘅股票，無可能吓吓都係最低位買到，好多時都係低位停留一段時間，慢慢整合再上！」

對陳惠仁而言，「人棄我取」的對象就是指那些「買得平、瞓得着」的股票，「我哋不是momentum trade﹙動量投資﹚，多數係轉角位『做大事』，計過數，所以可以瞓得着，即係守得住、捱得過、睇得透，回報可以好豐厚！」

以TVB為例，股價回到人間，大正資本一股不沽，等待更豐厚的回報。TVB目前市值約40億元，陳惠仁認為，現在有直播帶貨等電商概念，計及公司15萬小時IP及資料庫，單是重返昔日200億元市值，回報已有4、5倍。

陳惠仁指出，投資可分為三步曲，即揀生意、揀公司到揀股票 。﹙張浩維攝﹚

從生意、公司到股票 投資分三部曲

不過，人棄我取絕非貪平，而是看價值，「巴菲特講過無形資產『計唔到』，你話畀我聽可口可樂呢個品牌值幾多錢？佢買可口可樂時都唔平，只係因為公司有醜聞先入貨，佢當時信念係如果全世界人都飲一杯可樂，件事會點？結果證明佢係啱嘅。」TVB價殘，但無損其價值，特別是公司龐大的IP﹙知識產權﹚，「唔怕錯，唔怕無人睇，最怕你唔試！試咗唔啱咪轉變，有一個IP﹙跑出﹚就夠！」

他續稱，投資可分為三部曲，由投資一盤生意，到投資一間公司，到買入一隻股票，「如果你睇好一盤生意，你就選擇最啱嘅公司，然後等待最啱嘅價錢買入。」以TVB為例，陳惠仁直言，看了這間公司「幾十年」，現在是最適合的買入時機，「我哋睇好互聯網、睇好TVB這類別嘅生意，所以選擇最有策略嘅公司，等待股價跌到一個合適嘅位置！」

陳惠仁亦很強調投機與投資的分別，前者面對市場價格波動，賺到錢「已好開心」，後者則要應付人性，與公司一起成長，「係TVB管理層需要資金及人嘅時候，你出現扶佢一把，顯示你睇好佢，不介意與公司共渡難關，這些雪中送炭嘅行為，促成我們今天與公司嘅合作。」

受累供股消息，領展股價下跌，陳惠仁旗下基金也借機撈貨。（資料圖片 / 羅君豪攝 ）

「人棄我取」 買入維達及領展

問及其他「人棄我取」的選股，陳惠仁透露旗下基金買入了維達﹙3331﹚及領展﹙0823﹚。就維達，他表示，公司主要賣紙巾，業務比較單純，「易睇啲」，但近年乏人問津，股價跌得比較低，「無咩人講紙、講日用品，但其實日日都要用，原材料價格跌緊，margin﹙毛利﹚可能上返。」不過，有別於TVB，陳惠仁認為公司彈升兩、三成已「到價」。

至於領展，早前受累供股消息，股價下跌至47元附近，十分吸引，「是一間﹙買咗﹚『瞓得着』嘅香港公司，收住息等佢彈返上五、六十蚊！」

陳惠仁指出，大灣區佔咗中國財富兩成，消費力及購買力都好驚人。（南方+）

由東南亞轉投大灣區

陳惠仁透露公司現時持有逾一成現金，去年10月、11月「滿倉」，但自大市歷史性由低位一度反彈約五成，其基金於今年1月也有沽出部份持股，他估計在未有利好消息下，大市仍於19500至20500點橫行，「已去返fair value，不算平也不算貴！」

他又稱，過去二十多年集中看東南亞公司，但疫情令自己反思未來十年投資焦點，答案是大灣區。一來有地域優勢，「又近又熟又同聲同氣，我做咩要隔山買牛？」二來潛力龐大，「該區經濟體全球排名第十，與意大利差不多，十年後可能超越法國、英國甚至德國！」

陳惠仁補充，許多元素令大灣區發展潛力變得十分特別，「香港如倫敦、深圳如矽谷、澳門如拉斯維加斯，廣洲有少少等如三藩市，世界無一個地區，可以把這幾個城市擺埋在一點，一個鐘內可達到！廣州有2,000萬人口、深圳1,900萬、香港700幾萬，佛山都有700萬，大灣區佔咗中國財富兩成，消費力及購買力都好驚人！」