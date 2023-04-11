港產基金揸TVB料賺逾倍　舵手明言一股未沽　睇好公司重生機會

借淘寶直播帶貨概念，電視廣播﹙0511，TVB﹚早前熱炒，股價一度從低位暴升逾5倍，目前仍企9蚊樓上，較谷底仍飆逾兩倍。



不少人認為TVB已是明日黃花，但港產基金大正資本（Chartwell Capital）兩年多前入股該公司，持股逼近5%，估計至今賬面獲利起碼一倍。該基金創辦人陳惠仁是著名的價值投資者，他接受《香港01》訪問，透露自己看好TVB的原因，明言目前「一股未沽」，「一間公司可以由盛轉衰，也可以由衰轉盛，只要TVB擁有無形資產及品價值值，都會有重生的機會！」



電視廣播﹙0511，TVB﹚借淘寶直播帶貨概念，股價早前熱炒，一度從低位暴升逾5倍。﹙資料圖片﹚

入股TVB後 屢向對方介紹合作方

港產基金大正資本持有 TVB 近 5%股權，其關連的大正創投，日前與電視廣播簽訂商業顧問協議，助TVB與商業夥伴建立長期戰略關係和合作的建議。

由股東變成合作作夥伴，原因為何？陳惠仁解釋道，大正資本成立逾20多年，在亞洲拜訪了不少公司，建立了很好的網絡，因此兩年多前入股TVB後，一直有向其介紹合作方，包括各大品牌及機構，以創造新機會，「磨合了兩年多，終於可以有個深度合作，﹙正式﹚話畀人聽可以繼續幫佢哋﹙TVB﹚。」

他舉例稱，由殘健人士組成的香港共融樂團，希望宣揚殘健人士對社會之貢獻，自己知悉後便通知TVB，雙方不謀而合，拍了六集節目，「幫到人，幫到TVB，又幫到社會」。 他又舉例道，早前在飯局上與保良局主席閒談，對方透露想找一些年輕的親善大使，陳惠仁又立即介紹星夢學員給他們，同樣一拍即合。

陳惠仁看好TVB在大灣區的發展潛力，通關後機遇更大。﹙資料圖片﹚

通關後機遇更大 助打入大灣區與東南亞

TVB 近年大走電商路線，收購Ztore（士多），令去年電子商貿業務分部收入增263％至8.63億元。陳惠仁認為通關後，陸續有國際品牌及本地商家想做一些更大的推廣，TVB 的機遇大了很多，「例如農曆新年去澳門搞賀年Show，現在又有直播帶貨。」

他特別提到，大灣區及東南亞發展潛力很大，可以經香港、經TVB 打入這些地區。以大灣區為例，擁有八千萬人口，而本港電視台僅TVB旗下的翡翠台可在內地播放，「香港前線『售貨員』就係我哋既藝人，﹙TVB﹚有咁嘅優勢，唔做就傻！」近日，TVB與內地最大網上零售平台淘寶簽定合作意向，在年內推出共48場直播帶貨，至今吸金力強，「香港演藝人在內地都有好出色嘅成果，好似陳自瑤直播帶貨做到七千幾萬生意，如果TVB繼續做，加埋同大灣區接軌，有好大商機，係一條計唔到嘅數。」

談及TVB日後定位，陳惠仁坦言自己不是該公司管理層，但認為拍劇與電商缺一不可，「無好嘅內容，就做唔到好嘅收視；無好嘅收視，就做唔到流量，亦做唔到「conversation﹙轉換﹚」，即電商，兩邊一定要一齊行！」

陳惠仁明言，只要TVB擁有無形資產及品價值值，都會有重生的機會。﹙張浩維攝﹚

TVB有重生的機會

直播帶貨反應雖好，但TVB去年虧損擴大至8.07億，財力大減，為轉身添陰霾，陳惠仁認為正因如此，TVB要與不同夥伴合作，不可能再用自家資源，必須借力打力，「早幾開發Big Big Shop，有啲似自己嘅IG，但無咩人join，變咗徒勞無功，你有內容，點解唔同FB、IG、小紅書合作？果度已經有人流，一拍即合。」近日，TVB宣布裁員5%，並嚴格控控制租金、外判工作等間接成本，陳惠仁認同做法，「現在經濟狀況都幾差下，有邊間公司唔洗『睇餸食飯』？迪士尼都要裁員，都係商業上的周期，希望市道轉好可以請返人。」

問及為何對TVB充滿信心，陳惠仁則稱，TVB是一個歷史悠久的香港品牌，即使外界覺得其老化，但仍是值得信任的品牌，「種種原因，令TVB形象受損，這點大家都明，現在從新出發！」

陳惠仁明言，一間公司可以由盛轉衰，也可以由衰轉盛，只要TVB擁有無形資產及品價值值，都會有重生的機會，他形容道，TVB曾是跌傷的品牌，現在正「企返起身」，「大家想想香港有多少平台可搭通全球華人？TVB唔得，邊個得？都係事在人為！」

「大台小股東大聯盟」早前向TVB提出16點改革方案。﹙資料圖片﹚

TVB能否翻身，有待考證，但股價已搶先彈升，由低位約3.6元飆至近10元，現時市值約40億元。大正資本2年多前在市場狂掃TVB股份至近5%，市場推算其平均成本價僅4蚊，以最新股價9.3元計，大賺逾1.3倍。但陳惠仁透露，其基金共無借機出貨，問及會否增時，他則說「無嘢無可能」。

作為價值型投資者，陳惠仁看長線潛力，他指出，TVB市值一度衝至200億元，現在有直播帶貨等電商概念，再計及公司15萬小時IP及資料庫，「直頭是買下55年華人歷史，呢個是無價的！許多以前IP，佢都未揪出來，你諗下迪士尼都翻拍電影，撈多浸，TVB有咁多IP﹙知識產權﹚，都未拎出來研究！」陳惠仁笑言，如果TVB市值返回200億元，自己投資已升約4倍，「到時你再訪問我！」

由聲稱為電視廣播小股東組成的「大台小股東大聯盟」向公司提出16點改革方案，陳惠仁不諱言，對方有接解他，但雙方想法有不同，「我無刻意地支持佢地，但尊重佢地做既嘢，唔係要樹敵！」他續稱，不少改革建議，TVB正在做，但需要時間，「一架五十多年的大船唔係話變就變，佢都要有策略有想法地慢慢改變！」